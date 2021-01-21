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ПАО "ГРУППА ЛСР"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:103030215 шт.
  • Номинал:0.25 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%740 ₽
  • За неделю, max:747.2 ₽
  • За неделю, min:697 ₽
динамика котировок
ruA
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
21.01.2021динамика рейтингов
  • Дивиденд:39 ₽
  • Отсечка:11.05.2021
  • Доходность:4.71%
дивидендная история
100%
Капитализация76 242 млн. руб.
  • Андрей Юрьевич Молчанов50.33%
  • Deutsche Bank Trust Company Americas24.24%
  • Прочие25.43%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Группа ЛСР» — крупнейший в стране строительный холдинг, занимающийся производством стройматериалов и строительством недвижимости. Проекты девелоперской компании относятся к разносторонним сферам — начиная от строительства жилья и заканчивая реализацией социальных и культурных объектов, разработанных отечественными и зарубежными архитекторами. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге компания производит 1 млн м2 площадей в год.

Экскурс в историю

Свою историю девелоперская компания начинает с 1993 года. Первыми приобретенным предприятием холдинга стал завод «Стройдеталь», который занимался производством ЖБК, металлоконструкций, бетона и столярной продукции. В период с 1998 по 1999 года был введен в эксплуатацию первый элитный жилой дом. С 2001 года компания расширила свою деятельность за грани Ленинградской области, выйдя на рынок Москвы. На всех этапах производства продукция компании проходит лабораторную проверку качества.

Сфера деятельности

Девелоперская компания «Группа ЛСР» осуществляет весь комплекс мероприятий, связанных с возведением недвижимых объектов. Она занимается:

  •  изготовлением стройматериалов — щебня, бетона, песка, кирпича и газобетона;

  •  строительством;

  •  эксплуатацией, транспортировкой и обслуживанием башенных кранов;

  •  девелопментом;

  •  разработкой собственных месторождений нерудных ископаемых;

  •  продажей стройматериалов.

Бизнес холдинга сконцентрирован в таких регионах, как Москва, МО, Санкт-Петербург, ЛО и Екатеринбург.

Акции компании

В 2007 году состоялось первое публичное размещение простых акций в количестве 10,6 млн штук. Акции «Группа ЛСР» сбываются на Московской бирже под тикером «LSRG». За счет выпуска депозитарных расписок (1 обыкновенная акция = 1 ГДР) было привлечено 588 млн долларов США. ГДР допущены к торгам на Лондонской бирже. В обращении также находится несколько выпусков облигаций 2016, 2017 и 2019 года выпуска. В 2019 году РАСК (рейтинговое агентство) присвоило компании наивысший степень надежности.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
312 365 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы31 878 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы280 487 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы93 603 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства122 654 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства96 108 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.87Долг/EBITDA
4.3EV/EBITDA
-6.27EV/OCF
1.09EV/S
0.81P/BV
5.03P/E
-3.07P/FCF
1.24P/NCAV
-2.27P/NNWC
0.61P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
3.26Долг/EBITDA
10.91EV/EBITDA
-2.06EV/OCF
1.99EV/S
8.47P/BV
16.2P/E
-5.93P/FCF
-9.06P/NCAV
-3.82P/NNWC
1.35P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.72Коэффицент абсолютной ликвидности
0.3Коэффициент автономии
16.49Рентабельность общая, %
0.66Коэффициент маневренности собственного капитала
1.35Оборачиваемость собственного капитала
0.22Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.47Оборачиваемость оборотных активов
2.92Коэффицент текущей ликвидности
0.57Коэффициент привлечения заемного капитала
3.98Коэффицент покрытия процентов
0.78Оборачиваемость запасов
0.36Коэффициент обеспеченности запасов
0.69Коэффициент покрытия инвестиций
1.6Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.1Индекс постоянного актива
12.14Маржа прибыли, %
0.9Коэффициент мобильности имущества
1.15Коэффицент срочной ликвидности
3.48Оборачиваемость дебиторской задолженности
5.68Рентабельность оборотных активов, %
49.3Рентабельность внеоборотных активов, %
7.98Рентабельность производственных фондов, %
5.09Рентабельность задействованного капитала, %
16.34Рентабельность собственного капитала, %
22.02Рентабельность продаж, %
0.44Коэффициент краткосрочной задолженности
0.25Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Ввод в эксплуатацию

2021 г.
410Тыс. кв. мСанкт-Петербург
120Тыс. кв. мМосква
112Тыс. кв. мУрал
642Тыс. кв. мВсего

Объемы строительства

2021 г.
466Тыс. кв. мСанкт-Петербург
0Тыс. кв. мМосква
270Тыс. кв. мУрал
736Тыс. кв. мВсего

Продажи строй материалов

2021 г.
6 288тыс. куб. мПесок
6 737тыс. куб. мЩебень
917тыс. куб. мБетон
308млн шт.Кирпич
1 985тыс. куб. мГазобетон
3тыс. куб. мЖелезобетон

Реализованные площади

2021 г.
56 812Млн руб.Санкт-Петербург
30 875Млн руб.Москва
8 711Млн руб.Урал
96 398Млн руб.Всего

Реализованный площади

2021 г.
374Тыс. кв. мСанкт-Петербург
135Тыс. кв. мМосква
104Тыс. кв. мУрал
613Тыс. кв. мВсего

Цена недвижимости

2021 г.
151.904Тыс. руб.Санкт-Петербург
228.704Тыс. руб.Москва
83.76Тыс. руб.Урал
157.256Тыс. руб.Всего
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Иной внутренний документ от 02.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ЛСР"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГРУППА ЛСР"
  • РуководительМолчанов Андрей Юрьевич, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСтроительство и девелопмент
  • Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
Юридическая информация
  • ОГРН5067847227300
  • ИНН7838360491
  • Юридический адрес:190031, Россия, г. Санкт-петербург, ул. Казанская, д. 36ЛИТЕРБ
Контактная информация
  • Телефон+78007707577
  • E-mailpress@lsrgroup.ru
  • Сайтссылка