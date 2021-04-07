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ПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:596039612 шт.
  • Номинал:0.02 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.54%8.06 ₽
  • За неделю, max:8.63 ₽
  • За неделю, min:7.98 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.6471407623 ₽
  • Отсечка:08.06.2021
  • Доходность:6.00%
дивидендная история
100%
Капитализация6 271 млн. руб.
  • ОАО «ЭСК РусГидро»51.75%
  • ПАО «Красноярская ГЭС»25.47%
  • АО «Гидроинвест»14.06%
  • Прочие8.72%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Красноярскэнергосбыт» выступает в роли гарантирующего поставщика электричества в Красноярском крае. Компания совершает закупку электричества на оптовом рынке и продажу ее потребителям. Абонентами ПАО являются 32 тыс. предприятий и свыше 1 млн домохозяйств. Энергосбытовое предприятие — одно из крупнейших в России. В его состав входит 8 межрайонных центров и свыше 50 районных участков.

Краткий экскурс в историю

Общество «Красноярскэнергосбыт» было сформировано в процессе реформирования ОАО «Красноярскэнерго» в 2005 году. С 2008 года компания входит в состав ПАО «РусГидро». В 2015 году произошла смена организационно-правовой формы с ОАО на ПАО.

В 2019 году ПАО «Красноярскэнергосбыт» удостоилось премии за лучшую социально-ориентированную кампанию и гран-при конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России — 2019».

Сфера деятельности

Предприятие «Красноярсэнергосбыт» занимается:

  •  закупкой энергоресурсов на оптовом рынке и продажей их конечным потребителям;

  •  сбытом тепловой энергии по агентским договорам;

  •  высоковольтным испытанием оборудования;

  •  оказанием консалтинговых услуг;

  •  установкой приборов учета и их обслуживанием.

С 2012 года компания оказывает услуги водообеспечения и отведения воды в поселке Дубинино.

Акции компании

Уставной капитал в размере 15,301 млн рублей разделен на обыкновенные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,02 рубля. Крупнейшим акционером является ОАО «ЭСК РусГидро» — 51,75% уставного капитала.

Акции компании «Красноярскэнергосбыт» торгуются на ПАО «Московская биржа» под тикерами «KRSB» (простые) и «KRSBP» (привилегированные). Они включены в список 3 уровня. Дивиденды выплачиваются регулярно.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
5 374 065тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы1 139 031 тыс. руб.
  • Оборотные активы4 235 034 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 366 448 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства21 735 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 985 882 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
-0.57Долг/EBITDA
2.9EV/EBITDA
3.2EV/OCF
0.15EV/S
2.73P/BV
4.97P/E
5.27P/FCF
5.27P/NCAV
19.75P/NNWC
0.18P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
-0.39Долг/EBITDA
-3.95EV/EBITDA
2.81EV/OCF
66.19EV/S
1.92P/BV
4.47P/E
4.75P/FCF
2.09P/NCAV
4.71P/NNWC
61.09P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.36Коэффицент абсолютной ликвидности
0.44Коэффициент автономии
4.53Рентабельность общая, %
0.52Коэффициент маневренности собственного капитала
17.06Оборачиваемость собственного капитала
0.29Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
8.68Оборачиваемость оборотных активов
1.42Коэффицент текущей ликвидности
0.01Коэффициент привлечения заемного капитала
25.16Коэффицент покрытия процентов
459.6Оборачиваемость запасов
14.49Коэффициент обеспеченности запасов
0.44Коэффициент покрытия инвестиций
13.69Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.48Индекс постоянного актива
3.58Маржа прибыли, %
0.79Коэффициент мобильности имущества
1.35Коэффицент срочной ликвидности
13.12Оборачиваемость дебиторской задолженности
31.09Рентабельность оборотных активов, %
123.9Рентабельность внеоборотных активов, %
115.23Рентабельность производственных фондов, %
41.91Рентабельность задействованного капитала, %
61.09Рентабельность собственного капитала, %
4.98Рентабельность продаж, %
0.99Коэффициент краткосрочной задолженности
0.25Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
11 197.89млн кВт*чПокупка электроэнергии
11 327.03млн кВт*чПродажа электроэнергии
2 884.24МВтПокупка мощности
11 327.03млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиРаспределение электроэнергии
Юридическая информация
  • ОГРН1052460078692
  • ИНН2466132221
  • Юридический адрес:660017, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ДУБРОВИНСКОГО, Д.43
Контактная информация
  • Телефон+73912639959
  • E-mailkanz@kes.esc-rushydro.ru
  • Сайтссылка