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ПАО "МАГНИТ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:101911355 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+1.68%5055.5 ₽
  • За неделю, max:5450 ₽
  • За неделю, min:4770 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:294.37 ₽
  • Отсечка:31.12.2021
  • Доходность:5.42%
дивидендная история
100%
Капитализация515 213 млн. руб.
  • АО ВТБ Капитал7.65%
  • Банк ВТБ (ПАО)18.34%
  • Прочие74.01%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за III квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Магнит» — сеть супермаркетов, расположенных в 65 субъектах РФ. Холдинг ориентирован на розничного покупателя. В его состав входят различные форматы магазинов — «у дома», «семейный», «Магнит Косметик». Ключевой миссией компании является обеспечение потребностей семей в продуктах питания и непродовольственных товарах с учетом комфорта и выгоды потребителя. Программа лояльности торговой сети призвана одной из самых лучших на рынке.

Краткий экскурс в историю

Компания была основана в далеком 1994 году. В дальнейшем она призвана ведущим дистрибьютором косметики и бытовой химии. В период с 1998 года по 2001 год магазины интегрируют в единую сеть под названием «Магнит». Позже холдинг расширяет регионы присутствия и открывает дополнительные магазины. Благодаря таким действиям ему удалось занять лидирующие позиции по количеству покупателей.

Сфера деятельности:

  •  продажа продуктов питания;

  •  дистрибуция бытовой химии, парфюмерии и косметики;

  •  продажа фармацевтики;

  •  выращивание шампиньонов;

  •  производства хлеба на кубанском комбинате хлебопродуктов.

Компания диверсифицирует форматы торговли, предлагая потребителю магазины типа «Семейный», «Опт», «Аптека», «У дома», «Гипермаркет», «Косметик» и магазины-дрогеры, а также открывает индустриальные парки.

Магазины холдинга «Магнит» лидируют по объему продаж, торговым площадям и охвату регионов. В 2020 году планируют открыть еще 1300 магазинов. Крупнейший акционер холдинга — группа «ВТБ».

Акции ПАО «Магнит»

Холдинг «Магнит» включен в рейтинг выгодных для инвесторов предприятий (Boston Consulting Group). В 2011 году состоялось очередное размещение акций, благодаря которому удалось привлечь 475 млн долларов. На биржах акции и ГДР компании представлены под тикером «MGNT». Холдинг стабильно выплачивает дивиденды.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
1 032 945 332тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы684 766 841 тыс. руб.
  • Оборотные активы348 178 491 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы181 798 450 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства558 360 676 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства292 786 206 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
2.69Долг/EBITDA
5.58EV/EBITDA
6.15EV/OCF
0.64EV/S
2.95P/BV
12.93P/E
4.31P/FCF
-1.07P/NCAV
-0.88P/NNWC
0.33P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.78Долг/EBITDA
1.88EV/EBITDA
7.07EV/OCF
1.67EV/S
2.63P/BV
-60.76P/E
9.17P/FCF
-4.55P/NCAV
-2.51P/NNWC
1.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.44Коэффицент абсолютной ликвидности
0.18Коэффициент автономии
3.33Рентабельность общая, %
-2.77Коэффициент маневренности собственного капитала
8.84Оборачиваемость собственного капитала
-1.44Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.24Оборачиваемость оборотных активов
1.19Коэффицент текущей ликвидности
0.75Коэффициент привлечения заемного капитала
1.76Коэффицент покрытия процентов
7.95Оборачиваемость запасов
-2.52Коэффициент обеспеченности запасов
0.72Коэффициент покрытия инвестиций
8.58Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.66Индекс постоянного актива
2.58Маржа прибыли, %
0.34Коэффициент мобильности имущества
0.51Коэффицент срочной ликвидности
95.93Оборачиваемость дебиторской задолженности
13.5Рентабельность оборотных активов, %
6.09Рентабельность внеоборотных активов, %
4.7Рентабельность производственных фондов, %
4.2Рентабельность задействованного капитала, %
22.77Рентабельность собственного капитала, %
4.69Рентабельность продаж, %
0.34Коэффициент краткосрочной задолженности
0.34Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Операционные показатели

2021 г.
16 190шт.Количество магазинов у дома
8 997тыс. кв. мОбщая торговая площадь
4 044млн чел.Трафик магазинов у дома
328млн чел.Трафик супермаркетов
408млн чел.Трафик магазинов дрогери
341млн чел.Трафик "Дикси"
5 147млн чел.Общий трафик
1 309 682млн руб.Выручка магазинов у дома
208 316млн руб.Выручка супермаркетов
152 215млн руб.Выручка магазинов дрогери
127 224млн руб.Выручка "Дикси"
470шт.Количество супермаркетов
1 797 437млн руб.Общая выручка
323.858руб.Средний чек магазинов у дома
635.11руб.Средний чек супермаркетов
373.076руб.Средний чек магазинов дрогери
373.091руб.Средний чек "Дикси"
349.22руб.Средний чек по сети
8%LFL средний чек магазины у дома
5.2%LFL средний чек супермаркеты
5.2%LFL средний чек дрогери
7.1%LFL средний чек сети
6 966шт.Количество магазинов дрогери
0.2%LFL трафика магазины у дома
-3.1%LFL трафика супермаркет
-0.8%LFL трафика дрогери
-0.1%LFL трафика сети
8.2%LFL продаж магазины у дома
1.9%LFL продаж супермаркет
4.4%LFL продаж дрогери
7%LFL продаж сети
2 451шт.Количество магазинов "Дикси"
26 077шт.Общее количество магазинов
5 635тыс. кв. мТорговая площадь магазинов у дома
937тыс. кв. мТорговая площадь супермаркетов
1 604тыс. кв. мТорговая площадь магазинов дрогери
793тыс. кв. мТорговая площадь "Дикси"
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – дополнительная информация от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "МАГНИТ"
  • РуководительДЮННИНГ ЯН ГЕЗИНЮС отсутствует, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТорговля и ритейл
  • Вид деятельностиАренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Юридическая информация
  • ОГРН1032304945947
  • ИНН2309085638
  • Юридический адрес:350072, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, Д.15, К.5
Контактная информация
  • Телефон+78612774562
  • E-mailinfo@magnit.ru
  • Сайтссылка