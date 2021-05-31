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ПАО "ЛЕНЗОЛОТО"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:1140300 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.99%9150 ₽
  • За неделю, max:9720 ₽
  • За неделю, min:8840 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:15219.5 ₽
  • Отсечка:13.07.2021
  • Доходность:65.12%
дивидендная история
100%
Капитализация11 079 млн. руб.
  • АО «Полюс Красноярск»64.08%
  • Прочие35.92%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Лензолото» — золотодобывающее предприятие, входит в состав компаний «Полюс». Разработка месторождений и добыча желтого металла открытым и дражным способом осуществляется во всем Бодайбинском районе. В промышленный сезон техника и сотрудники работают круглосуточно, невзирая на погодные условия. Объем добычи золота компанией в районе превышает 28%.

Экскурс в историю

ПАО «Лензолото» выступает в роли градообразующего предприятия практически со 100-летней историей добычи желтого металла. Начиная с 1921 года и по наши дни объединением было добыто свыше 800 тонн рассыпного золота. Даже в период Великой Отечественной Войны, когда мужчины ушли на фронт, женский коллектив приисков смог перевыполнить план на 5%.

Благодаря эффективному менеджменту компании удалось отыскать новые залежи драгоценного металла и обработать до 45 тыс. тонн м3 песка (за 5 последних лет).

Государственную регистрацию золотодобывающее предприятие получило в городе Бодайбо (1992 год).

Сфера деятельности

В состав предприятия входят бывшие прииски и вспомогательные комбинаты, осуществляющие обслуживание техники.

ПАО «Лензолото» занимается:

  •  геологоразведкой золотых рудников;

  •  добычей руд и песков, содержащих драгоценный металл;

  •  продажей аффинированного золота.

Добыча золота совершается из рек. Сегодня работы по добыче полезного ископаемого ведутся на 40 участках, 9 из которых обрабатываются дражным способом.

Акции компании

На Московской бирже к торгам допущены обыкновенные акции (эмиссия в 2008 году) и привилегированные (выпущенные в 2009 году). Их продажа осуществляется под тикером «LNZL» и «LNZLP». 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
23 034 000тыс. руб

Активы

  • Внеоборотные активы216 000 тыс. руб
  • Оборотные активы22 818 000 тыс. руб

Пассивы

  • Капитал и резервы4 285 000 тыс. руб
  • Долгосрочные обязательства99 000 тыс. руб
  • Краткосрочные обязательства18 650 000 тыс. руб
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-4.4Долг/EBITDA
-2.26EV/EBITDA
-1.89EV/OCF
-1.16EV/S
2.58P/BV
2.12P/E
1.99P/FCF
0.49P/NCAV
0.49P/NNWC
1.1P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-285.26Долг/EBITDA
-242.33EV/EBITDA
43.62EV/OCF
271.65EV/S
2.88P/BV
10.05P/E
-343.31P/FCF
11.03P/NCAV
-2.8P/NNWC
271.15P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
1.22Коэффицент абсолютной ликвидности
0.23Коэффициент автономии
61.35Рентабельность общая, %
-4.33Коэффициент маневренности собственного капитала
0.83Оборачиваемость собственного капитала
0.18Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.48Оборачиваемость оборотных активов
1.22Коэффицент текущей ликвидности
0.02Коэффициент привлечения заемного капитала
7.54Оборачиваемость запасов
0.23Коэффициент покрытия инвестиций
0.99Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.05Индекс постоянного актива
51.93Маржа прибыли, %
0Коэффициент мобильности имущества
1.22Коэффицент срочной ликвидности
191.1Оборачиваемость дебиторской задолженности
24.78Рентабельность оборотных активов, %
155.52Рентабельность внеоборотных активов, %
96.69Рентабельность производственных фондов, %
21.37Рентабельность задействованного капитала, %
42.89Рентабельность собственного капитала, %
49.5Рентабельность продаж, %
0.99Коэффициент краткосрочной задолженности
0.99Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка

2019 г.
13 706 000тыс. руб.От реализации золота
252 000тыс. руб.Прочая выручка
13 958 000тыс. руб.Итого

Производственные показатели

2020 г.
143.3тыс. унцийПроизводство
143.3тыс. унцийРеализация
0руб.Средний номинальный курс доллара США к рублю за период с начала года
1 768.75долл. СШАСредняя цена на биржевое золото за унцию
1 773.5долл. СШАСредневзвешенные цены за унцию
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 17.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеЛЕНСКОЕ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНЗОЛОТО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЛЕНЗОЛОТО"
  • РуководительСЕМЬЯНСКИХ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльГорнодобывающая промышленность
  • Вид деятельностиЛесозаготовки
Юридическая информация
  • ОГРН1023800731921
  • ИНН3802000096
  • Юридический адрес:666904, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОДАЙБО, УЛ. МИРА, Д.4
Контактная информация
  • Телефон+73956152900
  • E-mailOfficeLZ@polyus.com
  • Сайтссылка