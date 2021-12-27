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ПАО "ИСКЧ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:75000000 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+1.33%101.84 ₽
  • За неделю, max:120.9 ₽
  • За неделю, min:98.3 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.3 ₽
  • Отсечка:30.06.2016
  • Доходность:1.46%
дивидендная история
100%
Капитализация7 638 млн. руб.
  • Мария Ильинична Исаева32.52%
  • ДАЙНЭМИК СОЛЮШИНС ЛТД.25.65%
  • ООО «МирМам»16.68%
  • Прочие25.15%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за VI квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «ИСКЧ» имеет холдинговую структуру. Образована компания была в 2003 году. На сегодняшний день в ее состав входит 8 дочерних предприятий. Среди них числятся следующие структуры:

  1. «НестГен». Разработчик восстанавливающих и регенерирующих препаратов на базе плазмидной ДНК.

  2. ММЦБ. Оператор хранения и обработки стволовых клеток под известным брендом «Гемабанк».

  3. «ГЕНЕТИКО». Компания, занимающаяся исследованиями для оптимизации процессов диагностики и профилактики патологий, передаваемых по из поколения в поколение. 

  4. «Витацел». Предприятие специализируется на разработке тканеинженерных технологий. 

  5. «Репролаб». Оператор банка человеческих репродуктивных клеток. 

Еще 3 дочерних предприятия ПАО «ИСКЧ» являются резидентами Сколково. Само акционерное общество выступает в роли эмитента Московской биржи. 

Основные направления деятельности

ПАО «ИСКЧ» занимается разработкой и интеграцией в практическую медицину инновационных лекарственных средств и высокотехнологичных услуг. Реализуемые проекты охватывают различные направления в данной области. 

  1. Биофармацевтика. 

  2. Генетика (медицинская и репродуктивная). 

  3. Биострахование.

  4. Регенеративная медицина. 

  5. Генная терапия.

  6. Эстетическая медицина (SPRS-терапия).  

В структуре холдинга представлены крупнейшие в РФ и странах СНГ банки хранения стволовых и репродуктивных клеток. Российская биотехнологическая компания «ИСКЧ» стремится к формированию инновационных принципов в области заботы о человеческом здоровье. Для достижения этой цели предприятие работает над развитием здравоохранения в сфере профилактической медицины, основанной на персонализированным подходе. Кроме этого, ПАО «ИСКЧ» активно занимается продвижением своих услуг и товаров и на рынке США, стран ЕС. 

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «ISKJ».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
1 499 587В тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы968 565 В тыс. руб.
  • Оборотные активы531 022 В тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы450 542 В тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства646 017 В тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства403 028 В тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.19Долг/EBITDA
30.64EV/EBITDA
38.89EV/OCF
6.08EV/S
15.36P/BV
187.21P/E
-124.05P/FCF
-13.36P/NCAV
-9.86P/NNWC
5.83P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.17Коэффицент абсолютной ликвидности
0.3Коэффициент автономии
2.9Рентабельность общая, %
-1.15Коэффициент маневренности собственного капитала
2.74Оборачиваемость собственного капитала
-0.98Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.15Оборачиваемость оборотных активов
1.32Коэффицент текущей ликвидности
0.59Коэффициент привлечения заемного капитала
3.73Коэффицент покрытия процентов
4.88Оборачиваемость запасов
-2.04Коэффициент обеспеченности запасов
0.73Коэффициент покрытия инвестиций
4.01Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.65Индекс постоянного актива
3.11Маржа прибыли, %
0.35Коэффициент мобильности имущества
0.69Коэффицент срочной ликвидности
5.59Оборачиваемость дебиторской задолженности
6.68Рентабельность оборотных активов, %
3.88Рентабельность внеоборотных активов, %
13.31Рентабельность производственных фондов, %
2.46Рентабельность задействованного капитала, %
8.54Рентабельность собственного капитала, %
13.4Рентабельность продаж, %
0.38Коэффициент краткосрочной задолженности
0.13Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ИСКЧ"
  • РуководительМасюк Сергей Владимирович, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиПроизводство фармацевтических субстанций
Юридическая информация
  • ОГРН1037789001315
  • ИНН7702508905
  • Юридический адрес:117036, Россия, г. Москва, ул. 60-летия Октября, д. 10А
Контактная информация
  • Телефон+74956468076
  • E-mailrea@gemabank.ru
  • Сайтссылка