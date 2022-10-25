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«Русагро»: операционные показатели за 3 квартал 2022 года

25 Октября 2022
Сергей Рыжков

«Русагро» у себя на сайте выпустили операционный отчет за третий квартал 2022 года. Выручка составила 58,1 млрд рублей, упав на 13,2% относительно второго квартала. О причинах падения ничего не говорится, вместо этого менеджмент пытается сказать, что все хорошо, ведь год к году выручка выросла аж на 2%.

Выручка

Если покопаться в данных по продажам, то ситуация яснее не станет. В третьем квартале объем продаж по всем сегментам был примерно такими же, как и во втором, исключением стал сахар, там объем продаж упал на 25%. Однако, я все же полагаю, что дело в ценах, которые руководство перестало раскрывать.

Продажи

Ценовая конъюнктура в первом полугодии была благоприятной для «Русагро», все товары проходили пик свой стоимости, но уже с июля началась коррекция. Так мировые цены на сахар, кукурузу и свинину упали в среднем на 10-15%, а пшеница подешевела сразу на 35%. Отсюда и падение выручки.

цены

Заключение

Отчет так себе. Объемы реализации остались прежними, но цены уже не такие благоприятные. Конечно, это не отменяет того факта, что «Русагро» до сих пор торгуются очень дешево, P/S 0,44, P/E 4,5.

Мой ТГ: https://t.me/sergei_ryzhkov

Справочно: операционные результаты за 3 квартал

Операционные справочно

Теги: agro