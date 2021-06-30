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ПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ"

Тикер:

Нет данных

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-
  • Кол-во АОИ:22503490875 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.58%0.01874 ₽
  • За неделю, max:0.02086 ₽
  • За неделю, min:0.0186 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.0014 ₽
  • Отсечка:24.05.2021
  • Доходность:4.61%
дивидендная история
100%
Капитализация422 млн. руб.
  • Михаил Александрович Дралин27.99%
  • Николай Иванович Ларюшкин24.93%
  • Сергей Яковлевич Есяков21.26%
  • Есяков Дмитрий Сергеевич2.45%
  • Прочие23.38%
Источник: список афилированных лиц 30.06.2021подробнее

Общая информация

ПАО «Банк Кузнецкий» был основан в 1990 году в форме общества с ограниченной ответственностью, а в 2015 году получил статус публичного акционерного общества. Банк относится к числу компаний с небольшим количеством активов и является единственным финансовым учреждением в своем сегменте, зарегистрированным в Пензенской области. 

Спустя год после основания банк «Кузнецкий» стал членом АРБ (Ассоциации российских банков), а в 2013 году вошел в состав Ассоциации региональных банков. С 2005 года участвует в системе обязательного страхования депозитов.

Органом управления кредитного учреждения является совет директоров и собрание акционеров. В роли бенефициаров выступают депутаты заксобрания Пензенской области Николай Ларюшки, Михаил Дралин, а также депутат Госдумы Сергей Есяков. 

Основная деятельность

Главным направлением в работе коммерческой организации является привлечение средств населения на депозиты, что и становится основным источником финансирования. Кроме этого, Банк «Кузнецкий» оказывает следующий спектр услуг:

  • выпуск и обслуживание пластиковых карт;

  • выдача потребительских кредитов;

  • осуществление денежных переводов;

  • предоставление в аренду сейфовых ячеек хранения;

  • кредитование корпоративных клиентов.

Данная финансовая организация имеет развитую региональную сеть представительств. В ней предусмотрено 22 городских и 6 областных подразделений. Есть по 1 офису в Самаре и Республике Чувашия (г. Чебоксары). В штате кредитного учреждения числится порядка 350 сотрудников. 

Банк «Кузнецкий» относится к числу самостоятельных региональных финансовых организаций. Своим клиентам предлагает широкий набор услуг, высокий уровень обслуживания с развитой сетью банкоматов и терминалов. Кроме того, кредитная организация регулярно увеличивает долю вложений в развитие малого и среднего бизнеса Пензенской области.

Акции банка торгуются на Московской бирже с тикером «KUZB».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.12.2017
Стандарт отчетности:
5 589 094тыс. руб.

Активы

  • Активы всего5 589 094 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы668 321 тыс. руб.
  • Обязательства всего4 920 773 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2017
0.41P/BV
5.56P/E
0.82P/Net operational profit
0.35P/S

Среднеотраслевой

31.12.2017
0.58P/BV
4.98P/E
-0.79P/Net operational profit
0.49P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2017
668 321Собственный капитал
0.12Достаточность капитала
-24 637Комиссионные расходы
72Чистые комиссионые доходы/Чистые процентные доходы, %
240 763Комиссионные доходы
5Стоимость пассивов, %
4 225 016Процентные активы
-234 041Процентные расходы
532 907Процентные доходы
4 840 808Процентные пассивы
216 126Чистые коммссионные доходы
298 866Чистые процентные доходы
5Чистая процентная маржа, %
8Чистый спред, %
48 952Чистая прибыль
1ROA, %
7ROE, %
13Доходность активов, %
5 589 094Активы всего

Показатели деятельности

Отчет о финансовом положении (годовой)

2020 г.
7 475 766тыс. руб.Активы-нетто
3 826 706тыс. руб.Кредитный портфель
360 418тыс. руб.Просроченная задолженность в кредитном портфеле
3 220 712тыс. руб.Вклады физических лиц
1 119 763тыс. руб.Вложения в ценные бумаги
676 359тыс. руб.Собственный капитал

Разбивка депозитов по валютам

2020 г.
97.682%В рублях
2.318%В иностранной валюте

Разбивка кредитного портфеля по валютам

2020 г.
100%В рублях
0%В иностранной валюте

Структура депозитов по секторам

2020 г.
0тыс. руб.Государство
2 981 014тыс. руб.Юридические лица
1 131 071тыс. руб.Физические лица
4 112 085тыс. руб.Итого

Структура кредитов и займов по отраслям

2020 г.
17.15%Производство
3.01%Сельское хозяйство
6.27%Строительство
5.87%Торговля
4.37%Транспорт и связь
4.63%Услуги
0%Физические лица
58.7%Прочие
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ"
  • Сокращенное наименованиеПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ"
  • РуководительДРАЛИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Председатель правления
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
Юридическая информация
  • ОГРН1125800000094
  • ИНН5836900162
  • Юридический адрес:440026, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПЕНЗА, УЛ. КРАСНАЯ, Д.104
Контактная информация
  • Телефон+78001006410
  • E-mailinfo@kuzbank.ru
  • Сайтссылка