Что такое резервные валюты и зачем они нужны

Резервная валюта – это общепризнанная в мире национальная валюта, которая по совокупности требований подходит для накопления в резервах центральных банков иных стран.

В качестве требований к резервной валюте, как правило, выделяют следующие:

Свободная конвертируемость. Резервная валюта должна свободно конвертироваться в другие валюты. На сегодняшний день валюты большинства более или менее развитых стран мира свободно конвертируются.

Устойчивость. Валюта должна быть твердой, то есть не подверженной резким и неожиданным обесценениям.

Востребованность и распространенность. Валюта должна занимать заметное место в мировой торговле, быть востребованной за пределами страны-эмитента.

Перечисленные выше неформальные «требования» логично вытекают из таких же неформальных требований к стране-эмитенту резервной валюты:

Развитая и широко диверсифицированная экономика. Страна-эмитент резервной валюты должна производить широкий спектр товаров и быть глубоко вовлечена в мировую торговлю. На практике можно отметить, что эмитенты резервных валют, как правило, обладают не просто диверсифицированной, но и высокотехнологичной экономикой, ориентированной на экспорт. Как пример – США, ЕС, Япония.

Устойчивая политическая система. Поскольку валютные риски в значительной степени связаны с политической ситуацией в стране – политическая стабильность и преемственность являются существенными условиями.

Прогнозируемая денежно-кредитная политика. Только такая политика вкупе с развитой экономикой могут обеспечить устойчивость курса валюты.

Низкая инфляция. В целом этот пункт можно отнести по смыслу к предыдущему, однако его важность столь велика, что уместно выделить его отдельно. Низкая инфляция является обязательным условием для страны, эмитирующей резервную валюту, поскольку только она гарантирует сохранность номинированных в этой валюте резервов и их покупательную способность.

Помимо перечисленного стоит отметить, что страны-эмитенты резервных валют, как правило, играют заметную роль на политической карте мира.

Как появились резервные валюты?

Исторически государствам необходимо было рассчитываться между собой в торговле, используя для этого общепринятую меру стоимости. Раньше такой мерой стоимость выступало золото и иные драгоценные металлы. Несмотря на то, что в разных странах чеканилась разная монета, в качестве некоего паритетного курса использовался уровень содержания золота. Уже в древние времена в определенном регионе зачастую выделялась определенная денежная единица, игравшая роль общепризнанной торговой. Так, например, греческие драхмы были в ходу далеко за пределами самой Греции.

В период металлических стандартов золото и серебро также определяли паритеты курсов валют и использовались для расчетов в международной торговле.

Переходным этапом от золотого стандарта к современной валютной системе стала Бреттон-Вудская система, сформированная в 1944 году и делавшая мерой паритетов курсов всех валют доллар США, который, в свою очередь, имел установленное золотое содержание и мог (теоретически) быть обменянным на золото.

В конечном счете Бреттон-Вудская система была заменена современной нам Ямайской системой, при которой курсы валют определяются спросом и предложением, а золото становится обычным товаром и более не считается всеобщей мерой стоимости и инструментом расчетов. Иными словами, становится обычным товаром.

Поскольку страны по-прежнему или даже в большей мере нуждаются в средствах международных расчетов, а также сохранения резервов, место золота или обеспеченного золотом доллара заняли наиболее надежные и устойчивые мировые валюты – прежде всего доллар США и фунт стерлингов, потом немецкая марка, французский франк и японская йена. После формирования валютной системы ЕС немецкую марку и французский франк сменило евро, а многолетний рост экономики Китая и развитие страны сделали юань одной из устойчивых, перспективных и востребованных в международных расчетах валют.

Какие валюты являются резервными?

На сегодняшний день наиболее востребованными резервными валютами считаются доллар США, Евро, британский фунт стерлингов и японская йена. К резервным также порой относят менее популярные швейцарский франк, канадский доллар, австралийский доллар и китайский юань.

