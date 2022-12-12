Будет ли работать потолок цен на нефть

Вопрос ограничения доходов России от нефти обсуждался практически с самого начала спецоперации, но, учитывая болезненность вопроса для целого ряда западных стран, прийти к компромиссу и выработать единую позицию у них достаточно долго не получалось. Наконец, через девять месяцев после появления весомого повода, а также после прохождения острой фазы реагирования цен на геополитическую неопределенность, мера воздействия на доходы Росси от экспорта нефти было найдено – ценовой потолок.

Чтобы оценить влияние данной меры на российский экспорт, необходимо более или менее представлять его структуру и влияние на мировой нефтяной рынок. Поскольку тема обширная и ее я разбирал в отдельной статье, подробно останавливаться не буду. Отмечу лишь несколько важных моментов:

Добыча нефти в России: ≈9,8 млн баррелей/сутки.

Добыча нефти в мире: ≈80 млн баррелей/сутки.

Экспорт нефти из России: 4,5-5 млн баррелей/сутки.

Экспорт нефти в Европу: в августе 2022 года ≈ 3 млн баррелей/сутки. В ноябре ≈ 700 тыс.-1 млн баррелей/сутки.

До 24 февраля на страны, присоединившимся к ограничениям цен на российскую нефть, приходилось больше половины поставок сырой российской нефти. Такая созависимость сделала разрыв болезненным для обеих сторон: многие европейские НПЗ настроены на переработку российской тяжелой нефти и не могут быстро переключиться на другие сорта. Кроме того, часть российской нефти в Европу идет по нефтепроводу, что дешевле и надежнее, нежели поставки танкерами. Кроме того, логистическое плечо для России в случае поставок в Европу ниже, нежели при поставках в Азию, это сказывается на стоимости логистики.

Потолок цен на нефть

Потолок цен стал альтернативой более жесткому сценарию – полному эмбарго на поставки нефти из России. Такой сценарий неизбежно привел бы к сильному росту котировок, так как на Россию приходится существенная доля свободных (торгуемых) объемов мирового рынка нефти.

Потолок цен означает, что компании присоединившихся к потолку стран не могут:

Оказывать трейдинговые услуги;

Финансировать;

Перевозить по морю;

Страховать и перестраховывать;

Регистрировать суда в реестрах;

Оказывать услуги таможенного оформления;

при цене в договоре выше утвержденного потолка в 60 долларов за баррель.

Стоит отметить, что ограничения потока цен не включает запрет на покупку российской нефти, так как такой запрет для европейских и некоторых других стран оговаривается отдельными санкционными мерами. Так, США, Великобритания и Канада отказались от российских поставок давно, страны ЕС – 5 декабря, вместе с введением потолка цен на нефть. Япония частично снизила поставки, хотя полностью от импорта российской нефти не отказалась.

Влияние потолка на российский экспорт нефти

Оценить на текущий момент влияние непосредственно потолка цен на нефть представляется сложным, так как его введение совпало с более болезненным процессом – полным отказом от танкерных поставок в Европу российской нефти. Поскольку европейский рынок всегда был основным для российской нефти, перенаправить все объемы с него на иные рынки не так просто. За девять месяцев путем предоставления скидок удалось переориентировать существенную часть объемов на рынки Азии, однако с оставшимися объемами все может быть сложнее.

Так, значительная часть морских перевозок российской нефти осуществлялась иностранными судами с использованием иностранных же сервисных услуг. Создать целую отрасль практически с нуля в сжатые сроки – задача не простая. Если слова официальных лиц о том, что нефть по контрактам с учетом ценового потолка продаваться не будет, рассчитывать в вопросах поставок можно будет только на собственные силы или помощь третьих сторон.

Еще один значимый фактор – увеличение среднего логистического плеча. Так, при ориентированности трубопроводной инфраструктуры в России на экспорт из европейских портов, логистическое плечо до новых основных потребителей (Индия, Китай, Турция) для всех, кроме Турции, существенно больше.

