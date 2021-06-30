ПАО «ИНГРАД» — девелоперская компания, которая располагает 2,5 млн м2 жилой недвижимости типа «комфорт» и «бизнес». Она занимается строительством жилья с коммерческими помещениями на первых этажах, подземным паркингом и линейными парковками. Также ПАО «Ингрид» возводит объекты социальной инфраструктуры — школы и детские сады. Покупателям жилья предлагается беспроцентная рассрочка или ипотека.

Краткий экскурс в историю

Девелоперская компания «Инград» основана в 2012 году в городе Москве. В 2017 году состоялась интеграция 2 девелоперских компаний АО «Инград» и ПАО «Опин». Совместное предприятие получило название ПАО «Инград».

По итогам 2017 года ПАО «ИНГРАД» вошло в 5 самых крупных российских строительных компаний. В 2019 году журнал Forbes включил холдинг в состав 200 крупнейших компаний РФ.

Сфера деятельности

Ключевое направление деятельности холдинга «Инград» — строительство жилой и коммерческой недвижимости. Недвижимые объекты мультиформатные. Среди них таунхаусы, коттеджи, многоквартирные дома. Регион действия холдинга — Москва и Подмосковье.

Компания сотрудничает с архитектурными бюро и рядом популярнейших отечественных банков. Жилье продается в ипотеку, применяются программы по использованию материнского капитала.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 41,2 млрд рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 1000 рублей. Акции торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «INGR» (листинг 3 уровня). Крупнейшим акционером является ООО «Концерн «Россиум» — 73%.