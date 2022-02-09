Лента Лтд. (Lenta Ltd.)

Лента Лтд — одна из крупнейших торговых сетей в России, которая представлена 246 гипермаркетами и 136 супермаркетами. По объему товарооборота она лидирует среди российских гипермаркетов. Торговые точки в основном сосредоточены в Санкт-Петербурге, Москве, на Урале и Сибири, а также в Центральном регионе РФ. Активно развиваются форматы торговли по сниженным ценам. В ассортимент гипермаркетов включают продукцию, производимую в регионе.

Первый магазин cash@carry открыт в Санкт-Петербурге в 1993 году. Он был ориентирован на оптового и мелкооптового покупателя. Ключевым преимуществом таких магазинов считались низкие цены. В 1999 году сеть магазинов «Лента Лтд» открывает свой первый гипермаркет.

Деятельность компании

Сфера деятельности компании — торговля и ритейл. Помимо организации работы гипермаркетов и супермаркетов в 70 городах страны, Лента Лтд сдает свои свободные площади в аренду и предоставляет услугу рекламы.

В планах торговой сети значатся вход в тройку лидирующих мультиформатных ритейлеров страны, достижение баланса между капиталовложением и прибылью, а также открытие новых гипермаркетов и супермаркетов.

Акции компании

Уставной капитал компании состоянием на 2017 год — 1,271 млрд рублей. На Московской фондовой бирже акции торгуются под тикером «LNTA». Они включены в котировальный список 1 уровня. На Лондонской фондовой бирже к торгам допущены глобальные депозитарные расписки. Их часть (10% от GDR) была выкуплена Лента Лтд. Свое решение компания объяснила возросшей стоимостью капитала и слабыми макроэкономическими показателями.

Компания «Севергрупп» А. Мордашова владеет 77,99% акций ритейлера.