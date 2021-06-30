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ПАО "КМЗ"

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  • Кол-во АОИ:3764600 шт.
  • Номинал:250 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.21%940 ₽
  • За неделю, max:1100 ₽
  • За неделю, min:927 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация3 539 млн. руб.
  • ОАО «ТВЭЛ»82.11%
  • ОАО «ИЦ „РГЦ“»14.69%
  • Прочие3.2%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2021.подробнее

Общая информация

ПАО «Ковровский механический завод» носит статус одного из ведущих отечественных предприятий, работающих в атомной отрасли. Специализацию КМЗ составляют наукоемкая, а также технически сложная продукция. 

История предприятия началась в октябре 1950 года. В это время завод имени В.А. Дегтярева был разделен на 2 подразделения, одним из которых стал КМЗ, который расположился в городе Ковров (Владимирская область). Специализацией предприятия стал выпуск продукции пехотно-пулеметных систем вооружения. Изделиями Ковровского механического завода обеспечивались нужды фронта и в годы ВОВ. 

С момента основания до 2006 года данное предприятие являлось одним из представителей Оборонного комплекса РФ. После оно перепрофилировалось на выпуск наукоемкой продукции. Приобретя статус публичного общества, Ковровский механический завод разместил свои акции для торговли на Московской бирже под тикером «KMEZ». 

В 1976 году предприятие было награждено орденом Трудового Красного знамени, в 2000 удостоилось благодарности президента В.В. Путина. В 2003 году завод внесен в «Галерею славы» Владимирской области. 

Ключевые направления деятельности

Завершив выпуск продукции оборонного назначения (ракетной техники, стрелкового оружия, гранатометов), Ковровский механический завод стал ориентироваться на изготовление газовых центрифуг, которые применяются для обогащения урана. В дальнейшем это сырье становится одним из компонентов ядерного топлива. Надкритические газовые центрифуги производства КМЗ могут прослужить до 30 лет без остановки. При этом уровень отказов не превышает 0,1% в год. 

Для изготовления профильной продукции Ковровский механический завод оснастил линию производства современными станками и оборудованием с ЧПУ, высокомеханизированными сборочными линиями, термическими гальваническими профессиональными устройствами.

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
5 134 001тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы2 381 923 тыс. руб.
  • Оборотные активы2 752 078 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы4 192 642 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства34 293 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства907 066 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.18Долг/EBITDA
5.83EV/EBITDA
90.08EV/OCF
1.64EV/S
0.99P/BV
19.7P/E
31.36P/FCF
2.3P/NCAV
6.55P/NNWC
1.69P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.18Долг/EBITDA
5.83EV/EBITDA
90.08EV/OCF
1.64EV/S
0.99P/BV
19.7P/E
31.36P/FCF
2.3P/NCAV
6.55P/NNWC
1.69P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.14Коэффицент абсолютной ликвидности
0.82Коэффициент автономии
435Рентабельность общая, %, %
0.43Коэффициент маневренности собственного капитала
0.26Оборачиваемость собственного капитала
0.66Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.38Оборачиваемость оборотных активов
3.03Коэффицент текущей ликвидности
0.01Коэффициент привлечения заемного капитала
2.26Коэффицент покрытия процентов
4.86Оборачиваемость запасов
8.03Коэффициент обеспеченности запасами
0.82Коэффициент покрытия инвестиций
1.92Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.46Индекс постоянного актива
326Маржа прибыли, %, %
0.54Коэффициент мобильности имущества
2.7Коэффицент срочной ликвидности
43.11Оборачиваемость дебиторской задолженности
123Рентабельность оборотных активов, %, %
163Рентабельность внеоборотных активов, %, %
147Рентабельность производственных фондов, %, %
70Рентабельность задействованного капитала, %, %
85Рентабельность собственного капитала, %, %
301Рентабельность продаж, %, %
0.96Коэффициент краткосрочной задолженности
0.05Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 13.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КМЗ"
  • РуководительВЛАДИМИРОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: оборудование для атомной энергетики
  • Вид деятельностиПроизводство промышленных газов
Юридическая информация
  • ОГРН1033302200458
  • ИНН3305004397
  • Юридический адрес:601900, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОВРОВ, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д.26
Контактная информация
  • Телефон+74923294009
  • E-mailinfo@kvmz.ru
  • Сайтссылка