Несмотря на то, что резервных валют несколько, наибольшую долю в международных резервах стран составляют доллар и евро, на которые в совокупности приходилось почти 80% всех резервов в мире. Более подробные данные в таблице ниже:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 Доллар США 58.81% 58.92% 60.75% 61.76% 62.73% 65.36% ЕВРО 20.64% 21.29% 20.59% 20.67% 20.17% 19.14% Японская йена 5.57% 6.03% 5.87% 5.19% 4.90% 3.95% Фунт стерлингов 4.78% 4.73% 4.64% 4.43% 4.54% 4.35% Китайский юань 2.79% 2.29% 1.94% 1.89% 1.23% 1.08% Канадский доллар 2.38% 2.08% 1.86% 1.84% 2.03% 1.94% Австралийский доллар 1.81% 1.83% 1.70% 1.63% 1.80% 1.69% Швейцарский франк 0.20% 0.17% 0.15% 0.14% 0.18% 0.16% Прочие валюты 3.01% 2.65% 2.51% 2.45% 2.43% 2.33%

Интересно отметить, что еще в 2000 году доля доллара была больше 70%. Следующее десятилетие, по-видимому, пройдет под знаком роста доли юаня, который все активнее используется в международной торговле, а значит и его доля в резервах растет.

Стоит отметить, что доля валют в резервах и их доля в международных расчетах – не одно и то же, хотя корреляция, безусловно, присутствует. В международной торговле зачастую используются и не резервные национальные валюты, если это устраивает страны-эмитенты. Например, причиной использования национальных валют может быть наложение на одну из сторон ограничений по транзакциям в определенных резервных валютах.

Для чего нужны валютные резервы?

Поскольку одна из основных функций резервных валют – накопление резервов, имеет смысл сказать, зачем странам нужны резервы.

Резервы, как правило, копят развивающиеся страны, поскольку они в случае снижения экспортных доходов не могут покрыть торговый дефицит за счет собственной валюты, как это могут сделать эмитенты резервных валют. Например, если по какой-либо причине США импортируют товаров больше, чем экспортируют (что чаще всего и происходит), для них это не является большой проблемой, поскольку за импорт они рассчитываются национальной валютой, которую могут в случае необходимости эмитировать. Если же подобная ситуация, возникнет, например, у Саудовской Аравии, то покрыть торговый дефицит она сможет только за счет резервов, потому что никто в качестве оплаты за экспорт не примет ее собственную валюту.

Снижение экспортных доходов при неизменности импортных расходов или при их меньшем сокращении и, как следствие, возникновение торгового дефицита, возможно в условиях недеверсифицированного экспорта, когда преобладает один или несколько товаров, особенно, если эти товары низкого уровня переделки, или сырьевые. Это еще раз объясняет, почему именно развивающиеся страны, обладающие в большинстве случаев более примитивной структурой экспорта, копят резервы.

Еще одной причиной, основной для таких стран как Китай и Россия, является необходимость ослабления собственных валют для поддержания конкурентоспособности собственного несырьевого экспорта. Для ослабления национальных валют излишки заходящих в страну вследствие профицита торгового баланса иностранных валют скупаются центральным банком в резервы.

Какие валюты могут стать резервными?

Поскольку мировая экономика развивается, а соотношение влияния на политической карте мира разных стран меняется, в будущем возможно появление новых резервных валют, которые бы потеснили уже существующие.

Так, как уже говорилось выше, неизбежно увеличение доля юаня в качестве одной из основных резервных валют.

Статус одной из второстепенных резервных валют может заработать южнокорейская вона. Страна обладает развитой экономикой и экспортирует широкий спектр высокотехнологичной продукции.

Более десятилетия назад обсуждался вопрос возможности превращения рубля в пусть и региональную, но резервную валюту, однако даже без поправки на последние события стоит отметить, что пока для этого не сложились условия: так, в структуре экспорта, помимо собственно энергетических товаров, значительный вес имеют товары низкого уровня переделов, цены на которые всегда останутся волатильными, а значит и курс национальной валюты будет подвержен колебаниям. Кроме того, лишь относительно недавно и под давлением обстоятельств был осуществлен переход к свободно плавающему курсу.

Что касается последних обстоятельств, то, несмотря на очевидную необходимость таких мер, ограничения на движение капитала, введенные центральным банком, серьезно ударили по репутации рубля как валюты, хотя бы претендовавшей когда-то на статус резервной. Впрочем, в меняющемся мире меняются и правила, по которым осуществляется международная торговля и валютные операции. Переход на расчеты за газ в рублях по крайней мере технически сделал рубль расчетной единицей в международной торговле. Переход на расчеты в национальных валютах с Ираном, Турцией или Китаем такой статус лишь поддержат. Но пока самое необходимое – высокотехнологичные товары и технологии покупаются в США, Европе и Японии, статус их валют едва ли может сильно пошатнуться.