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Лента Лтд. (Lenta Ltd.)

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:487929660 шт.
  • Номинал:0.005 €
  • Листинг:-
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+1.21%877 ₽
  • За неделю, max:921 ₽
  • За неделю, min:851.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация427 914 млн. руб.
  • ООО «Севергрупп»77.99%
  • ООО «Лента» (квази-казначейские акции)0.93%
  • Директора и менеджмент0.01%
  • Прочие21.07%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

Лента Лтд — одна из крупнейших торговых сетей в России, которая представлена 246 гипермаркетами и 136 супермаркетами. По объему товарооборота она лидирует среди российских гипермаркетов. Торговые точки в основном сосредоточены в Санкт-Петербурге, Москве, на Урале и Сибири, а также в Центральном регионе РФ. Активно развиваются форматы торговли по сниженным ценам. В ассортимент гипермаркетов включают продукцию, производимую в регионе.

Первый магазин cash@carry открыт в Санкт-Петербурге в 1993 году.  Он был ориентирован на оптового и мелкооптового покупателя. Ключевым преимуществом таких магазинов считались низкие цены. В 1999 году сеть магазинов «Лента Лтд» открывает свой первый гипермаркет.

Деятельность компании

Сфера деятельности компании — торговля и ритейл. Помимо организации работы гипермаркетов и супермаркетов в 70 городах страны, Лента Лтд сдает свои свободные площади в аренду и предоставляет услугу рекламы.

В планах торговой сети значатся вход в тройку лидирующих мультиформатных ритейлеров страны, достижение баланса между капиталовложением и прибылью, а также открытие новых гипермаркетов и супермаркетов.

Акции компании

Уставной капитал компании состоянием на 2017 год — 1,271 млрд рублей. На Московской фондовой бирже акции торгуются под тикером «LNTA». Они включены в котировальный список 1 уровня. На Лондонской фондовой бирже к торгам допущены глобальные депозитарные расписки. Их часть (10% от GDR) была выкуплена Лента Лтд. Свое решение компания объяснила возросшей стоимостью капитала и слабыми макроэкономическими показателями.

Компания «Севергрупп» А. Мордашова владеет 77,99% акций ритейлера.

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
276 180 184тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы196 430 249 тыс. руб.
  • Оборотные активы79 749 935 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы99 586 606 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства97 608 467 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства78 985 111 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.71Долг/EBITDA
3.74EV/EBITDA
5.17EV/OCF
0.34EV/S
0.83P/BV
6.51P/E
4.71P/FCF
-0.86P/NCAV
-0.74P/NNWC
0.19P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.78Долг/EBITDA
1.88EV/EBITDA
7.07EV/OCF
1.67EV/S
2.63P/BV
-60.76P/E
9.17P/FCF
-4.55P/NCAV
-2.51P/NNWC
1.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.38Коэффицент абсолютной ликвидности
0.36Коэффициент автономии
3.57Рентабельность общая, %
-0.97Коэффициент маневренности собственного капитала
4.6Оборачиваемость собственного капитала
-1.21Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.69Оборачиваемость оборотных активов
1.01Коэффицент текущей ликвидности
0.49Коэффициент привлечения заемного капитала
3.11Коэффицент покрытия процентов
10.98Оборачиваемость запасов
-2.46Коэффициент обеспеченности запасов
0.71Коэффициент покрытия инвестиций
8.3Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.71Индекс постоянного актива
2.85Маржа прибыли, %
0.29Коэффициент мобильности имущества
0.51Коэффицент срочной ликвидности
39.48Оборачиваемость дебиторской задолженности
16.23Рентабельность оборотных активов, %
6.4Рентабельность внеоборотных активов, %
5.32Рентабельность производственных фондов, %
4.59Рентабельность задействованного капитала, %
13.12Рентабельность собственного капитала, %
5.5Рентабельность продаж, %
0.45Коэффициент краткосрочной задолженности
0.37Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Операционные показатели

2021 г.
254шт.Количество гипермаркетов
416 803млн руб.Выручка гипермаркетов
58 984млн руб.Выручка супермаркетов
475 787млн руб.Общая выручка
1 286.429руб.Средний чек гипермаркетов
526.643руб.Средний чек супермаркетов
1 091.255руб.Средний чек по сети
4.6%LFL средний чек гипермаркет
0.8%LFL средний чек супермаркет
4.7%LFL средний чек сети
-1.5%LFL трафика гипермаркет
503шт.Количество супермаркетов
-5%LFL трафика супермаркет
-2.1%LFL трафика сети
3.1%LFL продаж гипермаркет
-4.3%LFL продаж супермаркет
2.4%LFL продаж сети
757шт.Общее количество магазинов
1 401 291кв. мТорговая площадь гипермаркетов
353 692кв. мТорговая площадь супермаркетов
1 754 983кв. мОбщая торговая площадь
324млн чел.Трафик гипермаркет
112млн чел.Трафик супермаркет
436млн чел.Общий трафик
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Список аффилированных лиц от 14.01.2022
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТорговля и ритейл
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+78123806131
  • E-mailalbert.avetikov@lenta.com
  • Сайтссылка