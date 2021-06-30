ПАО "ИНГРАД"
Нет данных
- Кол-во АОИ:41220793 шт.
- Номинал:1000 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-5.18%1703 ₽
- За неделю, max:1833 ₽
- За неделю, min:1658 ₽
- Дивиденд:36.39 ₽
- Отсечка:18.07.2021
- Доходность:2.64%
- ООО «Концерн „Россиум"»55.28%
- ООО «УК Портфельные инвестиции»18.2%
- Прочие8.8%
Общая информация
ПАО «ИНГРАД» — девелоперская компания, которая располагает 2,5 млн м2 жилой недвижимости типа «комфорт» и «бизнес». Она занимается строительством жилья с коммерческими помещениями на первых этажах, подземным паркингом и линейными парковками. Также ПАО «Ингрид» возводит объекты социальной инфраструктуры — школы и детские сады. Покупателям жилья предлагается беспроцентная рассрочка или ипотека.
Краткий экскурс в историю
Девелоперская компания «Инград» основана в 2012 году в городе Москве. В 2017 году состоялась интеграция 2 девелоперских компаний АО «Инград» и ПАО «Опин». Совместное предприятие получило название ПАО «Инград».
По итогам 2017 года ПАО «ИНГРАД» вошло в 5 самых крупных российских строительных компаний. В 2019 году журнал Forbes включил холдинг в состав 200 крупнейших компаний РФ.
Сфера деятельности
Ключевое направление деятельности холдинга «Инград» — строительство жилой и коммерческой недвижимости. Недвижимые объекты мультиформатные. Среди них таунхаусы, коттеджи, многоквартирные дома. Регион действия холдинга — Москва и Подмосковье.
Компания сотрудничает с архитектурными бюро и рядом популярнейших отечественных банков. Жилье продается в ипотеку, применяются программы по использованию материнского капитала.
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 41,2 млрд рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 1000 рублей. Акции торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «INGR» (листинг 3 уровня). Крупнейшим акционером является ООО «Концерн «Россиум» — 73%.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы20 604 299 В тыс. руб.
- Оборотные активы160 244 979 В тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы6 631 489 В тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства96 864 462 В тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства77 353 327 В тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГРАД"
- Сокращенное наименованиеПАО "ИНГРАД"
- РуководительЕЖКОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльСтроительство и девелопмент
- Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
- ОГРН1027702002943
- ИНН7702336269
- Юридический адрес:127006, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 4, КОМ.
- Телефон+74952367423
- E-mailinfo@ingrad.com
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