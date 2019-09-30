ПАО «ТНС энерго Кубань» работает в группе одного из крупнейших независимых поставщиков электричества ― «ТНС энерго». До 2005 года предприятие имело статус ОАО и называлось «Кубаньэнерго». После проведенной реорганизации были выделены магистральные сети и генерирующая компания. Она впоследствии и получила название ПАО «ТНС энерго Кубань» и статус гарантирующего поставщика.

Бывший филиал ОАО «Кубаньэнерго» обслуживает территории Республики Адыгея и Краснодарского края. Основным конкурентом предприятия является АО «НЭСК».

Сфера деятельности

Предприятие «ТНС энерго Кубань» основную часть дохода получает от покупки и продажи электроэнергии на оптовых и розничных рынках мощности. Компания контролирует 57,21% регионального энергосбыта. В 2018 году объем продаж превысил 65,6 млн рублей с учетом НДС. По состоянию на тот же период «ТНС энерго Кубань» обслуживало более 1,35 млн физических лиц и порядка 53 тыс. компаний и предприятий.

Кроме энергосбыта, акционерное общество занимается обслуживанием и обследованием электроустановок. Сотрудниками компании осуществляется монтаж, проверка и замена многотарифных приборов учета.

Особенности хозяйственной деятельности

Акционерное общество исполняет роль гарантирующего поставщика на территории Краснодарского края, Адыгеи. В рамках этой деятельности работа и финансовые условия, предлагаемые потребителям, контролируются Федеральной и Региональной тарифной службой. Эти организации устанавливают допустимую ставку и возможные надбавки.

Общество эмитирует акции, которые доступны для приобретения российскими инвесторами. Они входят в котировальных список второго уровня, учрежденный Московской Биржей. Тикер акций — KBSB.