ПАО «Красноярскэнергосбыт» выступает в роли гарантирующего поставщика электричества в Красноярском крае. Компания совершает закупку электричества на оптовом рынке и продажу ее потребителям. Абонентами ПАО являются 32 тыс. предприятий и свыше 1 млн домохозяйств. Энергосбытовое предприятие — одно из крупнейших в России. В его состав входит 8 межрайонных центров и свыше 50 районных участков.

Краткий экскурс в историю

Общество «Красноярскэнергосбыт» было сформировано в процессе реформирования ОАО «Красноярскэнерго» в 2005 году. С 2008 года компания входит в состав ПАО «РусГидро». В 2015 году произошла смена организационно-правовой формы с ОАО на ПАО.

В 2019 году ПАО «Красноярскэнергосбыт» удостоилось премии за лучшую социально-ориентированную кампанию и гран-при конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России — 2019».

Сфера деятельности

Предприятие «Красноярсэнергосбыт» занимается:

закупкой энергоресурсов на оптовом рынке и продажей их конечным потребителям;

сбытом тепловой энергии по агентским договорам;

высоковольтным испытанием оборудования;

оказанием консалтинговых услуг;

установкой приборов учета и их обслуживанием.

С 2012 года компания оказывает услуги водообеспечения и отведения воды в поселке Дубинино.

Акции компании

Уставной капитал в размере 15,301 млн рублей разделен на обыкновенные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,02 рубля. Крупнейшим акционером является ОАО «ЭСК РусГидро» — 51,75% уставного капитала.

Акции компании «Красноярскэнергосбыт» торгуются на ПАО «Московская биржа» под тикерами «KRSB» (простые) и «KRSBP» (привилегированные). Они включены в список 3 уровня. Дивиденды выплачиваются регулярно.