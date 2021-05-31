ПАО "ЛЕНЗОЛОТО"
Нет данных
- Кол-во АОИ:1140300 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.99%9150 ₽
- За неделю, max:9720 ₽
- За неделю, min:8840 ₽
- Дивиденд:15219.5 ₽
- Отсечка:13.07.2021
- Доходность:65.12%
- АО «Полюс Красноярск»64.08%
- Прочие35.92%
Общая информация
ПАО «Лензолото» — золотодобывающее предприятие, входит в состав компаний «Полюс». Разработка месторождений и добыча желтого металла открытым и дражным способом осуществляется во всем Бодайбинском районе. В промышленный сезон техника и сотрудники работают круглосуточно, невзирая на погодные условия. Объем добычи золота компанией в районе превышает 28%.
Экскурс в историю
ПАО «Лензолото» выступает в роли градообразующего предприятия практически со 100-летней историей добычи желтого металла. Начиная с 1921 года и по наши дни объединением было добыто свыше 800 тонн рассыпного золота. Даже в период Великой Отечественной Войны, когда мужчины ушли на фронт, женский коллектив приисков смог перевыполнить план на 5%.
Благодаря эффективному менеджменту компании удалось отыскать новые залежи драгоценного металла и обработать до 45 тыс. тонн м3 песка (за 5 последних лет).
Государственную регистрацию золотодобывающее предприятие получило в городе Бодайбо (1992 год).
Сфера деятельности
В состав предприятия входят бывшие прииски и вспомогательные комбинаты, осуществляющие обслуживание техники.
ПАО «Лензолото» занимается:
геологоразведкой золотых рудников;
добычей руд и песков, содержащих драгоценный металл;
продажей аффинированного золота.
Добыча золота совершается из рек. Сегодня работы по добыче полезного ископаемого ведутся на 40 участках, 9 из которых обрабатываются дражным способом.
Акции компании
На Московской бирже к торгам допущены обыкновенные акции (эмиссия в 2008 году) и привилегированные (выпущенные в 2009 году). Их продажа осуществляется под тикером «LNZL» и «LNZLP».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы216 000 тыс. руб
- Оборотные активы22 818 000 тыс. руб
Пассивы
- Капитал и резервы4 285 000 тыс. руб
- Долгосрочные обязательства99 000 тыс. руб
- Краткосрочные обязательства18 650 000 тыс. руб
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка2019 г.
Производственные показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеЛЕНСКОЕ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНЗОЛОТО"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЛЕНЗОЛОТО"
- РуководительСЕМЬЯНСКИХ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльГорнодобывающая промышленность
- Вид деятельностиЛесозаготовки
- ОГРН1023800731921
- ИНН3802000096
- Юридический адрес:666904, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОДАЙБО, УЛ. МИРА, Д.4
- Телефон+73956152900
- E-mailOfficeLZ@polyus.com
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