ПАО «Группа ЛСР» — крупнейший в стране строительный холдинг, занимающийся производством стройматериалов и строительством недвижимости. Проекты девелоперской компании относятся к разносторонним сферам — начиная от строительства жилья и заканчивая реализацией социальных и культурных объектов, разработанных отечественными и зарубежными архитекторами. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге компания производит 1 млн м2 площадей в год.

Экскурс в историю

Свою историю девелоперская компания начинает с 1993 года. Первыми приобретенным предприятием холдинга стал завод «Стройдеталь», который занимался производством ЖБК, металлоконструкций, бетона и столярной продукции. В период с 1998 по 1999 года был введен в эксплуатацию первый элитный жилой дом. С 2001 года компания расширила свою деятельность за грани Ленинградской области, выйдя на рынок Москвы. На всех этапах производства продукция компании проходит лабораторную проверку качества.

Сфера деятельности

Девелоперская компания «Группа ЛСР» осуществляет весь комплекс мероприятий, связанных с возведением недвижимых объектов. Она занимается:

изготовлением стройматериалов — щебня, бетона, песка, кирпича и газобетона;

строительством;

эксплуатацией, транспортировкой и обслуживанием башенных кранов;

девелопментом;

разработкой собственных месторождений нерудных ископаемых;

продажей стройматериалов.

Бизнес холдинга сконцентрирован в таких регионах, как Москва, МО, Санкт-Петербург, ЛО и Екатеринбург.

Акции компании

В 2007 году состоялось первое публичное размещение простых акций в количестве 10,6 млн штук. Акции «Группа ЛСР» сбываются на Московской бирже под тикером «LSRG». За счет выпуска депозитарных расписок (1 обыкновенная акция = 1 ГДР) было привлечено 588 млн долларов США. ГДР допущены к торгам на Лондонской бирже. В обращении также находится несколько выпусков облигаций 2016, 2017 и 2019 года выпуска. В 2019 году РАСК (рейтинговое агентство) присвоило компании наивысший степень надежности.