Газовый энергетический кризис в Европе

В связи со значительным сокращением поставок газа и ростом цен на топливо, Европа столкнулась с газовым энергетическим кризисом. Данный кризис выявил все ранее скрытые недостатки энергетических стратегий по сокращению выбросов CO2, где природный газ использовался как переходное топливо.

В итоге ВИЭ замещало не более вредное угольное производство электроэнергии, а более дорогая и экологичная газовая генерация. Изначально полагалось, что ВИЭ будут постепенно заменять угольную генерацию, как источник больших по объему вредных выбросов углекислого газа, но в условиях, когда газ стал во много раз дороже угля, это стало экономически не выгодно.

Франция, Италия, Германия и Австрия приняли решение отказаться от зеленой повестки и возобновили работу угольных электростанций. Германия стала настолько активно жечь уголь на ТЭС, что это привело к резкому росту выбросов СО2 (745 гр на 1 кВт·ч), превысив показатели Индии.

Продолжающиеся проблемы с поставками и рост геополитической напряженности вызывают обоснованную озабоченность тем, что газовый кризис в Европе будет иметь долгосрочные последствия и может продлиться еще несколько лет.

Экономика ЕС на данный момент все еще сильно зависит от импорта газа и цен на топливо, что оказывает существенное влияние на цены на электроэнергию.

Чтобы хоть немного исправить ситуацию в конце августа председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будут выделены дополнительные инвестиции в «зеленую» энергетику (€300 млрд) в рамках усилий по отказу от российских ископаемых энергоресурсов.

Рост цен на электроэнергию в странах ЕС

Усугубила кризис и аномальная жара и засуха, которые спровоцировали обмеление рек и резкое сокращение генерации на гидроэлектростанциях, особенно в Норвегии.

Стоимость электроэнергии в € за МВт·ч на бирже Nord Pool

Цены на электричество в стране возросли настолько, что власти Норвегии готовы принять решение о введении эмбарго на поставки электроэнергии в страны Центральной Европы. Скандинавские страны сразу обвинили Норвегию в «энергетическом подрыве». В Финляндии за год стоимость оптовой электрической энергии для бизнеса выросла аж в 10 раз.

Участники европейского энергорынка опасаются, что примеру Норвегии могут последовать и другие важные экспортеры электроэнергии. В таком случае в еврозоне образуется дефицит и еще большее подорожание электроэнергии, которые вызовут массовое обнищание граждан и разорение бизнеса. В зоне наибольшего риска окажутся Великобритания, Германия и Нидерланды, которые традиционно являются крупными импортерами норвежских энергоресурсов.

В связи с ростом цен на электроэнергию в Великобритании очень сильно страдает бизнес. Более половины производителей испытали рост затрат за электроэнергию более чем на 100%. 13% заводов сократили часы работы, а 7% предприятий останавливают производство на длительный период.

Стоимость электроэнергии в € за МВт·ч во Франции и Германии

В Германии эталонные цены на электроэнергию на 2023 г. достигли рекордных €995 за МВт·ч, а во Франции — €1 130 за МВт·ч.

Высокие цены на электроэнергию приводят к значительному росту инфляции и снижению доходов граждан и бизнеса.

Во Франции проблемы с электричеством усугубляются еще и снижением мощности на АЭС, которые упали на 30% в сравнении с прошлогодними показателями.

Попытки выхода из энергетического кризиса

Для решения проблем власти пытаются ограничивать потребление электроэнергии. В Германии решили отказаться от подсветки зданий, зимой не обогревать некоторые зоны в общественных зданиях, а также решили снизить минимальную допустимую температуру в офисах. Во Франции крупные сети супермаркетов будут отключать вывески после закрытия, а магазины снизят интенсивность освещения. Швейцария рассматривает возможность запрета электромобилей (кроме необходимых поездок, таких как работа и посещение врача) во избежание отключений электроэнергии.

В качестве мер по устранению существенного влияния цен на газ на стоимость электричества в ЕС планируется провести реформу рынка электроэнергии. Еврокомиссия ограничит выручку генерирующих компаний с низкой стоимостью производства электроэнергии, которые получают сверхдоходы в связи с аномально высокими ценами на э/э. Данная мера позволит пополнить бюджет ЕС более чем на €140 млрд.

В связи с высокими ценами на топливо предлагается установить сборы со сверхприбыли нефтяных, газовых и угольных компаний.

Также планировалось ввести ограничение на стоимость российского газа, но данная затея не увенчалась успехом.

Еврокомиссия начинает работу по созданию нового бенчмарка газового рынка взамен текущего TTF, т.к. страны Европы теперь в основном получают сжиженный природный газ (СПГ), а не по трубам как ранее.

В итоге Европа хочет полностью избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

«Зеленые» амбиции Европы

В краткосрочной перспективе возврат к более грязным видам топлива выглядит как плохая новость для климата. Но с другой стороны энергетический кризис заставил европейские правительства более решительно отказаться от российского газа и ископаемого топлива и ускорить внедрение более чистых технологий.

В целом Европа не отказывается от своей глобальной цели по достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. 27 стран ЕС планируют получать около 40-45% электроэнергии благодаря ВИЭ к 2030 году.

Германия, которая больше всех зависела от России в поставках углеродного топлива, поставила цель в получении 100% электроэнергии из ВИЭ к 2035 году. Это очень амбициозная задача, поскольку на планирование и строительство ветряных и солнечных электростанций уходят годы, а быстро заместить российские энергоресурсы, особенно газ — задача не из простых.