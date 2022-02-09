ПАО «Магнит» — сеть супермаркетов, расположенных в 65 субъектах РФ. Холдинг ориентирован на розничного покупателя. В его состав входят различные форматы магазинов — «у дома», «семейный», «Магнит Косметик». Ключевой миссией компании является обеспечение потребностей семей в продуктах питания и непродовольственных товарах с учетом комфорта и выгоды потребителя. Программа лояльности торговой сети призвана одной из самых лучших на рынке.

Краткий экскурс в историю

Компания была основана в далеком 1994 году. В дальнейшем она призвана ведущим дистрибьютором косметики и бытовой химии. В период с 1998 года по 2001 год магазины интегрируют в единую сеть под названием «Магнит». Позже холдинг расширяет регионы присутствия и открывает дополнительные магазины. Благодаря таким действиям ему удалось занять лидирующие позиции по количеству покупателей.

Сфера деятельности:

продажа продуктов питания;

дистрибуция бытовой химии, парфюмерии и косметики;

продажа фармацевтики;

выращивание шампиньонов;

производства хлеба на кубанском комбинате хлебопродуктов.

Компания диверсифицирует форматы торговли, предлагая потребителю магазины типа «Семейный», «Опт», «Аптека», «У дома», «Гипермаркет», «Косметик» и магазины-дрогеры, а также открывает индустриальные парки.

Магазины холдинга «Магнит» лидируют по объему продаж, торговым площадям и охвату регионов. В 2020 году планируют открыть еще 1300 магазинов. Крупнейший акционер холдинга — группа «ВТБ».

Акции ПАО «Магнит»

Холдинг «Магнит» включен в рейтинг выгодных для инвесторов предприятий (Boston Consulting Group). В 2011 году состоялось очередное размещение акций, благодаря которому удалось привлечь 475 млн долларов. На биржах акции и ГДР компании представлены под тикером «MGNT». Холдинг стабильно выплачивает дивиденды.