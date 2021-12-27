ПАО «ИСКЧ» имеет холдинговую структуру. Образована компания была в 2003 году. На сегодняшний день в ее состав входит 8 дочерних предприятий. Среди них числятся следующие структуры:

«НестГен». Разработчик восстанавливающих и регенерирующих препаратов на базе плазмидной ДНК. ММЦБ. Оператор хранения и обработки стволовых клеток под известным брендом «Гемабанк». «ГЕНЕТИКО». Компания, занимающаяся исследованиями для оптимизации процессов диагностики и профилактики патологий, передаваемых по из поколения в поколение. «Витацел». Предприятие специализируется на разработке тканеинженерных технологий. «Репролаб». Оператор банка человеческих репродуктивных клеток.

Еще 3 дочерних предприятия ПАО «ИСКЧ» являются резидентами Сколково. Само акционерное общество выступает в роли эмитента Московской биржи.

Основные направления деятельности

ПАО «ИСКЧ» занимается разработкой и интеграцией в практическую медицину инновационных лекарственных средств и высокотехнологичных услуг. Реализуемые проекты охватывают различные направления в данной области.

Биофармацевтика. Генетика (медицинская и репродуктивная). Биострахование. Регенеративная медицина. Генная терапия. Эстетическая медицина (SPRS-терапия).

В структуре холдинга представлены крупнейшие в РФ и странах СНГ банки хранения стволовых и репродуктивных клеток. Российская биотехнологическая компания «ИСКЧ» стремится к формированию инновационных принципов в области заботы о человеческом здоровье. Для достижения этой цели предприятие работает над развитием здравоохранения в сфере профилактической медицины, основанной на персонализированным подходе. Кроме этого, ПАО «ИСКЧ» активно занимается продвижением своих услуг и товаров и на рынке США, стран ЕС.

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «ISKJ».