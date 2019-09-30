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ПАО "ЧКПЗ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:600216 шт.
  • Номинал:200 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.43%6880 ₽
  • За неделю, max:7400 ₽
  • За неделю, min:6700 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:150 ₽
  • Отсечка:21.03.2022
  • Доходность:2.18%
дивидендная история
100%
Капитализация4 129 млн. руб.
  • Марина Вениаминовна Гартунг49.55%
  • Валерий Карлович Гартунг21.32%
  • Андрей Валерьевич Гартунг16.54%
  • Дмитрий Валерьевич Гартунг5.09%
  • Прочие7.5%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» — крупнейшая кузнечная компания в СНГ, занимающаяся выпуском штамповок, поковок, прицепов и колесных дисков. Покупателями производимых изделий являются машиностроительные и нефтегазовые предприятия. Завод ежегодно увеличивает производственные мощности на 30%.

Челябинский кузнечно-прессовый завод был основан в годы Великой Отечественной войны (1942 год). В 1992 году завод приватизировали, а в 2015 году он получил статус ПАО. Крупнейшими акционерами компании являются частные инвесторы.

На предприятии активно внедряются принципы бережливого производства и автоматизации процесса проектирования. Резка металла совершается японскими пилами TSUNE. В качестве сырья используют легированную, углеродистую и нержавеющую сталь.

Сфера деятельности

Кузнечное производство соответствует стандартам ISO/TS 16949. На сегодняшний день завод производит:

  •  штамповки и детали, весом до 400 кг;

  •  трубопроводную арматуру;

  •  механически обработанные фланцы;

  •  поковки;

  •  штампованные колесные диски, диаметр которых варьируется в диапазоне 16-33 дюймов;

  •  прицепы и полуприцепы HARTUNG.

Благодаря применению современной технологии сроки производства штамповок сокращены до 7-10 дней. В целом срок изготовления и поставки поковок для номенклатурной продукции не превышает 45 дней, а для новой продукции — 60-70 дней.

На предприятии активно внедряются принципы бережливого производства и автоматизации процесса проектирования. Резка металла совершается японскими пилами TSUNE. В качестве сырья используют легированную, углеродистую и нержавеющую сталь.

Акции компании

Акции ЧКПЗ торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «CHKZ». Ценные бумаги включены в листинг 3 уровня. Номинальная стоимость 1 акции составляет 200 рублей.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
15 079 700тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы5 055 524 тыс. руб.
  • Оборотные активы10 024 176 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 251 717 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства1 714 549 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства11 113 434 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
2.58Долг/EBITDA
4.85EV/EBITDA
-78.49EV/OCF
0.65EV/S
1.86P/BV
11.07P/E
-13.73P/FCF
-1.49P/NCAV
-0.6P/NNWC
0.3P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
2.58Долг/EBITDA
4.85EV/EBITDA
-78.49EV/OCF
0.65EV/S
1.86P/BV
11.07P/E
-13.73P/FCF
-1.49P/NCAV
-0.6P/NNWC
0.3P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.03Коэффицент абсолютной ликвидности
0.18Коэффициент автономии
4.7Рентабельность общая, %
-3.45Коэффициент маневренности собственного капитала
6.62Оборачиваемость собственного капитала
-0.28Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.57Оборачиваемость оборотных активов
0.9Коэффицент текущей ликвидности
0.43Коэффициент привлечения заемного капитала
3.78Коэффицент покрытия процентов
2.19Оборачиваемость запасов
-0.4Коэффициент обеспеченности запасов
0.26Коэффициент покрытия инвестиций
2.56Оборачиваемость кредиторской задолженности
2.25Индекс постоянного актива
2.67Маржа прибыли, %
1.98Коэффициент мобильности имущества
-1.17Коэффицент срочной ликвидности
6.28Оборачиваемость дебиторской задолженности
2.82Рентабельность оборотных активов, %
8.6Рентабельность внеоборотных активов, %
13.1Рентабельность производственных фондов, %
2.63Рентабельность задействованного капитала, %
17.54Рентабельность собственного капитала, %
19.93Рентабельность продаж, %
0.87Коэффициент краткосрочной задолженности
0.03Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Инструментальное производство

2012 г.
23 007кв. мПроизводственная площадь

Колёсное производство

2012 г.
41 200кв. мПроизводственная площадь
2млн штампованных колёс/гПроизводственная мощность

Кузнечное производство

2012 г.
47 800кв. мПроизводственная площадь
99 500т поковок/гПроизводственная мощность

Прессовое производство

2012 г.
19 805кв. мПроизводственная площадь
40 000т продукции/гПроизводственная мощность
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЧКПЗ"
  • РуководительГАРТУНГ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: двигателестроение
  • Вид деятельностиПроизводство автомобилей специального назначения
Юридическая информация
  • ОГРН1027402696023
  • ИНН7449006184
  • Юридический адрес:454012, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ГОРЕЛОВА, Д.12
Контактная информация
  • Телефон+73512594550
  • E-mailzb@chkpz.ru
  • Сайтссылка