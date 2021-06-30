АМО ЗИЛ
Нет данных
- Кол-во АОИ:2659962 шт.
- Номинал:1000 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-3.10%4220 ₽
- За неделю, max:4545 ₽
- За неделю, min:4200 ₽
Нет данных
- Департамент имущества г. Москвы64.77%
- Прочие35.23%
Общая информация
ПАО «Завод имени И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) является одним из старейших российских предприятий, работающих в области автомобилестроения. Годом основания считается 1916. В это время была начата реализация государственной программы по созданию автомобильной промышленности в России. В рамках согласованного комплекса мер предполагалось строительство 6 заводов, одним из которых и был ЗИЛ, возводимый торговым домом «Кузнецов, Рябушинские».
За годы своего существования предприятие было удостоено многочисленных наград. Среди них три Ордена Ленина, а также Орден Трудового Красного Знамени и Орден Октябрьской революции, полученный за создание мощностей, достаточных для серийного выпуска 200 тысяч грузовых авто ежегодно.
Завод имени И.А. Лихачева специализировался на серийном производстве грузовых автомобилей массой до 14,5 тонн. Первая модель была выпущена в 1924 году по правительственному заданию СССР. С 1954 года на предприятии действовало собственное ОКБ. Благодаря специалистам, работающим в нем, завод имени И.А. Лихачева неоднократно становился первопроходцем в использовании разнообразных конструктивных новинок:
12-вольтовая система оборудования;
гидравлический привод тормозов;
восьмицилиндровый двигатель;
дисковые тормоза;
четырехкамерный карбюратор.
В период с 1924 по 2009 год предприятие произвело более 7 млн грузовиков, а также 39,5 тыс. автобусов и 12 тыс. легковых авто. С 1951 года завод осуществлял выпуск и непрофильной продукции: велосипедов и холодильников. Производство первой категории товаров остановилось в 1959 году, а второй в 2000.
АМО ЗИЛ сегодня
В современной истории Завод имени И.А. Лихачева неоднократно переживал кризисы разного масштаба. Наиболее тяжелый период пришелся на 2011-2015 гг. Завершением этого кризиса стало снижение производства и снос отдельных корпусов предприятия. В 2016 году прекращен выпуск грузовых автомобилей. Производственные мощности завода арендует ООО «МСЦ6 АМО ЗИЛ». Данное коммерческое предприятие занимается ремонтом и реставрацией легковых авто, а также сборкой новых лимузинов.
Акции ПАО «ЗИЛ» торгуются на Московской бирже под тикером «ZILL».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы4 743 256 тыс. руб.
- Оборотные активы29 316 253 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы26 999 668 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства46 100 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства7 013 741 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
Нет данных
Показатели деятельности
Производственные показатели2014 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМЕНИ И.А. ЛИХАЧЕВА"
- Сокращенное наименованиеАМО ЗИЛ
- РуководительВАВИЛОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: автопром
- Вид деятельностиАренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- ОГРН1027700135759
- ИНН7725043886
- Юридический адрес:115280, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, Д. 23А, К. 2, ЭТАЖ
- Телефон+74956746212
- E-mailcontacts@amo-zil.ru
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