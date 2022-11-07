Яндекс: отчет за 3 квартал 2022 года

Яндекс выпустил отчет за 3 квартал 2022 года:

Выручка 133,1 млрд рублей, +46% г/г.

EBITDA 20 млрд, +256% г/г.

EBITDA margin 15%, пр. 6%.

Чистая прибыль 45,5 млрд рублей, пр. убыток 3,9 млрд.

Чистый долг составил -14 млрд рублей.

Основной драйвер роста выручки — электронная коммерция, доходы с направления выросли на 49,6% г/г., с 42,3 до 63,3 млрд рублей. Потом идет поисковик, +42,9% г/г., с 42,4 до 60,6 млрд рублей. Остальные направления тоже хорошо себя показали, но их вклад не такой значительный.

Маржинальность по EBITDA у поисковика осталась на уровне 56% — лучше прогноза. Маржа электронной коммерции и мобильности (синяя линия) снова ушла в минус, -4% против 4% кварталом ранее - хуже прогноза. В разборе Яндекса писал, что это направление одно из самых непредсказуемых, руководство пытается в нем скрыть растущие убытки фудтеха и электронной коммерции. Сервисы объявлений показали плохую динамику, маржа снизилась до 7% против 26% кварталом ранее. Порадовал Яндекс.Плюс, отрицательная маржа сократилась до -19% — лучше прогноза.

Совершенно неожиданным оказался результат прочих направлений, маржа по EBITDA снизилась до -100%. «Очень плохо» — подумал я и начал искать причину данных изменений. Оказалось, что теперь Яндекс все расходы не относящиеся напрямую к деятельности основных сегментов учитывает в прочих. То есть, результаты некоторых направлений в этом квартале были слегка или не слегка приукрашены с помощью смены учетной политики.

Как итог имеем привычную нам картину: растущие доходы поисковика кроют растущие убытки с развивающихся направлений. EBITDA поисковика в третьем квартале составила 33,8 млрд рублей и покрыла собой убытки с прочих направлений (-10,2 млрд), электронной коммерции (-2,4 млрд) и Яндекс.Плюс (-1,5 млрд).

Чистая прибыль в третьем квартале составила 45,5 млрд рублей, если исключить разовое поступление денег c продажи Дзена и Новостей, то получится всего 5 млрд. Все еще лучше, чем годом ранее, но хуже, чем в прошлом квартале. В четвертом квартале руководство ожидает ухудшения результатов. Скорее всего увидим убыток.

Чистый долг сократился до -14 млрд рублей. Квартальная EBITDA перекрывает проценты с огромным запасом, поэтому глубже разбирать не вижу смысла. На данный момент у Яндекса нет проблем с обслуживанием долга.

Заключение

Отчет вызвал смешанные эмоции. С одной стороны хороший рост выручки, с другой — ухудшение маржинальности. В четвертом квартале результаты будут хуже из-за приобретения Delivery и продажи Дзена, но это уже в цене. Продолжает раздражать желание руководства казаться лучше, чем есть на самом деле. Смены учета убытков никак не ожидал. Есть предположение, что они это сделали, чтоб направление электронной коммерции и мобильности казалось менее убыточным, но это лишь предположение. Тем не менее Яндекс продолжает торговаться дешево по историческим меркам. На 04.11.2022 показатель EV/EBITDA составил 10.