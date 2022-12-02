Гадание на новогоднее ралли

Техническая картина индекса Московской Биржи на месячном таймфрейме свидетельствует о сохранении медвежьего тренда. После импульсного спада в феврале все последующие месяцы формировалась коррекция к этому движению, однако поскольку слабость рынка даже на столь низких уровнях продолжала преобладать, коррекционное движение было также направлено вниз. Указанные фигуры чаще приводят к формированию очередной импульсной волны по тренду. А значит, на горизонте ближайших месяцев велика вероятность появления очередных крайне негативных событий. И если развитие событий будет происходить по такому сценарию, то где-то там и появится дно.

На недельном таймфрейме следует отметить попытку протестировать верхнюю границу понижательного канала. Однако ряд нюансов свидетельствует о неоднозначности положения. Важно, что давление усилилось несколько раньше, до достижения цели у границы канала, что привело к формированию консолидации, которая продолжается уже 5-ую неделю. Локально это свидетельствует об усилении позиций покупателей, если до конца текущей недели медведям не удастся продавить, котировки ниже, то сформируются условия не только для тестирования верхней границы канала, но и ее преодоления. То есть картина на недельном графике пока не исключает попытки предновогоднего ралли.

На дневном таймфрейме с точки зрения технического анализа можно отметить следующие признаки. Цена консолидируется в узком треугольнике и приближается к ценовому тупику. Указанная консолидация подобна сжимающейся пружине, а значит, по пробою границы треугольника мы увидим развитие импульсного движения в сторону пробоя. То есть уже в ближайшие дни мы увидим всплеск волатильности.

Поскольку до консолидации наблюдалось движение вверх, то с технической точки зрения локально несколько больше вероятность выхода из консолидации вверх.

Наибольший вес в индексе на сегодня составляют ценные бумаги трех эмитентов: Лукойла (16,19%), Сбербанка (14,18%) и Газпрома (10,91%). Их совокупный вес составляет 41,28%. Иными словами динамика акций данных компаний будет являться определяющей для динамики индекса в целом.

Анализ технической картины акций Лукойла на дневном таймфрейме говорит о следующих признаках. С одной стороны, консолидация у верхней границы бокового канала является очень сильным сигналом в пользу выхода из этой консолидации вверх. Но, с другой стороны, нахождение в этой консолидации по времени уже является избыточным. Иными словами, если в ближайшие дни силы покупателей окажется недостаточно, то участники рынка, которые поддержали данные акции ранее, начнут отказываться от этой идеи, что склонит чашу весов на сторону медведей. При таком развитии импульсное движение произойдет уже не вверх, а вниз. Триггером может послужить пробой зоны 4520-4560. Ждать осталось недолго, если в ближайшие 2-4 торговых дня консолидация продолжится, то это скорее послужит отменой растущего сценария в данной бумаге на ближайший месяц.

Технический анализ акций Сбербанка (в данном случае рассматриваются обыкновенные акции) пока также свидетельствует о наличии положительных сигналов. Во-первых, в октябре пробой горизонтального уровня 110 оказался ложным, цена вернулась на поддержку, после чего начался восстановительный локальный тренд. Во-вторых, после достижения горизонтального уровня сопротивления у 140-й отметки цена не провалилась, а начала консолидироваться, сформировав фигуру продолжения «вымпел». Это признак силы. В то же время, цена достигла ценового тупика, а попытка выхода сегодня вверх не увенчалась успехом. Дополнительным сдерживающим фактором выступает близость к верхней границе нисходящего канала и приближение выходных. Не исключено, что основное движение состоится лишь на следующей неделе.

И, наконец, техническая картина по акциям Газпрома на дневном таймфрейме выглядит неутешительно. Цена продолжает движение в нисходящем канале, при этом консолидация на протяжении нескольких месяцев вблизи нижней границы канала скорее свидетельствует о сохранении явной слабости. Очевидно, что понижательный тренд в данных акциях еще не завершился, и признаков его скорого завершения пока нет. Напротив, весьма вероятно, что вслед за двухмесячным перерывом начнется новая волна снижения.

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что сейчас признаки силы покупателей отмечены в акциях двух из трех эмитентов, но время работает не на покупателей. Если топтание на месте продолжится еще несколько дней, то вместо новогоднего ралли мы станем свидетелями очередного провала в поисках дна.