ПАО "ЧКПЗ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:600216 шт.
- Номинал:200 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.43%6880 ₽
- За неделю, max:7400 ₽
- За неделю, min:6700 ₽
- Дивиденд:150 ₽
- Отсечка:21.03.2022
- Доходность:2.18%
- Марина Вениаминовна Гартунг49.55%
- Валерий Карлович Гартунг21.32%
- Андрей Валерьевич Гартунг16.54%
- Дмитрий Валерьевич Гартунг5.09%
- Прочие7.5%
Общая информация
ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» — крупнейшая кузнечная компания в СНГ, занимающаяся выпуском штамповок, поковок, прицепов и колесных дисков. Покупателями производимых изделий являются машиностроительные и нефтегазовые предприятия. Завод ежегодно увеличивает производственные мощности на 30%.
Челябинский кузнечно-прессовый завод был основан в годы Великой Отечественной войны (1942 год). В 1992 году завод приватизировали, а в 2015 году он получил статус ПАО. Крупнейшими акционерами компании являются частные инвесторы.
На предприятии активно внедряются принципы бережливого производства и автоматизации процесса проектирования. Резка металла совершается японскими пилами TSUNE. В качестве сырья используют легированную, углеродистую и нержавеющую сталь.
Сфера деятельности
Кузнечное производство соответствует стандартам ISO/TS 16949. На сегодняшний день завод производит:
штамповки и детали, весом до 400 кг;
трубопроводную арматуру;
механически обработанные фланцы;
поковки;
штампованные колесные диски, диаметр которых варьируется в диапазоне 16-33 дюймов;
прицепы и полуприцепы HARTUNG.
Благодаря применению современной технологии сроки производства штамповок сокращены до 7-10 дней. В целом срок изготовления и поставки поковок для номенклатурной продукции не превышает 45 дней, а для новой продукции — 60-70 дней.
На предприятии активно внедряются принципы бережливого производства и автоматизации процесса проектирования. Резка металла совершается японскими пилами TSUNE. В качестве сырья используют легированную, углеродистую и нержавеющую сталь.
Акции компании
Акции ЧКПЗ торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «CHKZ». Ценные бумаги включены в листинг 3 уровня. Номинальная стоимость 1 акции составляет 200 рублей.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы5 055 524 тыс. руб.
- Оборотные активы10 024 176 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 251 717 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства1 714 549 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства11 113 434 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Инструментальное производство2012 г.
Колёсное производство2012 г.
Кузнечное производство2012 г.
Прессовое производство2012 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЧКПЗ"
- РуководительГАРТУНГ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: двигателестроение
- Вид деятельностиПроизводство автомобилей специального назначения
- ОГРН1027402696023
- ИНН7449006184
- Юридический адрес:454012, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ГОРЕЛОВА, Д.12
- Телефон+73512594550
- E-mailzb@chkpz.ru
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