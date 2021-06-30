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ПАО "ИНГРАД"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:41220793 шт.
  • Номинал:1000 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-5.18%1703 ₽
  • За неделю, max:1833 ₽
  • За неделю, min:1658 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:36.39 ₽
  • Отсечка:18.07.2021
  • Доходность:2.64%
дивидендная история
100%
Капитализация70 199 млн. руб.
  • ООО «Концерн „Россиум"»55.28%
  • ООО «УК Портфельные инвестиции»18.2%
  • Прочие8.8%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «ИНГРАД» — девелоперская компания, которая располагает 2,5 млн м2 жилой недвижимости типа «комфорт» и «бизнес». Она занимается строительством жилья с коммерческими помещениями на первых этажах, подземным паркингом и линейными парковками. Также ПАО «Ингрид» возводит объекты социальной инфраструктуры — школы и детские сады. Покупателям жилья предлагается беспроцентная рассрочка или ипотека.

Краткий экскурс в историю

Девелоперская компания «Инград» основана в 2012 году в городе Москве. В 2017 году состоялась интеграция 2 девелоперских компаний АО «Инград» и ПАО «Опин». Совместное предприятие получило название ПАО «Инград».

По итогам 2017 года ПАО «ИНГРАД» вошло в 5 самых крупных российских строительных компаний. В 2019 году журнал Forbes включил холдинг в состав 200 крупнейших компаний РФ.

Сфера деятельности

Ключевое направление деятельности холдинга «Инград» — строительство жилой и коммерческой недвижимости. Недвижимые объекты мультиформатные. Среди них таунхаусы, коттеджи, многоквартирные дома. Регион действия холдинга — Москва и Подмосковье.

Компания сотрудничает с архитектурными бюро и рядом популярнейших отечественных банков. Жилье продается в ипотеку, применяются программы по использованию материнского капитала.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 41,2 млрд рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 1000 рублей. Акции торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «INGR» (листинг 3 уровня). Крупнейшим акционером является ООО «Концерн «Россиум» — 73%.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
180 849 278В тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы20 604 299 В тыс. руб.
  • Оборотные активы160 244 979 В тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы6 631 489 В тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства96 864 462 В тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства77 353 327 В тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
10.7Долг/EBITDA
18.58EV/EBITDA
-5.04EV/OCF
2.76EV/S
11.88P/BV
45.78P/E
-2.13P/FCF
-5.64P/NCAV
-0.84P/NNWC
1.17P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
3.26Долг/EBITDA
10.91EV/EBITDA
-2.06EV/OCF
1.99EV/S
8.47P/BV
16.2P/E
-5.93P/FCF
-9.06P/NCAV
-3.82P/NNWC
1.35P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.14Коэффицент абсолютной ликвидности
0.04Коэффициент автономии
5.43Рентабельность общая, %
-2.11Коэффициент маневренности собственного капитала
9.55Оборачиваемость собственного капитала
-0.09Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.42Оборачиваемость оборотных активов
2.07Коэффицент текущей ликвидности
0.94Коэффициент привлечения заемного капитала
1.64Коэффицент покрытия процентов
0.73Оборачиваемость запасов
-0.15Коэффициент обеспеченности запасов
0.57Коэффициент покрытия инвестиций
2Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.11Индекс постоянного актива
2.56Маржа прибыли, %
0.89Коэффициент мобильности имущества
0.68Коэффицент срочной ликвидности
2.28Оборачиваемость дебиторской задолженности
1.09Рентабельность оборотных активов, %
5.43Рентабельность внеоборотных активов, %
1.53Рентабельность производственных фондов, %
0.96Рентабельность задействованного капитала, %
24.47Рентабельность собственного капитала, %
15.94Рентабельность продаж, %
0.44Коэффициент краткосрочной задолженности
0.07Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

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Внутренние документы

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) от 09.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГРАД"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ИНГРАД"
  • РуководительЕЖКОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСтроительство и девелопмент
  • Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
Юридическая информация
  • ОГРН1027702002943
  • ИНН7702336269
  • Юридический адрес:127006, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 4, КОМ.
Контактная информация
  • Телефон+74952367423
  • E-mailinfo@ingrad.com
  • Сайтссылка