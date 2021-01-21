ПАО "ГРУППА ЛСР"
- Кол-во АОИ:103030215 шт.
- Номинал:0.25 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:+0.00%740 ₽
- За неделю, max:747.2 ₽
- За неделю, min:697 ₽
- Дивиденд:39 ₽
- Отсечка:11.05.2021
- Доходность:4.71%
- Андрей Юрьевич Молчанов50.33%
- Deutsche Bank Trust Company Americas24.24%
- Прочие25.43%
Общая информация
ПАО «Группа ЛСР» — крупнейший в стране строительный холдинг, занимающийся производством стройматериалов и строительством недвижимости. Проекты девелоперской компании относятся к разносторонним сферам — начиная от строительства жилья и заканчивая реализацией социальных и культурных объектов, разработанных отечественными и зарубежными архитекторами. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге компания производит 1 млн м2 площадей в год.
Экскурс в историю
Свою историю девелоперская компания начинает с 1993 года. Первыми приобретенным предприятием холдинга стал завод «Стройдеталь», который занимался производством ЖБК, металлоконструкций, бетона и столярной продукции. В период с 1998 по 1999 года был введен в эксплуатацию первый элитный жилой дом. С 2001 года компания расширила свою деятельность за грани Ленинградской области, выйдя на рынок Москвы. На всех этапах производства продукция компании проходит лабораторную проверку качества.
Сфера деятельности
Девелоперская компания «Группа ЛСР» осуществляет весь комплекс мероприятий, связанных с возведением недвижимых объектов. Она занимается:
изготовлением стройматериалов — щебня, бетона, песка, кирпича и газобетона;
строительством;
эксплуатацией, транспортировкой и обслуживанием башенных кранов;
девелопментом;
разработкой собственных месторождений нерудных ископаемых;
продажей стройматериалов.
Бизнес холдинга сконцентрирован в таких регионах, как Москва, МО, Санкт-Петербург, ЛО и Екатеринбург.
Акции компании
В 2007 году состоялось первое публичное размещение простых акций в количестве 10,6 млн штук. Акции «Группа ЛСР» сбываются на Московской бирже под тикером «LSRG». За счет выпуска депозитарных расписок (1 обыкновенная акция = 1 ГДР) было привлечено 588 млн долларов США. ГДР допущены к торгам на Лондонской бирже. В обращении также находится несколько выпусков облигаций 2016, 2017 и 2019 года выпуска. В 2019 году РАСК (рейтинговое агентство) присвоило компании наивысший степень надежности.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы31 878 000 тыс. руб.
- Оборотные активы280 487 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы93 603 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства122 654 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства96 108 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Ввод в эксплуатацию2021 г.
Объемы строительства2021 г.
Продажи строй материалов2021 г.
Реализованные площади2021 г.
Реализованный площади2021 г.
Цена недвижимости2021 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ЛСР"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГРУППА ЛСР"
- РуководительМолчанов Андрей Юрьевич, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльСтроительство и девелопмент
- Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
- ОГРН5067847227300
- ИНН7838360491
- Юридический адрес:190031, Россия, г. Санкт-петербург, ул. Казанская, д. 36ЛИТЕРБ
- Телефон+78007707577
- E-mailpress@lsrgroup.ru
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