Стратегический нефтяной резерв США: запас на черный день, который настал

Весь последний год тема цен на сырьевые товары, прежде всего энергоносители, оставалась одной из ключевых в международной повестке. Связанные с всем известными событиями перебои в поставках, а также рост цен, имевший причиной не только геополитические события последнего года, но и ранее начавшийся рост инфляции в связи с продолжающейся уже продолжительное время «мягкой» денежно-кредитной политикой в большинстве развитых стран, сделали вопрос обеспеченности энергетическими ресурсами особенно острым.

Сегодня США являются крупнейшей нефтедобывающей страной, что стало следствием относительно недавней сланцевой революции, которая позволила добывать нефть, ранее недоступную. Ранее же на протяжении длительного периода времени США, как и многие другие развитые страны, зависели от поставок энергоносителей, прежде всего нефти, от менее развитых стран. Такое положение вещей было неприемлемым для сверхдержавы вроде США. Потребность в контроле над нефтедобывающими странами привели к ряду конфликтов на Ближнем Востоке, а также к политическим «сделкам», в некотором роде гарантирующим США возможность покупать столь необходимые ресурсы.

Прежде, чем начались «золотые десятилетия» США, последовавшие после развала СССР, обеспеченность ресурсами была более острым вопросом. Примером рисков, связанных с отсутствием доступа к собственным энергетическим ресурсам, является «Война судного дня» между Израилем и Египтом, и последовавшие за ней ограничения на поставки нефти со стороны арабских государств, поддержавших Египет. Энергетический кризис обернулся тогда взлетом нефтяных цен, физическим дефицитом сырья и огромными политическими рисками. Все это послужило причиной для создания в 1975 году стратегического нефтяного резерва США в его нынешнем виде.

Стратегический нефтяной резерв США – хранящиеся в природных резервуарах (соляные купола) запасы нефти, предназначенные для расходования в случае с перебоями в поставках или, как показала практика последнего времени, в случае роста цен на нефть для их стабилизации.

Резервуары, в которых хранится резерв нефти, представляют собой полости, созданные путем вымывания соли из соляных куполов естественного происхождения. Средняя глубина полостей составляет 600 метров в глубину и 60 в ширину. Наиболее глубокая полость имеет глубину около километра.

Выглядит все это так:

Источник: https://maritimeindia.org/crude-oil-storage-in-an-era-of-plenty-part-2-lessons-from-the-usas-strategic-petroleum-reserve/

Расположены эти резервуары вдоль берега Мексиканского залива в штатах Техас и Луизиана.

Источник: https://maritimeindia.org/crude-oil-storage-in-an-era-of-plenty-part-2-lessons-from-the-usas-strategic-petroleum-reserve/

Расположение:

Bryan Mound — Фрипорт, Техас. 20 полостей суммарно на 254 миллиона баррелей, с суточной пропускной способностью в 1.5 млн баррелей.

Big Hill — Винни, Техас. Объем 160 миллионов баррелей, до 1.1 миллиона в сутки. Планируется расширение на 250 млн (1.5 в сутки).

West Hackberry — Lake Charles, Louisiana. 227 миллионов, пропускная способность 1.3 миллиона в день.

Bayou Choctaw — Батон-Руж, штат Луизиана. Ёмкость 76 миллионов баррелей, не более 0,55 млн в день. Планируется расширение на 109 миллионов, с увеличением пропускной способности на 0,6 млн баррелей в день.

Планируется создание хранилищ в Ричтон, Миссисипи на 160 миллионов баррелей с пропускной способностью в 1 миллион в день. Планы были объявлены министром энергетики Самуэль Бодман в феврале 2007. Существуют протесты против развития проекта.

До 1999 действовал объект Weeks Island в Айбирии ёмкостью в 72 миллиона баррелей.

Нефтяной кризис 1973 года обернулся для США большими трудностями: приходилось экономить автомобильное топливо и авиационный керосин, отменять ограничение на использование угля в энергетике, стимулировать добычу и потребление газа и др. Кризис показал риски и неустойчивость экономической модели, увязанной на импорте энергоносителей, а также нанес серьезный ущерб энергоемким отраслям. Все это послужило сигналом к тому, что мировому энергетическому рынку нужен инструмент балансирования на случай перебоев с поставками, а также, позднее, на случай дисбаланса спроса и предложения. Нефтяной резерв, покрывающий на определенный период потребности страны, такую задачу решал. Стоит отметить, что помимо США резервы были созданы в других странах ОЭСР.

Размер резервов

С момента создания резерва его объем постоянно менялся. Активно резерв пополнялся в 80-е годы, после чего в 90-2000-е находился на относительно стабильном уровне в 500-600 млн баррелей. В 2000-е рост продолжился, а резерв достиг объема почти в 750 млн баррелей. Все изменения приведены на графике ниже:

2022 год стал самым «плохим» для стратегического резерва, который разом с апреля по октябрь потерял 180 млн баррелей. Ранее США уже высвобождали на рынок 30 млн баррелей.

На сколько хватит?

Объем резервов сам по себе мало о чем говорит. США большая страна и расходует огромное количество нефти ежедневно. Поэтому куда более информативным было бы сопоставление имеющихся резервов с средним потреблением в течение дня. При этом необходимо помнить, что существует сезонность: зимой потребление выше, нежели летом. Кроме того, рост цен сам по себе вызывает некоторое снижение спроса: люди начинают экономить на топливе, в долгосрочной перспективе – развиваются «экономичные» технологии, меняется структура спроса на автомобили и др.

На изображении ниже представлен объем и структура потребления нефтепродуктов в США в 2020 году. С тех пор больших изменений не произошло.

Источник: Source: U.S. Energy Information Administration, Monthly Energy Review

Важно отметить, что чистую нефть нигде не потребляют. Её перерабатывают в нефтепродукты. Выход нефтепродуктов в зависимости от того, что производится, сильно разнится. Общий выход в объемном выражении даже превышает объем барреля нефти (159 литров). Но, предположим для простоты, что соотношение 1 к 1.

При потреблении 18,1 млн баррелей нефтепродуктов (предположим, нефти) в день, стратегического резерва штатам хватит ориентировочно на 20 дней. Не очень много, учитывая масштабы последствий в случае сильных перебоев с поставками. Важно помнить, что сейчас США сами добывают нефть и значимость стратегического резерва существенно ниже, чем раньше, поскольку лишь часть потребляемой нефти штаты импортируют. В противном случае США едва ли решились бы продавать нефть для простого снижения цены. В 2008 столь существенных интервенций не было, хотя цены на нефть были выше.

Как бы то ни было, нефтяной резерв представляет собой хороший инструмент для балансирования рынка в краткосрочной перспективе. Может ли он стать страховкой на случай длительных перебоев с поставками? Едва ли. Во-первых, потому, что в нем хранится все-таки очень ограниченное количество нефти, которое может компенсировать выпадение части поставок, но не все потребление страны. Во-вторых, резервы подобного масштаба требуют соответствующей транспортной инфраструктуры, а также поддержки инфраструктуры хранения. При строительстве инфраструктура была рассчитана на 25 лет, и сейчас она находится уже в изношенном состоянии. Ранее уже возникали проблемы с извлечением нефти из хранилищ, такие проблемы могут быть и в будущем. Кроме того, содержание резерва стоит денег, что целесообразно для решения вопроса национальной безопасности, если, конечно, резерв способен ее решить.