  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. АМО ЗИЛ

АМО ЗИЛ

Тикер:

Нет данных

0
0
0
-
  • Кол-во АОИ:2659962 шт.
  • Номинал:1000 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.10%4220 ₽
  • За неделю, max:4545 ₽
  • За неделю, min:4200 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация11 225 млн. руб.
  • Департамент имущества г. Москвы64.77%
  • Прочие35.23%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2021.подробнее

Общая информация

ПАО «Завод имени И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) является одним из старейших российских предприятий, работающих в области автомобилестроения. Годом основания считается 1916. В это время была начата реализация государственной программы по созданию автомобильной промышленности в России. В рамках согласованного комплекса мер предполагалось строительство 6 заводов, одним из которых и был ЗИЛ, возводимый торговым домом «Кузнецов, Рябушинские». 

За годы своего существования предприятие было удостоено многочисленных наград. Среди них три Ордена Ленина, а также Орден Трудового Красного Знамени и Орден Октябрьской революции, полученный за создание мощностей, достаточных для серийного выпуска 200 тысяч грузовых авто ежегодно. 

Завод имени И.А. Лихачева специализировался на серийном производстве грузовых автомобилей массой до 14,5 тонн. Первая модель была выпущена в 1924 году по правительственному заданию СССР. С 1954 года на предприятии действовало собственное ОКБ. Благодаря специалистам, работающим в нем, завод имени И.А. Лихачева неоднократно становился первопроходцем в использовании разнообразных конструктивных новинок:

  • 12-вольтовая система оборудования;

  • гидравлический привод тормозов;

  • восьмицилиндровый двигатель;

  • дисковые тормоза;

  • четырехкамерный карбюратор.  

В период с 1924 по 2009 год предприятие произвело более 7 млн грузовиков, а также 39,5 тыс. автобусов и 12 тыс. легковых авто. С 1951 года завод осуществлял выпуск и непрофильной продукции: велосипедов и холодильников. Производство первой категории товаров остановилось в 1959 году, а второй в 2000.

АМО ЗИЛ сегодня

В современной истории Завод имени И.А. Лихачева неоднократно переживал кризисы разного масштаба. Наиболее тяжелый период пришелся на 2011-2015 гг. Завершением этого кризиса стало снижение производства и снос отдельных корпусов предприятия. В 2016 году прекращен выпуск грузовых автомобилей. Производственные мощности завода арендует ООО «МСЦ6 АМО ЗИЛ». Данное коммерческое предприятие занимается ремонтом и реставрацией легковых авто, а также сборкой новых лимузинов.

Акции ПАО «ЗИЛ» торгуются на Московской бирже под тикером «ZILL».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
34 059 509тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы4 743 256 тыс. руб.
  • Оборотные активы29 316 253 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы26 999 668 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства46 100 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства7 013 741 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.19Долг/EBITDA
0.61EV/EBITDA
-10.35EV/OCF
287.34EV/S
0.44P/BV
0.43P/E
-182.1P/FCF
0.53P/NCAV
0.83P/NNWC
196.52P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.19Долг/EBITDA
4.16EV/EBITDA
-3.25EV/OCF
72.13EV/S
1.96P/BV
18.08P/E
-46.03P/FCF
-7.28P/NCAV
-0.56P/NNWC
49.31P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

Нет данных

Показатели деятельности

Производственные показатели

2014 г.
19в шт.Грузовые а/м
0в шт.Пожарные а/м и прочая спецтехника
0в шт.Легковые а/м, автобусы
0в шт.Двигатели
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Выберите дату выписки и нажмите скачать
Скачать

Внутренние документы

Список аффилированных лиц от 14.01.2022
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМЕНИ И.А. ЛИХАЧЕВА"
  • Сокращенное наименованиеАМО ЗИЛ
  • РуководительВАВИЛОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: автопром
  • Вид деятельностиАренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Юридическая информация
  • ОГРН1027700135759
  • ИНН7725043886
  • Юридический адрес:115280, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, Д. 23А, К. 2, ЭТАЖ
Контактная информация
  • Телефон+74956746212
  • E-mailcontacts@amo-zil.ru
  • Сайтссылка