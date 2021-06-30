ПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:22503490875 шт.
- Номинал:0.01 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-0.58%0.01874 ₽
- За неделю, max:0.02086 ₽
- За неделю, min:0.0186 ₽
- Дивиденд:0.0014 ₽
- Отсечка:24.05.2021
- Доходность:4.61%
- Михаил Александрович Дралин27.99%
- Николай Иванович Ларюшкин24.93%
- Сергей Яковлевич Есяков21.26%
- Есяков Дмитрий Сергеевич2.45%
- Прочие23.38%
Общая информация
ПАО «Банк Кузнецкий» был основан в 1990 году в форме общества с ограниченной ответственностью, а в 2015 году получил статус публичного акционерного общества. Банк относится к числу компаний с небольшим количеством активов и является единственным финансовым учреждением в своем сегменте, зарегистрированным в Пензенской области.
Спустя год после основания банк «Кузнецкий» стал членом АРБ (Ассоциации российских банков), а в 2013 году вошел в состав Ассоциации региональных банков. С 2005 года участвует в системе обязательного страхования депозитов.
Органом управления кредитного учреждения является совет директоров и собрание акционеров. В роли бенефициаров выступают депутаты заксобрания Пензенской области Николай Ларюшки, Михаил Дралин, а также депутат Госдумы Сергей Есяков.
Основная деятельность
Главным направлением в работе коммерческой организации является привлечение средств населения на депозиты, что и становится основным источником финансирования. Кроме этого, Банк «Кузнецкий» оказывает следующий спектр услуг:
выпуск и обслуживание пластиковых карт;
выдача потребительских кредитов;
осуществление денежных переводов;
предоставление в аренду сейфовых ячеек хранения;
кредитование корпоративных клиентов.
Данная финансовая организация имеет развитую региональную сеть представительств. В ней предусмотрено 22 городских и 6 областных подразделений. Есть по 1 офису в Самаре и Республике Чувашия (г. Чебоксары). В штате кредитного учреждения числится порядка 350 сотрудников.
Банк «Кузнецкий» относится к числу самостоятельных региональных финансовых организаций. Своим клиентам предлагает широкий набор услуг, высокий уровень обслуживания с развитой сетью банкоматов и терминалов. Кроме того, кредитная организация регулярно увеличивает долю вложений в развитие малого и среднего бизнеса Пензенской области.
Акции банка торгуются на Московской бирже с тикером «KUZB».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2017
Активы
- Активы всего5 589 094 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы668 321 тыс. руб.
- Обязательства всего4 920 773 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2017
Среднеотраслевой31.12.2017
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2017
Показатели деятельности
Отчет о финансовом положении (годовой)2020 г.
Разбивка депозитов по валютам2020 г.
Разбивка кредитного портфеля по валютам2020 г.
Структура депозитов по секторам2020 г.
Структура кредитов и займов по отраслям2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ"
- Сокращенное наименованиеПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ"
- РуководительДРАЛИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Председатель правления
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
- ОГРН1125800000094
- ИНН5836900162
- Юридический адрес:440026, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПЕНЗА, УЛ. КРАСНАЯ, Д.104
- Телефон+78001006410
- E-mailinfo@kuzbank.ru
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