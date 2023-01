X5 Retail Group первой выпустила операционный отчет за 4 квартал. 2022 год стал успешным для продуктовых ритейлеров во многом за счет высокой инфляции.

Котировки X5 восстановились после июньских минимумов и сейчас почти достигли уровня до СВО. Разрыв с основным конкурентом, «Магнитом» также сократился, дисконт по капитализации — 12%. Поднять котировки удалось за счет стабильно хороших результатов. Посмотрим, как компания закрыла год и какие у X5 планы на будущее.

Выручка в 4 кв. выросла на 16,5% по сравнению с прошлым годом. Темпы роста замедлились, по сравнению с прошлыми кварталами. Но это отчасти связано с высокой базой 4 кв. 2021 года. По итогам 2022 года X5 увеличили выручку на 18,3%. Это очень солидно, учитывая, что официальная инфляция составила 11,94%.

Компания активно открывает новые магазины формата «Пятерочки» и «Чижика». Количество дискаунтеров выросла в 7 раз, до 517 точек. Общее количество магазинов выросло на 11,5%. При это компания активно сокращает формат гипермаркетов «Карусель», за год закрыли 21 магазин.

В ноябре X5 купил 70% ведущих розничных магазинов в Восточной Сибири — «Красный Яр» и «Слата».

В 4 квартале основной вклад в увеличение выручки внес прирост трафика. Прирост среднего чека значительно снизился на фоне замедления инфляции.

По итогам 2022 года сопоставимые продажи выросли на 10,8%. Если инфляция продолжит снижаться такими же темпами, единственный фактор роста выручки — увеличение трафика.

Метод оценки продаж LFL (Like for Like) показывает отношение показателя текущего периода времени к прошлому. LFL учитывает показатели торговых точек, которые были в прошлом периоде и есть в текущем.

Темпы роста онлайн-продаж замедлились. В 2021 продажи цифровых бизнесов выросли на 140%, в 2022 только на 47%. Рынок становится более насыщенным и конкурентным. Компания говорит, что при текущем размере клиентской базы поддерживать трехзначные темпы роста невозможно. Пока стараются добавлять новых партнеров, таких как «СберМаркет» и «Яндекс Еда».

Но каким бы хайповым это направление не было, оно составляет всего 2,7% выручки. Замедление темпов роста не так критично, как, например, для «Озона».

Существенный рост показывает дискаунтер «Чижик». Доля в общей выручке уже составляет 2,2%, а продажи за 2022 год выросли в 12 раз.

X5 собирается активно развивать «Чижика», считает, что в текущей экономической ситуации — это самый оптимальный вариант. В 2023 году рост сети будет ускоряться. К концу 2026 года планируется открыть до 5000 торговых точек. Для сравнения, стоимость открытия «Чижика» в 2 раза ниже, чем «Пятерочки», затраты тоже ниже. Но рентабельность у «Пятерочки» лучше — это самый маржинальный формат.

Хороший год для компании в плане операционных показателей. Замедление роста онлайн-продаж компенсирует актуальный на данный момент дискаунтер «Чижик». Менеджмент говорит, что население стало относиться более бережливо к покупкам на фоне проблем в стране. Но продукты питания — это последнее от чего будут отказываться.

Так как X5 пока не может платить дивиденды, компания занимается активной экспансией, открывая новые точки и поглощая конкурентов. Основная проблема остается — это прописка в Голландии. Менеджмент так и не смог внятно ответить, какие шаги предпринимаются для решения проблемы. Судя по всему дивиденды и релокацию стоит ждать только после снятия санкций. Предположить, когда это случится — невозможно.

Если дистанцироваться от проблем с расписками, то X5 — отличная растущая компания, работающая в стабильном секторе.