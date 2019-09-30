ПАО "ЧКПЗ"

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» — крупнейшая кузнечная компания в СНГ, занимающаяся выпуском штамповок, поковок, прицепов и колесных дисков. Покупателями производимых изделий являются машиностроительные и нефтегазовые предприятия. Завод ежегодно увеличивает производственные мощности на 30%.

Челябинский кузнечно-прессовый завод был основан в годы Великой Отечественной войны (1942 год). В 1992 году завод приватизировали, а в 2015 году он получил статус ПАО. Крупнейшими акционерами компании являются частные инвесторы.

На предприятии активно внедряются принципы бережливого производства и автоматизации процесса проектирования. Резка металла совершается японскими пилами TSUNE. В качестве сырья используют легированную, углеродистую и нержавеющую сталь.

Сфера деятельности

Кузнечное производство соответствует стандартам ISO/TS 16949. На сегодняшний день завод производит:

штамповки и детали, весом до 400 кг;

трубопроводную арматуру;

механически обработанные фланцы;

поковки;

штампованные колесные диски, диаметр которых варьируется в диапазоне 16-33 дюймов;

прицепы и полуприцепы HARTUNG.

Благодаря применению современной технологии сроки производства штамповок сокращены до 7-10 дней. В целом срок изготовления и поставки поковок для номенклатурной продукции не превышает 45 дней, а для новой продукции — 60-70 дней.

На предприятии активно внедряются принципы бережливого производства и автоматизации процесса проектирования. Резка металла совершается японскими пилами TSUNE. В качестве сырья используют легированную, углеродистую и нержавеющую сталь.

Акции компании

Акции ЧКПЗ торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «CHKZ». Ценные бумаги включены в листинг 3 уровня. Номинальная стоимость 1 акции составляет 200 рублей.