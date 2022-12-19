«Интер РАО»: краткая оценка и дивиденды

«Интер РАО» не публикует финансовую отчетность с конца февраля 2022 г. Последние актуальные отчетности датируются 30.09.2021 по МСФО и 31.12.2021 по РСБУ, что затрудняет анализ и оценку компании. В связи с прекращением публикаций финансовых отчетностей к инвестициям в данную компанию нужно подходить с определенной осторожностью.

Одной из особенностей «Интер РАО» является наличие значительных денежные средств и краткосрочных финансовых вложений на балансе в размере 320,6 млрд руб. (МСФО 30.09.2021). Для справки, если разделить стоимость денежных средств, имеющихся на счетах компании на количество акций, то получим 3,07 руб. на акцию. На данный момент на Московской бирже акция торгуется в пределах этого уровня, по цене 3,1 руб.

Но компания не проявляет особого желания реализовывать свободные денежные средства для покупки крупных энергетических активов в виде компании «Юнипро», которую пытается продать Uniper.

По прогнозам финансовых показателей в 2022 году компания «Интер РАО» может показать снижение выручки до 1 173 млрд руб, а чистой прибыли — до 97 млрд руб., в связи с завершением платежей по ДПМ по нескольким объектам, а также в связи со снижением экспорта электроэнергии.

Однако генеральный директор «Интер РАО» Борис Ковальчук внушил определенный оптимизм, прокомментировав финансовые результаты компании. Он заявил, что компания ожидает рост выручки и прибыли в 2022 году. Но без публикации аудированной финансовой отчетности остается только верить этим заявлениям на слово.

Несмотря на прекращение с мая экспортных поставок в страны Балтии (Как отразится на Интер РАО прекращение экспорта электроэнергии), поставки э/э в Китай растут и по итогам года могут составить рекордные 4,4-4.5 млрд кВт·ч. Поэтому снижение экспортной выручки может быть не очень значительным.

Рост общей выручки может быть обеспечен увеличением выработки выше прогнозных значений, а также благодаря росту цен и индексации тарифов на электроэнергию.

По итогам года «Интер РАО» сохранит дивидендные выплаты на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО. При прогнозе в 97 млрд чистой прибыли по итогам 2022 года дивиденды могут составить 0,23 руб. на акцию, что подразумевает дивидендную доходность в 7,4%.