Началась ли рецессия: определяем фазу экономического цикла

Недавно мы говорили об экономических циклах, об их разновидностях и характеристиках. Сегодня мы попробуем определить, в какой фазе цикла находится экономика сейчас. Речь пойдет об экономике США, так как именно она отображает состояние мировой экономики. В заголовках статей то и дело упоминают рецессию, как ожидаемую, так и уже наступившую. Дошла ли экономика до стадии рецессии или момент еще не наступил? Рекомендую заранее прочитать предыдущую статью.

Экономические циклы — колебания экономической активности, состоящие в повторяющихся экономических спадах и экономических подъемах.

Мы будем определять фазу бизнес-цикла по показателям, приведенным в таблице. Важно проанализировать все показатели и сделать совокупный вывод на основе их динамики.

Фаза Показатель Ранняя Средняя Поздняя Рецессия ВВП Высокие темпы роста Продолжение роста умеренными темпами Замедление темпов роста Падение ВВП Промышленность Восстановление промышленности Сильный рост Падение темпов роста Стагнация Кредиты Кредиты начинают расти Сильный рост Падение темпов роста Стагнация Корпоративные прибыли Быстрый рост Умеренный рост Прибыль под давлением Падение прибыли Политика ФРС Стимулирование экономики Нейтральная политика Ужесточение политики Переход к мягкой политике Запасы и продажи Запасы низкие, продажи растут Равенство продаж и запасов Рост запасов, снижение продаж Падение запасов, продажи низкие

ВВП

Начнем с основного экономического показателя — ВВП страны.

United States GDP Growth Rate — показывает темп прироста ВВП в % квартал к кварталу. 2020 год сильно исказил все показатели: падение было большим, но восстановление произошло в кратчайшие сроки. Фактически коронавирусный кризис довел экономику США до рецессии, пусть и краткосрочной.

Что же сейчас? Из-за нестандартной фазы рецессии в 2020 году, экономика очень быстро прошла раннюю фазу — фазу восстановления. Буквально за один квартал все падение сошло на нет. Затем наступила средняя фаза, которая продолжалась до 2022 года.

В 1 полугодии ВВП США сократился, что сигнализировало о начале рецессии. Но в 3-м квартале наметилось восстановление, хоть и не самыми быстрыми темпами.

Что-то похожее было в 2008 году, когда ВВП упал на 1,6%, а в следующем квартале вырос на 2,3%. Это вселило определенный оптимизм в инвесторов, но ненадолго.

Как это выглядит сейчас:

Как это было в 2008 году:

Не думаю, что рецессия ограничится двумя кварталами в начале года. Скорее экономика находится в поздней стадии, которая предполагает сокращение темпов роста. Из этого следует, что рецессия еще впереди. Но не будем забегать вперед, давайте посмотрим на другие показатели.

Промышленность

Промышленность США можно оценить по динамике индекса PMI. PMI рассчитывается на основе опроса менеджеров промышленных компаний. Индекс отражает динамику новых заказов предприятий и их общее состояние.

Как видно на графике PMI с 2022 году заметно снизился. Если значение индекса меньше 50, то это значит, что больше менеджеров отмечают ухудшение ситуации.

Показатель объема промышленного производства отражает изменение общей стоимости объема производства заводов, шахт и объектов коммунального комплекса с поправкой на инфляцию.

По данному показателю видно, что производство замедляется. Если смотреть по последним месяцам, то роста нет, показатель около 0.

В плане промышленности экономика США находится где-то между поздней фазой и фазой рецессии.

Кредиты

Для оценки данного параметра можно использовать темпы прироста потребительских кредитов. Как видно на графике темпы снизились с максимумов, но при этом остаются высокими.

С точки зрения объема выдаваемых кредитов экономика США находится в средней фазе.

Корпоративные прибыли

Корпоративная прибыль является одним из наиболее внимательно отслеживаемых экономических показателей США. Прибыльность обеспечивает сводную оценку финансового состояния корпорации и, таким образом, служит важным показателем экономического роста. Прибыль является источником финансирования капитальных вложений, повышающих производственный потенциал.

С середины 2021 года темпы роста прибыли значительно снизились и даже несколько раз были отрицательными. В 3 кв. 2022 года было снижение на 1,1%.

Устойчивой стагнации пока нет, но корпоративные прибыли явно находятся под давлением. По данному показателю экономика США находится в поздней фазе.

Денежно-кредитная политика

Направление определяется двумя параметрами: ставка и баланс.

Ставка ФРС сейчас растет и, судя по риторике регулятора, продолжит расти в 2023 году.

Баланс Федерального резерва в 2022 году начал снижаться, после рекордного роста. Это также говорит об ужесточении ДКП.

С точки зрения денежно-кредитной политики экономика США находится в поздней фазе.

Запасы и продажи

Запасы и продажи также помогают оценить состояние экономики. Isratio — удобный индикатор, который показывает соотношение запасов и продаж. Когда Isratio растет, это значит, что кол-во запасов увеличивается, а продажи падают. И наоборот.

В 2022 году индикатор растет, но находится на средних значениях.

Можно смотреть конкретно по продажам и запасам. На графике видно, что продажи находятся на одном уровне в то время, как запасы продолжают расти.

По данному показателю экономика США находится в поздней фазе.

Итого

Мы проанализировали 6 показателей экономики США и определили по каждому текущую фазу цикла.

Показатель Фаза ВВП Поздняя Промышленность Поздняя - Рецессия Кредиты Средняя Корп. прибыли Поздняя Политика ФРС Поздняя Запасы и продажи Поздняя Итог Поздняя

Абсолютное большинство показателей говорит, что экономика находится в поздней фазе. Поздняя фаза характеризуется перегретой экономикой. Темпы роста сильно замедляются. ДКП ужесточается, кредиты становятся менее доступными. Запасы растут, а продажи падают.

Следующая фаза — рецессия. Сложно сказать, когда точно она наступит. Но, учитывая, что мы находимся в относительно коротком цикле, когда фазы быстро сменяют друг друга, долго ждать не придется.

Как ориентир для начала фазы рецессии можно использовать смягчение ДКП, переход к понижению ставки. Исторически этот момент совпадал с обвалами рынка.

Данный анализ не претендует на истину в последней инстанции. Трактовка показателей достаточно субъективна, так как точных количественных критериев для определения фаз нет.