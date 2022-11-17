Мировой рынок электроэнергетики в первой половине 2022 г.

В данной статье рассмотрим состояние мирового рынка электроэнергии на основе данных из 75 стран, на долю которых приходится 90% мирового спроса на электроэнергию. Основное внимание будет уделяться переходу к производству более чистой «зеленой» электроэнергии с низким углеродным следом.

Мировые тенденции в электроэнергетике в первой половине 2022 г.

Потребление электроэнергии в первые 6 месяцев этого года увеличилось до 13 393 ТВт·ч, на 389 ТВт·ч (+3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причем производство электричества из возобновляемых источников энергии увеличилось на 416 ТВт·ч, что позволило покрыть растущий мировой спрос на электроэнергию. В общей сложности возобновляемые источники энергии произвели 3 802 ТВт·ч или 28% мировой электроэнергии в первой половине 2022 года, за аналогичный период прошлого года — 26% (3 387 ТВт·ч).

Однако, несмотря на рост «зеленой» энергетики, выбросы CO 2 могут установить новый рекорд, поэтому делать вывод о том, что рост спроса на электроэнергию уже полностью компенсируется ростом производства чистой энергии, тем самым замедляя рост производства электроэнергии из ископаемого топлива, пока преждевременно.

Изменение производства электроэнергии в 1 полугодии 2022 г., ТВт·ч

Источник: https://ember-climate.org/

Мировая выработка энергии ветряными электростанциями выросла на 175 ТВт·ч (+19%) в первой половине 2022 года. Производство э/э на солнечных электростанциях увеличилось на 125 ТВт·ч (+25%). Рост обусловлен увеличением общей установленной мощности ветряных и солнечных электростанций.

В общей сложности ветряные установки произвели 1 102 ТВт·ч, что составляет 8% мировой электроэнергии в первой половине 2022 года, а солнечные электростанции — 619 ТВт·ч или 5% от всей произведенной э/э в мире.

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях увеличилась на 116 ТВт·ч (+6%) до 2 081 ТВт·ч. Основной причиной роста в данном секторе стали благоприятные погодные условия.

Производство электроэнергии из угля и газа осталось практически без изменений, увеличившись всего на 4 ТВт·ч до 8 002 ТВт·ч.

Выработка на угольных электростанциях снизилась на 36 ТВт·ч (-0,7%), а на газовых газ — на 1 ТВт·ч (-0,05%), в то время как другие виды ископаемого топлива (в основном нефть) выросли на 42 ТВт·ч (+14%). В итоге глобальные выбросы CO 2 в энергетическом секторе не изменились, несмотря на рост спроса на электроэнергию. Дело в том, что благодаря росту производства э/э с помощью ВИЭ не было необходимости в использовании дополнительной выработки э/э за счет сжигания углеродного топлива.

Глобальные выбросы CO2 в энергетическом секторе могут установить новый рекорд

Источник: https://ember-climate.org/

Несмотря на сокращение производства электроэнергии сжиганием ископаемого топлива, в первой половине 2022 года мировые выбросы CO 2 могут установить новый рекорд в этому году. Дело в том, что по последним данным в июле и в августе производство электроэнергии на угольных и газовых электростанциях значительно возросло.

Это связано с тем, что в конце лета провинцию Сычуань в Китае, которая обеспечивалась за счет гидроэлектростанций, поразила засуха и образовался дефицит, восполненный за счет сжигания угля. Также во многих странах аномальная жара летом привела к росту спроса на электроэнергию, который уже не удалось удовлетворять за счет ВИЭ.

В итоге, если смотреть данные за январь-август, то выработка электроэнергии путем сжигания угля выросла на 63 ТВт·ч (+1%), газа — на 63 ТВт·ч (+1,6%), нефти — на 57 ТВт·ч (+14%). В итоге глобальные выбросы CO 2 увеличились на 133 млн тонн (+1,7%) в период с января по август в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ветряная и солнечная энергетика — путь выхода из многочисленных кризисов

Производство электроэнергии на ветряных и солнечных электростанциях является эффективным решением проблем глобального потепления из-за высоких выбросов CO 2 и экономической нестабильности.

В первой половине 2022 года только за счет увеличения производства электричества за счет энергии ветра и солнца в годовом исчислении страны сэкономили около $40 млрд на угле и газе. Для многих стран это означало повышение национальной безопасности за счет сокращения их импортных расходов на миллиарды долларов.

Цены на газ и уголь бьют новые рекорды и, вероятнее всего, они продержатся на высоком уровне еще долго. А производство электроэнергии с помощью ВИЭ становится все дешевле с каждым годом. Даже до нынешнего кризиса во многих странах ветровая и солнечная энергия уже были дешевле, чем энергия от сжигания углеродного топлива.

За счет роста производства электроэнергии на ветряных и солнечных электростанциях в первой половине этого года удалось сократить выбросы CO 2 на 230 млн тонн. Для сравнения это в два раза превышает все выбросы углекислого газа в Германии за 6 месяцев, которые составили 104 млн тонн.

По данным первого полугодия были надежды на то, что в электроэнергетике произошел переломный момент, когда рост спроса на электроэнергию полностью покрывается ростом производства «зеленой» энергетики и, соответственно, пик выработки электроэнергии на углеродном топливе пройден. Однако, как показывают данные за следующие 2 месяца этот переломный момент еще не пройден и до сих пор дефицит электроэнергии восполняется путем сжигания угля и газа. Поэтому пока нет уверенности в том, что по итогам года рост спроса на электроэнергию будет полностью покрыт ростом ВИЭ. Но по мере того, как с каждым годом увеличивается выработка электроэнергии на основе ветра и солнца, этот переломный момент становится все ближе.

Сектор электроэнергетики должен быстро сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу. Тот факт, что мировые выбросы CO 2 все еще находятся на рекордно высоком уровне или близки к нему, показывает, что переход к производству «зеленой» электроэнергии должен происходить как можно быстрее.

В статье Декарбонизация и «зеленая» энергетика: какие акции купить подробно рассматривается мировой тренд на трансформацию в электроэнергетике и переход на ВИЭ, процесс декарбонизации в России и к каким акциям на российском рынке стоит присмотреться, если хотите сделать ставку на рост «зеленой» энергетики.