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ПАО "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:17869440 шт.
  • Номинал:0.56 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.08%137 ₽
  • За неделю, max:143 ₽
  • За неделю, min:137 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:4.1432 ₽
  • Отсечка:17.06.2019
  • Доходность:3.20%
дивидендная история
100%
Капитализация2 448 млн. руб.
  • ПАО ГК «ТНС энерго»84.03%
  • ООО «Санфлейк»1018711%
  • Прочие578289%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ТНС энерго Кубань» работает в группе одного из крупнейших независимых поставщиков электричества ― «ТНС энерго». До 2005 года предприятие имело статус ОАО и называлось «Кубаньэнерго». После проведенной реорганизации были выделены магистральные сети и генерирующая компания. Она впоследствии и получила название ПАО «ТНС энерго Кубань» и статус гарантирующего поставщика. 

Бывший филиал ОАО «Кубаньэнерго» обслуживает территории Республики Адыгея и Краснодарского края. Основным конкурентом предприятия является АО «НЭСК». 

Сфера деятельности

Предприятие «ТНС энерго Кубань» основную часть дохода получает от покупки и продажи электроэнергии на оптовых и розничных рынках мощности. Компания контролирует 57,21% регионального энергосбыта. В 2018 году объем продаж превысил 65,6 млн рублей с учетом НДС. По состоянию на тот же период «ТНС энерго Кубань» обслуживало более 1,35 млн физических лиц и порядка 53 тыс. компаний и предприятий. 

Кроме энергосбыта, акционерное общество занимается обслуживанием и обследованием электроустановок. Сотрудниками компании осуществляется монтаж, проверка и замена многотарифных приборов учета. 

Особенности хозяйственной деятельности

Акционерное общество исполняет роль гарантирующего поставщика на территории Краснодарского края, Адыгеи. В рамках этой деятельности работа и финансовые условия, предлагаемые потребителям, контролируются Федеральной и Региональной тарифной службой. Эти организации устанавливают допустимую ставку и возможные надбавки. 

Общество эмитирует акции, которые доступны для приобретения российскими инвесторами. Они входят в котировальных список второго уровня, учрежденный Московской Биржей. Тикер акций — KBSB.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
10 634 356тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы2 222 465 тыс. руб.
  • Оборотные активы8 411 891 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-837 782 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства11 472 138 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
5.96Долг/EBITDA
10.98EV/EBITDA
7.97EV/OCF
0.14EV/S
-3.9P/BV
-21.22P/E
4.43P/FCF
-1.07P/NCAV
-0.64P/NNWC
0.06P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.2Долг/EBITDA
-290.25EV/EBITDA
169.79EV/OCF
6.1EV/S
1 031.39P/BV
-61.91P/E
237.29P/FCF
-8.87P/NCAV
-11.52P/NNWC
5.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.07Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.08Коэффициент автономии
-0.26Рентабельность общая, %
3.65Коэффициент маневренности собственного капитала
-60.42Оборачиваемость собственного капитала
-0.36Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.9Оборачиваемость оборотных активов
0.73Коэффицент текущей ликвидности
0Коэффициент привлечения заемного капитала
1.33Коэффицент покрытия процентов
7 270.49Оборачиваемость запасов
-255.72Коэффициент обеспеченности запасов
-0.08Коэффициент покрытия инвестиций
7.72Оборачиваемость кредиторской задолженности
-2.65Индекс постоянного актива
-0.29Маржа прибыли, %
0.79Коэффициент мобильности имущества
0.73Коэффицент срочной ликвидности
6.87Оборачиваемость дебиторской задолженности
-1.72Рентабельность оборотных активов, %
-6.87Рентабельность внеоборотных активов, %
-6.84Рентабельность производственных фондов, %
-1.28Рентабельность задействованного капитала, %
17.6Рентабельность собственного капитала, %
1.13Рентабельность продаж, %
1Коэффициент краткосрочной задолженности
0.1Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
14 016.25млн кВт*чПокупка электроэнергии
14 016.25млн кВт*чПродажа электроэнергии
13 923.9млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
92.35млн кВт*чКомпенсация потерь
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 31.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1062309019794
  • ИНН2308119595
  • Юридический адрес:350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ГИМНАЗИЧЕСКАЯ, Д.55/1
Контактная информация
  • Телефон+78612990280
  • E-mailenergosbyt@mail.kubansbyt.ru
  • Сайтссылка