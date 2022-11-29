Как изменились доходы населения РФ за последние 30 лет

Один из способов оценить эффективность работы президента — посмотреть как изменились реальные располагаемые доходы населения в период его правления. В статье разберем насколько богаче/беднее стали россияне при каждом президенте и сравним результаты с США.

Примечание: дальше реальные располагаемые доходы = доходы.

Ельцин, Путин или Медведев?

После распада СССР ситуация в России была мягко говоря не очень. И хотя в период правления Ельцина принимались попытки ее улучшить, по окончании его 2 срока все стало только хуже. Если брать 1991 год как базу, то доходы населения к отставке Ельцина упали на 54%. Люди буквально потеряли десять лет жизни.

С приходом Путина ситуация кардинально поменялась. В период с 2000 по 2008 годы доходы населения выросли на 153%, что означало не только их восстановление до уровней 1991 года, но и прирост. Результат мягко говоря впечатляющий. У Медведа его повторить не получилось, но +15% за первый срок это хороший показатель даже по американским меркам.

К сожалению, третий и четвертый срок Путина были вообще невпечатляющими. Доходы населения по итогам последних 10 лет не выросли, а даже упали на 5,4% — очень слабый результат. Если брать прогноз Минэкономразвития, то к 2025 году ситуация лучше не станет и по итогам почти 35 лет существования РФ мы будем иметь прирост в реальных располагаемых доходах всего на 28%.

В США же ситуация намного лучше. У них с 1991 года доходы населения выросли на 208%, что почти в 7,5 раз больше, чем в РФ. Каких-то серьезных периодов нестабильности у американцев не было, поэтому доходы росли при каждом президенте, кроме Байдена. Однако, его критиковать я бы сильно не стал. Все-таки Джо пришел в разгар пандемии, а потом еще начался мировой энергетический кризис и рецессия. Может по окончании срока реабилитируется, но это не точно.

Интересно, что быстрее всего доходы росли при Клинтоне, за два срока +33,9%. Вторым по этому показателю идет Трамп, правда, если скорректировать график, убрав эффект от вертолетных денег, то будет +10% за первый срок, но это все равно много. Дальше идет Буш (+19,1%), Обама (+18,9%) и в лузерах — дедушка Джо. Старшего Буша не учитываю.

Получается, что пока мы восстанавливали разрушенную в 90-х экономику, США все это время спокойно росли и процветали вне зависимости от того, кто находился у власти.

Резюме

Если судить только по доходам населения, то Ельцин как президент был бесполезен. Путин же в первые два своих срока показал хороший результат, но затем скатился. У Медведева пока был всего один срок, и я бы сказал, что он за него показал себя хорошо. В США молодцы все кроме Байдена, но он еще может реабилитироваться.

Для тех, кто привязывает эффективность Путина в 2000-2008 годах к нефти скажу следующее. Да, взаимосвязь есть, но стоит учитывать, что цены на ресурсы не растут просто так. На это тоже влияет политика президента и его умение договариваться с ОПЕК.