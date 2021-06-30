ПАО «Ковровский механический завод» носит статус одного из ведущих отечественных предприятий, работающих в атомной отрасли. Специализацию КМЗ составляют наукоемкая, а также технически сложная продукция.

История предприятия началась в октябре 1950 года. В это время завод имени В.А. Дегтярева был разделен на 2 подразделения, одним из которых стал КМЗ, который расположился в городе Ковров (Владимирская область). Специализацией предприятия стал выпуск продукции пехотно-пулеметных систем вооружения. Изделиями Ковровского механического завода обеспечивались нужды фронта и в годы ВОВ.

С момента основания до 2006 года данное предприятие являлось одним из представителей Оборонного комплекса РФ. После оно перепрофилировалось на выпуск наукоемкой продукции. Приобретя статус публичного общества, Ковровский механический завод разместил свои акции для торговли на Московской бирже под тикером «KMEZ».

В 1976 году предприятие было награждено орденом Трудового Красного знамени, в 2000 удостоилось благодарности президента В.В. Путина. В 2003 году завод внесен в «Галерею славы» Владимирской области.

Ключевые направления деятельности

Завершив выпуск продукции оборонного назначения (ракетной техники, стрелкового оружия, гранатометов), Ковровский механический завод стал ориентироваться на изготовление газовых центрифуг, которые применяются для обогащения урана. В дальнейшем это сырье становится одним из компонентов ядерного топлива. Надкритические газовые центрифуги производства КМЗ могут прослужить до 30 лет без остановки. При этом уровень отказов не превышает 0,1% в год.

Для изготовления профильной продукции Ковровский механический завод оснастил линию производства современными станками и оборудованием с ЧПУ, высокомеханизированными сборочными линиями, термическими гальваническими профессиональными устройствами.