Так выглядело распределение морских поставок по портам до существенных изменений в структуре экспортных рынков:

Основная цель введения потолка цен – повысить издержки продавца, снизив при этом его доходы, но не создавая условий для ухода с рынка значительных объемов нефти. Во всяком случае, пока.

На сегодняшний день потолок утвержден на уровне в 60 долларов за баррель, что на текущий момент даже выше, чем актуальная цена на российскую нефть.

Иными словами, сейчас потолок цен, при условии согласия на него России, никак на доходы от экспорта нефти не повлияет.

К слову, другие российские сорта, главным образом те, что продаются через восточные порты, не имеют такого существенного дисконта к Brent, как Urals.

Это говорит о том, что фактор перестроения логистических цепочек и временный шок от разрыва с европейским рынком играют, возможно, большую роль, чем непосредственно потолок цен.

Тем не менее, одним из самых важных моментов в данной мере является то, что потолок может быть со временем пересмотрен. Так, если цены на нефть пойдут вверх и на рынке возникнет дефицит – потолок может быть увеличен. В обратном случае – уменьшен. Впрочем, куда вероятнее, что механизм будет постепенно «отрывать» цену на российскую нефть от рынка, действуя как эффект храповика: когда цены растут, потолок остается неизменным, когда падают – он снижается. Таким образом цена российской нефти плавно будет прижиматься к границе рентабельности добычи и продажи.

Следующее заседание по вопросу пересмотра потолка цен состоится 15 января.

Долгосрочные риски

Данная мера в сравнении с альтернативой, полным эмбарго на российскую нефть и вторичными санкциями к тем, кто ее покупает, возможно, выглядит не менее опасной, так как представляет собой инструмент по постепенному долгосрочному удушению российской нефтяной отрасли и доходов бюджета от нее. И первоначальные щадящие условия не должны вводить в заблуждение. Текущая цель – заставить согласиться на предложенные правила, что позволит сохранить объемы для рынка и не провоцировать рост котировок, пока они в целом находятся выше уровня последних лет, хоть и на локальных минимумах. В дальнейшем, когда цены на нефть окажутся на менее комфортных для экспортеров уровнях, а мировая экономика преодолеет текущий энергетический кризис, потолок можно будет резко снизить. И если к этому уровню нефтяная отрасль не пройдет болезненный, но необходимый процесс полной отвязки от нефтяной инфраструктуры присоединившихся к потолку цен стран, последствия могут быть куда более серьезными, чем в текущих условиях.

В бюджет на 2023 год заложено снижение нефтегазовых доходов относительно уровня 2022 года. Однако бюджет верстался до введения потолка и если и учитывает его влияние – то только отчасти. Принятый дефицит в 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП, может возрасти. В любом случае, весомым фактором неопределенности остаются сами цены на нефть, которые в текущий момент в большей степени реагируют на замедление мировой экономики, чем на какие-либо меры в отношении России. Если экономика ведущих стран продолжит скатываться в рецессию – спрос на нефть может существенно упасть, и тогда котировки упадут еще сильнее.

Еще одним значимым фактором остается то, как на подобные меры отреагирует ОПЕК+, взявшая паузу на последнем заседании. Если картель продолжит снижение добычи, цены на нефть могут получить весомую поддержку. Пока для большинства участников тенденция на рынке нефти хоть и не самая приятная, но не катастрофическая. В случае ухода цены ниже 70 долларов за баррель дискомфорт начнет испытывать Саудовская Аравия, а это серьезное подспорье для слаженных действий картеля.

На сегодняшний день ни те, кто ввел потолок цен, ни кто-либо в России не могут до конца оценить, как скажется эта мера на мировом рынке нефти и на экспорте непосредственно России. В любом случае вариант с принятием условий ограничений в долгосрочной перспективе кажется более рискованным, хоть и выглядит предпочтительным на текущий момент. Итоговый же эффект определит ряд факторов, которые невозможно заранее предсказать: будущие цены на нефть, поведение ОПЕК+, успех поиска решения логистических проблем и новых рынков сбыта, а также, конечно, перспективы дипломатического урегулирования конфликта. В любом случае, подобные ограничения будут болезненными для обоих сторон, вопрос лишь в том, кому в итоге окажется больнее.