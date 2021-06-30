ПАО «Завод имени И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) является одним из старейших российских предприятий, работающих в области автомобилестроения. Годом основания считается 1916. В это время была начата реализация государственной программы по созданию автомобильной промышленности в России. В рамках согласованного комплекса мер предполагалось строительство 6 заводов, одним из которых и был ЗИЛ, возводимый торговым домом «Кузнецов, Рябушинские».

За годы своего существования предприятие было удостоено многочисленных наград. Среди них три Ордена Ленина, а также Орден Трудового Красного Знамени и Орден Октябрьской революции, полученный за создание мощностей, достаточных для серийного выпуска 200 тысяч грузовых авто ежегодно.

Завод имени И.А. Лихачева специализировался на серийном производстве грузовых автомобилей массой до 14,5 тонн. Первая модель была выпущена в 1924 году по правительственному заданию СССР. С 1954 года на предприятии действовало собственное ОКБ. Благодаря специалистам, работающим в нем, завод имени И.А. Лихачева неоднократно становился первопроходцем в использовании разнообразных конструктивных новинок:

12-вольтовая система оборудования;

гидравлический привод тормозов;

восьмицилиндровый двигатель;

дисковые тормоза;

четырехкамерный карбюратор.

В период с 1924 по 2009 год предприятие произвело более 7 млн грузовиков, а также 39,5 тыс. автобусов и 12 тыс. легковых авто. С 1951 года завод осуществлял выпуск и непрофильной продукции: велосипедов и холодильников. Производство первой категории товаров остановилось в 1959 году, а второй в 2000.

АМО ЗИЛ сегодня

В современной истории Завод имени И.А. Лихачева неоднократно переживал кризисы разного масштаба. Наиболее тяжелый период пришелся на 2011-2015 гг. Завершением этого кризиса стало снижение производства и снос отдельных корпусов предприятия. В 2016 году прекращен выпуск грузовых автомобилей. Производственные мощности завода арендует ООО «МСЦ6 АМО ЗИЛ». Данное коммерческое предприятие занимается ремонтом и реставрацией легковых авто, а также сборкой новых лимузинов.

Акции ПАО «ЗИЛ» торгуются на Московской бирже под тикером «ZILL».