«Русагро» у себя на сайте выпустили операционный отчет за третий квартал 2022 года. Выручка составила 58,1 млрд рублей, упав на 13,2% относительно второго квартала. О причинах падения ничего не говорится, вместо этого менеджмент пытается сказать, что все хорошо, ведь год к году выручка выросла аж на 2%.

Если покопаться в данных по продажам, то ситуация яснее не станет. В третьем квартале объем продаж по всем сегментам был примерно такими же, как и во втором, исключением стал сахар, там объем продаж упал на 25%. Однако, я все же полагаю, что дело в ценах, которые руководство перестало раскрывать.

Ценовая конъюнктура в первом полугодии была благоприятной для «Русагро», все товары проходили пик свой стоимости, но уже с июля началась коррекция. Так мировые цены на сахар, кукурузу и свинину упали в среднем на 10-15%, а пшеница подешевела сразу на 35%. Отсюда и падение выручки.

Заключение

Отчет так себе. Объемы реализации остались прежними, но цены уже не такие благоприятные. Конечно, это не отменяет того факта, что «Русагро» до сих пор торгуются очень дешево, P/S 0,44, P/E 4,5.

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Справочно: операционные результаты за 3 квартал