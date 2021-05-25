ПАО МГТС
- Кол-во АОИ:79708751 шт.
- Номинал:-
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-3.67%1970 ₽
- За неделю, max:2130 ₽
- За неделю, min:1960 ₽
- Дивиденд:232 ₽
- Отсечка:11.07.2019
- Доходность:10.87%
Нет данных
Общая информация
Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (сокращенно ― ПАО «МГТС») является одной из старейших российских телекоммуникационных компаний. Она входит в группу МТС и обладает наиболее протяженной магистральной сетью передачи данных в столичном регионе (45 тыс. км с охватом свыше 98% домохозяйств). Вместе с тем, предприятие является одним из крупнейших европейских операторов связи.
Компания перешла на коммерческую основу в 1994 году, получив статус ОАО. Сегодня организация считается публичной, ее акции торгуются на Московской бирже под тикерами «MGTS» и «MGTSP». За годы своей деятельности предприятие реализовало сотни успешных проектов, в том числе и по организации телефонной связи для проведения Олимпийских игр в 1980 году.
Ключевые направления деятельности
МГТС отсчитывает свою историю с 1882 года. На протяжении всего периода существования компания оказывала жителям московского региона передовые услуги связи: от обслуживания стационарных телефонов до предоставления доступа к ШПД и мобильной сети. С 2019 года предприятие входит в структуру МТС, а потому перестало напрямую заключать агентские договора. Слияние двух организаций позволило обеспечить клиентам одинаково высокий уровень сервиса и оптимизировать процесс внедрения инноваций. В частности, сотрудники МГТС совместно с техническим блоком МТС развивает 5G-сеть и разрабатывает новые решения для телеком-бизнеса.
Компания оказывает широкий спектр услуг. В их число входит:
предоставление доступа в интернет;
цифровое телевидение;
мобильная связь;
обслуживание домашних и корпоративных телефонов;
услуги видеонаблюдения и охранной сигнализации.
Вместе с развитием технологий и Internet of Things ПАО «МГТС» вывело на массовый рынок инновационную интеллектуальную систему автоматизированного управления жильем «Умный дом». Услуги по внедрению этих технологий доступны корпоративным и частным клиентам наряду с пакетом интернет-подключения.
Помимо успешной коммерческой деятельности, компания реализует социальные проекты. Так, например, под руководством МГТС в Москве были установлены таксофоны для инвалидов-колясочников.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы99 789 000 тыс. руб.
- Оборотные активы30 535 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы93 040 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства17 475 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства19 809 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО МГТС
- РуководительГИЛЬМАНОВ АЛЬБЕРТ ТИМУРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльСвязь и телекоммуникация
- Вид деятельностиДеятельность в области связи на базе проводных технологий
- ОГРН1027739285265
- ИНН7710016640
- Юридический адрес:119017, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, Д. 25, СТР. 1
- Телефон+74956360636
- E-mailsvzanizd@mgts.ru
- Сайтссылка