Лента Лтд. (Lenta Ltd.)
Нет данных
- Кол-во АОИ:487929660 шт.
- Номинал:0.005 €
- Листинг:-
- Текущая цена:+1.21%877 ₽
- За неделю, max:921 ₽
- За неделю, min:851.5 ₽
Нет данных
- ООО «Севергрупп»77.99%
- ООО «Лента» (квази-казначейские акции)0.93%
- Директора и менеджмент0.01%
- Прочие21.07%
Общая информация
Лента Лтд — одна из крупнейших торговых сетей в России, которая представлена 246 гипермаркетами и 136 супермаркетами. По объему товарооборота она лидирует среди российских гипермаркетов. Торговые точки в основном сосредоточены в Санкт-Петербурге, Москве, на Урале и Сибири, а также в Центральном регионе РФ. Активно развиваются форматы торговли по сниженным ценам. В ассортимент гипермаркетов включают продукцию, производимую в регионе.
Первый магазин cash@carry открыт в Санкт-Петербурге в 1993 году. Он был ориентирован на оптового и мелкооптового покупателя. Ключевым преимуществом таких магазинов считались низкие цены. В 1999 году сеть магазинов «Лента Лтд» открывает свой первый гипермаркет.
Деятельность компании
Сфера деятельности компании — торговля и ритейл. Помимо организации работы гипермаркетов и супермаркетов в 70 городах страны, Лента Лтд сдает свои свободные площади в аренду и предоставляет услугу рекламы.
В планах торговой сети значатся вход в тройку лидирующих мультиформатных ритейлеров страны, достижение баланса между капиталовложением и прибылью, а также открытие новых гипермаркетов и супермаркетов.
Акции компании
Уставной капитал компании состоянием на 2017 год — 1,271 млрд рублей. На Московской фондовой бирже акции торгуются под тикером «LNTA». Они включены в котировальный список 1 уровня. На Лондонской фондовой бирже к торгам допущены глобальные депозитарные расписки. Их часть (10% от GDR) была выкуплена Лента Лтд. Свое решение компания объяснила возросшей стоимостью капитала и слабыми макроэкономическими показателями.
Компания «Севергрупп» А. Мордашова владеет 77,99% акций ритейлера.
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы196 430 249 тыс. руб.
- Оборотные активы79 749 935 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы99 586 606 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства97 608 467 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства78 985 111 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Операционные показатели2021 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльТорговля и ритейл
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+78123806131
- E-mailalbert.avetikov@lenta.com
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