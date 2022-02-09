ПАО "МАГНИТ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:101911355 шт.
- Номинал:0.01 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:+1.68%5055.5 ₽
- За неделю, max:5450 ₽
- За неделю, min:4770 ₽
- Дивиденд:294.37 ₽
- Отсечка:31.12.2021
- Доходность:5.42%
- АО ВТБ Капитал7.65%
- Банк ВТБ (ПАО)18.34%
- Прочие74.01%
Общая информация
ПАО «Магнит» — сеть супермаркетов, расположенных в 65 субъектах РФ. Холдинг ориентирован на розничного покупателя. В его состав входят различные форматы магазинов — «у дома», «семейный», «Магнит Косметик». Ключевой миссией компании является обеспечение потребностей семей в продуктах питания и непродовольственных товарах с учетом комфорта и выгоды потребителя. Программа лояльности торговой сети призвана одной из самых лучших на рынке.
Краткий экскурс в историю
Компания была основана в далеком 1994 году. В дальнейшем она призвана ведущим дистрибьютором косметики и бытовой химии. В период с 1998 года по 2001 год магазины интегрируют в единую сеть под названием «Магнит». Позже холдинг расширяет регионы присутствия и открывает дополнительные магазины. Благодаря таким действиям ему удалось занять лидирующие позиции по количеству покупателей.
Сфера деятельности:
продажа продуктов питания;
дистрибуция бытовой химии, парфюмерии и косметики;
продажа фармацевтики;
выращивание шампиньонов;
производства хлеба на кубанском комбинате хлебопродуктов.
Компания диверсифицирует форматы торговли, предлагая потребителю магазины типа «Семейный», «Опт», «Аптека», «У дома», «Гипермаркет», «Косметик» и магазины-дрогеры, а также открывает индустриальные парки.
Магазины холдинга «Магнит» лидируют по объему продаж, торговым площадям и охвату регионов. В 2020 году планируют открыть еще 1300 магазинов. Крупнейший акционер холдинга — группа «ВТБ».
Акции ПАО «Магнит»
Холдинг «Магнит» включен в рейтинг выгодных для инвесторов предприятий (Boston Consulting Group). В 2011 году состоялось очередное размещение акций, благодаря которому удалось привлечь 475 млн долларов. На биржах акции и ГДР компании представлены под тикером «MGNT». Холдинг стабильно выплачивает дивиденды.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы684 766 841 тыс. руб.
- Оборотные активы348 178 491 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы181 798 450 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства558 360 676 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства292 786 206 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Операционные показатели2021 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "МАГНИТ"
- РуководительДЮННИНГ ЯН ГЕЗИНЮС отсутствует, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльТорговля и ритейл
- Вид деятельностиАренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- ОГРН1032304945947
- ИНН2309085638
- Юридический адрес:350072, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, Д.15, К.5
- Телефон+78612774562
- E-mailinfo@magnit.ru
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