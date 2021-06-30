ПАО «Банк Кузнецкий» был основан в 1990 году в форме общества с ограниченной ответственностью, а в 2015 году получил статус публичного акционерного общества. Банк относится к числу компаний с небольшим количеством активов и является единственным финансовым учреждением в своем сегменте, зарегистрированным в Пензенской области.

Спустя год после основания банк «Кузнецкий» стал членом АРБ (Ассоциации российских банков), а в 2013 году вошел в состав Ассоциации региональных банков. С 2005 года участвует в системе обязательного страхования депозитов.

Органом управления кредитного учреждения является совет директоров и собрание акционеров. В роли бенефициаров выступают депутаты заксобрания Пензенской области Николай Ларюшки, Михаил Дралин, а также депутат Госдумы Сергей Есяков.

Основная деятельность

Главным направлением в работе коммерческой организации является привлечение средств населения на депозиты, что и становится основным источником финансирования. Кроме этого, Банк «Кузнецкий» оказывает следующий спектр услуг:

выпуск и обслуживание пластиковых карт;

выдача потребительских кредитов;

осуществление денежных переводов;

предоставление в аренду сейфовых ячеек хранения;

кредитование корпоративных клиентов.

Данная финансовая организация имеет развитую региональную сеть представительств. В ней предусмотрено 22 городских и 6 областных подразделений. Есть по 1 офису в Самаре и Республике Чувашия (г. Чебоксары). В штате кредитного учреждения числится порядка 350 сотрудников.

Банк «Кузнецкий» относится к числу самостоятельных региональных финансовых организаций. Своим клиентам предлагает широкий набор услуг, высокий уровень обслуживания с развитой сетью банкоматов и терминалов. Кроме того, кредитная организация регулярно увеличивает долю вложений в развитие малого и среднего бизнеса Пензенской области.

Акции банка торгуются на Московской бирже с тикером «KUZB».