ПАО «Лензолото» — золотодобывающее предприятие, входит в состав компаний «Полюс». Разработка месторождений и добыча желтого металла открытым и дражным способом осуществляется во всем Бодайбинском районе. В промышленный сезон техника и сотрудники работают круглосуточно, невзирая на погодные условия. Объем добычи золота компанией в районе превышает 28%.

Экскурс в историю

ПАО «Лензолото» выступает в роли градообразующего предприятия практически со 100-летней историей добычи желтого металла. Начиная с 1921 года и по наши дни объединением было добыто свыше 800 тонн рассыпного золота. Даже в период Великой Отечественной Войны, когда мужчины ушли на фронт, женский коллектив приисков смог перевыполнить план на 5%.

Благодаря эффективному менеджменту компании удалось отыскать новые залежи драгоценного металла и обработать до 45 тыс. тонн м3 песка (за 5 последних лет).

Государственную регистрацию золотодобывающее предприятие получило в городе Бодайбо (1992 год).

Сфера деятельности

В состав предприятия входят бывшие прииски и вспомогательные комбинаты, осуществляющие обслуживание техники.

ПАО «Лензолото» занимается:

геологоразведкой золотых рудников;

добычей руд и песков, содержащих драгоценный металл;

продажей аффинированного золота.

Добыча золота совершается из рек. Сегодня работы по добыче полезного ископаемого ведутся на 40 участках, 9 из которых обрабатываются дражным способом.

Акции компании

На Московской бирже к торгам допущены обыкновенные акции (эмиссия в 2008 году) и привилегированные (выпущенные в 2009 году). Их продажа осуществляется под тикером «LNZL» и «LNZLP».