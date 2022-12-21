ICBC — крупнейший банк Китая с долей в секторе 10,6%. Компания интересна тем, что стабильно платит дивиденды с доходностью 7-8% в валюте и ее акции доступны для покупки неквалифицированным инвесторам. В статье — разбор деятельности, прогноз дивидендов и оценка.

* ICBC — сокращение от Industrial and Commercial Bank of China [Тикер: 1398.HK].

О компании и дивидендах

Основным акционером является государство, его доля через Huijin (что-то вроде гос. фонда развития) и MOF (Минфин Китая) доходит до 70%. Гонконгской бирже (HKSCC) принадлежит 24,17%, но в данном случае она является депозитарием, все эти акции распределены между иностранными инвесторами. Остальные 10% принадлежат физ. лицам Китая, среди которых, конечно, есть парочка гос. чиновников. В целом структура для крупнейшего банка нормальная, у нашего Сбера государство тоже является контролирующим акционером.

Кредитный портфель у ICBC достаточно сбалансированный, 55% приходится на юр. лиц, остальные 45% на физиков. Растет умеренными темпами, на конец второго квартала прирост год к году составил 10,4%, до 21,5 трлн юаней. По структуре 81,2% займов выдаваемых физ. лицам приходятся на ипотечные кредиты. У корпоратов крупнейшими заёмщиками являются компании из секторов логистики, производства, лизинга и коммунальных услуг.

По сравнению со Сбером ICBC обеспечен средствами клиентов с большим запасом, их отношение к выданными кредитам составляет 1.4 к 1, когда у Сбера 1 к 1. Свободной ликвидности так много, что приходится размещать в ценные бумаги, на них приходится 10 трлн юаней, 6.5 трлн из которых государственные облигации. Избыток ликвидности в данном случае большой плюс, так как он позволяет зарабатывать дополнительный доход.

ICBC стабильно платит дивиденды уже 15 лет. Коэффициент распределения чистой прибыли прошлых 5 лет — 30%. Учитывая результаты последних 9 месяцев, дивиденд за 2022 год составит 0.315 юаня на акцию или 0.35 гонконгских доллара (HKD). На СПБ Бирже одна акция ICBC стоит 3.8 гонконгских доллара, что дает 9,2% див. доходности в валюте — вполне неплохо.

Согласно Investing средняя див. доходность на дату отсечки у ICBC составляет 6%, это позволяет ожидать роста котировок на 48% к лету следующего года, до 5.6 HKD. На этом моменте все основные аргументы за инвестирование в компанию уже озвучены, цели поставлены, далее разберем финансовую деятельность.

Примечание: дивиденды выплачивают в конце июня — начале июля. Валюта выплаты — гонконгские доллары.

Финансовые показатели

Чистые процентные доходы стабильно растут на 5-6% в год, 2022 — исключение. Негативная макроэкономическая обстановка дает о себе знать.

Достаточность капитала на очень высоком уровне даже по мировым меркам, почти 19%. Это хорошо и говорит о надежности банка.

Чистый комиссионный доход в 2020 году значительно снизился и с тех пор не восстановился. В отчетности ответа не нашел, скорее всего продажа бизнеса, потому что последние отчеты показывают более низкий комиссионный доход до 2020 года. Тем не менее темпы роста низкие, я бы связал это с не заканчивающимися локдаунами. В 2023 году, если введут послабления или вовсе отменят их, динамика будет лучше. На 4-7% в год они точно расти могут.

Маржа чистых комиссионных доходов космически высокая — 89,2%. У Тинькофф 55% и он считается самым крутым в РФ по этому показателю.

Операционные доходы (чистые процентные + комиссионные) растут стабильно из года в год, 2022 - опять же исключение. Доля операционных расходов держится в районе 50% последние пять лет.

Чистая прибыль растет, но медленно. ICBC — это недооцененная дивидендная корова. Каких-то невероятных результатов от нее ждать не стоит. Дивиденды платят хорошие и ладно. Распределяют их, кстати, не из чистой прибыли, а из прибыли на материнскую компанию. Она обычно немного ниже ЧП за год — это не страшно.

В этом году стоит ожидать 0,35 гонконгских доллара на акцию, что дает 9,2% дивидендной доходности.

Заключение

Что-то плохого про ICBC сказать не могу, но и хвалить прям особо не за что. Просто самый крупный банк в Китае, который стабильно понемногу улучшает результаты и платит хорошие дивиденды — все. Одна из тех акций, которые покупаешь и забываешь.

Цель по бумаге — 5,6 гонконгских доллара, +48% к текущей цене.