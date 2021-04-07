ПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"
- Кол-во АОИ:596039612 шт.
- Номинал:0.02 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.54%8.06 ₽
- За неделю, max:8.63 ₽
- За неделю, min:7.98 ₽
- Дивиденд:0.6471407623 ₽
- Отсечка:08.06.2021
- Доходность:6.00%
- ОАО «ЭСК РусГидро»51.75%
- ПАО «Красноярская ГЭС»25.47%
- АО «Гидроинвест»14.06%
- Прочие8.72%
Общая информация
ПАО «Красноярскэнергосбыт» выступает в роли гарантирующего поставщика электричества в Красноярском крае. Компания совершает закупку электричества на оптовом рынке и продажу ее потребителям. Абонентами ПАО являются 32 тыс. предприятий и свыше 1 млн домохозяйств. Энергосбытовое предприятие — одно из крупнейших в России. В его состав входит 8 межрайонных центров и свыше 50 районных участков.
Краткий экскурс в историю
Общество «Красноярскэнергосбыт» было сформировано в процессе реформирования ОАО «Красноярскэнерго» в 2005 году. С 2008 года компания входит в состав ПАО «РусГидро». В 2015 году произошла смена организационно-правовой формы с ОАО на ПАО.
В 2019 году ПАО «Красноярскэнергосбыт» удостоилось премии за лучшую социально-ориентированную кампанию и гран-при конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России — 2019».
Сфера деятельности
Предприятие «Красноярсэнергосбыт» занимается:
закупкой энергоресурсов на оптовом рынке и продажей их конечным потребителям;
сбытом тепловой энергии по агентским договорам;
высоковольтным испытанием оборудования;
оказанием консалтинговых услуг;
установкой приборов учета и их обслуживанием.
С 2012 года компания оказывает услуги водообеспечения и отведения воды в поселке Дубинино.
Акции компании
Уставной капитал в размере 15,301 млн рублей разделен на обыкновенные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,02 рубля. Крупнейшим акционером является ОАО «ЭСК РусГидро» — 51,75% уставного капитала.
Акции компании «Красноярскэнергосбыт» торгуются на ПАО «Московская биржа» под тикерами «KRSB» (простые) и «KRSBP» (привилегированные). Они включены в список 3 уровня. Дивиденды выплачиваются регулярно.
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы1 139 031 тыс. руб.
- Оборотные активы4 235 034 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 366 448 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства21 735 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 985 882 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиРаспределение электроэнергии
- ОГРН1052460078692
- ИНН2466132221
- Юридический адрес:660017, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ДУБРОВИНСКОГО, Д.43
- Телефон+73912639959
- E-mailkanz@kes.esc-rushydro.ru
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