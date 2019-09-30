ПАО "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:17869440 шт.
- Номинал:0.56 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.08%137 ₽
- За неделю, max:143 ₽
- За неделю, min:137 ₽
- Дивиденд:4.1432 ₽
- Отсечка:17.06.2019
- Доходность:3.20%
- ПАО ГК «ТНС энерго»84.03%
- ООО «Санфлейк»1018711%
- Прочие578289%
Общая информация
ПАО «ТНС энерго Кубань» работает в группе одного из крупнейших независимых поставщиков электричества ― «ТНС энерго». До 2005 года предприятие имело статус ОАО и называлось «Кубаньэнерго». После проведенной реорганизации были выделены магистральные сети и генерирующая компания. Она впоследствии и получила название ПАО «ТНС энерго Кубань» и статус гарантирующего поставщика.
Бывший филиал ОАО «Кубаньэнерго» обслуживает территории Республики Адыгея и Краснодарского края. Основным конкурентом предприятия является АО «НЭСК».
Сфера деятельности
Предприятие «ТНС энерго Кубань» основную часть дохода получает от покупки и продажи электроэнергии на оптовых и розничных рынках мощности. Компания контролирует 57,21% регионального энергосбыта. В 2018 году объем продаж превысил 65,6 млн рублей с учетом НДС. По состоянию на тот же период «ТНС энерго Кубань» обслуживало более 1,35 млн физических лиц и порядка 53 тыс. компаний и предприятий.
Кроме энергосбыта, акционерное общество занимается обслуживанием и обследованием электроустановок. Сотрудниками компании осуществляется монтаж, проверка и замена многотарифных приборов учета.
Особенности хозяйственной деятельности
Акционерное общество исполняет роль гарантирующего поставщика на территории Краснодарского края, Адыгеи. В рамках этой деятельности работа и финансовые условия, предлагаемые потребителям, контролируются Федеральной и Региональной тарифной службой. Эти организации устанавливают допустимую ставку и возможные надбавки.
Общество эмитирует акции, которые доступны для приобретения российскими инвесторами. Они входят в котировальных список второго уровня, учрежденный Московской Биржей. Тикер акций — KBSB.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы2 222 465 тыс. руб.
- Оборотные активы8 411 891 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-837 782 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства11 472 138 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1062309019794
- ИНН2308119595
- Юридический адрес:350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ГИМНАЗИЧЕСКАЯ, Д.55/1
- Телефон+78612990280
- E-mailenergosbyt@mail.kubansbyt.ru
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