ПАО "ИСКЧ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:75000000 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+1.33%101.84 ₽
- За неделю, max:120.9 ₽
- За неделю, min:98.3 ₽
- Дивиденд:0.3 ₽
- Отсечка:30.06.2016
- Доходность:1.46%
- Мария Ильинична Исаева32.52%
- ДАЙНЭМИК СОЛЮШИНС ЛТД.25.65%
- ООО «МирМам»16.68%
- Прочие25.15%
Общая информация
ПАО «ИСКЧ» имеет холдинговую структуру. Образована компания была в 2003 году. На сегодняшний день в ее состав входит 8 дочерних предприятий. Среди них числятся следующие структуры:
«НестГен». Разработчик восстанавливающих и регенерирующих препаратов на базе плазмидной ДНК.
ММЦБ. Оператор хранения и обработки стволовых клеток под известным брендом «Гемабанк».
«ГЕНЕТИКО». Компания, занимающаяся исследованиями для оптимизации процессов диагностики и профилактики патологий, передаваемых по из поколения в поколение.
«Витацел». Предприятие специализируется на разработке тканеинженерных технологий.
«Репролаб». Оператор банка человеческих репродуктивных клеток.
Еще 3 дочерних предприятия ПАО «ИСКЧ» являются резидентами Сколково. Само акционерное общество выступает в роли эмитента Московской биржи.
Основные направления деятельности
ПАО «ИСКЧ» занимается разработкой и интеграцией в практическую медицину инновационных лекарственных средств и высокотехнологичных услуг. Реализуемые проекты охватывают различные направления в данной области.
Биофармацевтика.
Генетика (медицинская и репродуктивная).
Биострахование.
Регенеративная медицина.
Генная терапия.
Эстетическая медицина (SPRS-терапия).
В структуре холдинга представлены крупнейшие в РФ и странах СНГ банки хранения стволовых и репродуктивных клеток. Российская биотехнологическая компания «ИСКЧ» стремится к формированию инновационных принципов в области заботы о человеческом здоровье. Для достижения этой цели предприятие работает над развитием здравоохранения в сфере профилактической медицины, основанной на персонализированным подходе. Кроме этого, ПАО «ИСКЧ» активно занимается продвижением своих услуг и товаров и на рынке США, стран ЕС.
Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «ISKJ».
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы968 565 В тыс. руб.
- Оборотные активы531 022 В тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы450 542 В тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства646 017 В тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства403 028 В тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА"
- Сокращенное наименованиеПАО "ИСКЧ"
- РуководительМасюк Сергей Владимирович, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиПроизводство фармацевтических субстанций
- ОГРН1037789001315
- ИНН7702508905
- Юридический адрес:117036, Россия, г. Москва, ул. 60-летия Октября, д. 10А
- Телефон+74956468076
- E-mailrea@gemabank.ru
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