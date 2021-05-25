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ПАО МГТС

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  • Кол-во АОИ:79708751 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.67%1970 ₽
  • За неделю, max:2130 ₽
  • За неделю, min:1960 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:232 ₽
  • Отсечка:11.07.2019
  • Доходность:10.87%
дивидендная история
Капитализация173 316 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (сокращенно ― ПАО «МГТС») является одной из старейших российских телекоммуникационных компаний. Она входит в группу МТС и обладает наиболее протяженной магистральной сетью передачи данных в столичном регионе (45 тыс. км с охватом свыше 98% домохозяйств). Вместе с тем, предприятие является одним из крупнейших европейских операторов связи.  

Компания перешла на коммерческую основу в 1994 году, получив статус ОАО. Сегодня организация считается публичной, ее акции торгуются на Московской бирже под тикерами «MGTS» и «MGTSP». За годы своей деятельности предприятие реализовало сотни успешных проектов, в том числе и по организации телефонной связи для проведения Олимпийских игр в 1980 году.  

Ключевые направления деятельности

МГТС отсчитывает свою историю с 1882 года. На протяжении всего периода существования компания оказывала жителям московского региона передовые услуги связи: от обслуживания стационарных телефонов до предоставления доступа к ШПД и мобильной сети. С 2019 года предприятие входит в структуру МТС, а потому перестало напрямую заключать агентские договора. Слияние двух организаций позволило обеспечить клиентам одинаково высокий уровень сервиса и оптимизировать процесс внедрения инноваций. В частности, сотрудники МГТС совместно с техническим блоком МТС развивает 5G-сеть и разрабатывает новые решения для телеком-бизнеса. 

Компания оказывает широкий спектр услуг. В их число входит:

  • предоставление доступа в интернет;

  • цифровое телевидение;

  • мобильная связь;

  • обслуживание домашних и корпоративных телефонов;

  • услуги видеонаблюдения и охранной сигнализации. 

Вместе с развитием технологий и Internet of Things ПАО «МГТС» вывело на массовый рынок инновационную интеллектуальную систему автоматизированного управления жильем «Умный дом». Услуги по внедрению этих технологий доступны корпоративным и частным клиентам наряду с пакетом интернет-подключения. 

Помимо успешной коммерческой деятельности, компания реализует социальные проекты. Так, например, под руководством МГТС в Москве были установлены таксофоны для инвалидов-колясочников.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
130 324 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы99 789 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы30 535 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы93 040 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства17 475 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства19 809 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.11Долг/EBITDA
8.61EV/EBITDA
-10.51EV/OCF
4.32EV/S
1.94P/BV
12.62P/E
11.94P/FCF
21.78P/NCAV
531.95P/NNWC
4.38P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.24Долг/EBITDA
6.68EV/EBITDA
4.09EV/OCF
2.28EV/S
15.32P/BV
-14.2P/E
11.51P/FCF
-1.54P/NCAV
86.02P/NNWC
1.72P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.8Коэффицент абсолютной ликвидности
0.71Коэффициент автономии
43.51Рентабельность общая, %
-0.07Коэффициент маневренности собственного капитала
0.46Оборачиваемость собственного капитала
-0.22Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.71Оборачиваемость оборотных активов
1.54Коэффицент текущей ликвидности
0.16Коэффициент привлечения заемного капитала
13.35Коэффицент покрытия процентов
1 159.44Оборачиваемость запасов
-204.52Коэффициент обеспеченности запасов
0.85Коэффициент покрытия инвестиций
4.91Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.77Индекс постоянного актива
34.69Маржа прибыли, %
0.23Коэффициент мобильности имущества
1.46Коэффицент срочной ликвидности
3.35Оборачиваемость дебиторской задолженности
59.48Рентабельность оборотных активов, %
13.87Рентабельность внеоборотных активов, %
13.87Рентабельность производственных фондов, %
11.25Рентабельность задействованного капитала, %
16.03Рентабельность собственного капитала, %
39.88Рентабельность продаж, %
0.53Коэффициент краткосрочной задолженности
0.52Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО МГТС
  • РуководительГИЛЬМАНОВ АЛЬБЕРТ ТИМУРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСвязь и телекоммуникация
  • Вид деятельностиДеятельность в области связи на базе проводных технологий
Юридическая информация
  • ОГРН1027739285265
  • ИНН7710016640
  • Юридический адрес:119017, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, Д. 25, СТР. 1
Контактная информация
  • Телефон+74956360636
  • E-mailsvzanizd@mgts.ru
  • Сайтссылка