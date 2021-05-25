Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (сокращенно ― ПАО «МГТС») является одной из старейших российских телекоммуникационных компаний. Она входит в группу МТС и обладает наиболее протяженной магистральной сетью передачи данных в столичном регионе (45 тыс. км с охватом свыше 98% домохозяйств). Вместе с тем, предприятие является одним из крупнейших европейских операторов связи.

Компания перешла на коммерческую основу в 1994 году, получив статус ОАО. Сегодня организация считается публичной, ее акции торгуются на Московской бирже под тикерами «MGTS» и «MGTSP». За годы своей деятельности предприятие реализовало сотни успешных проектов, в том числе и по организации телефонной связи для проведения Олимпийских игр в 1980 году.

Ключевые направления деятельности

МГТС отсчитывает свою историю с 1882 года. На протяжении всего периода существования компания оказывала жителям московского региона передовые услуги связи: от обслуживания стационарных телефонов до предоставления доступа к ШПД и мобильной сети. С 2019 года предприятие входит в структуру МТС, а потому перестало напрямую заключать агентские договора. Слияние двух организаций позволило обеспечить клиентам одинаково высокий уровень сервиса и оптимизировать процесс внедрения инноваций. В частности, сотрудники МГТС совместно с техническим блоком МТС развивает 5G-сеть и разрабатывает новые решения для телеком-бизнеса.

Компания оказывает широкий спектр услуг. В их число входит:

предоставление доступа в интернет;

цифровое телевидение;

мобильная связь;

обслуживание домашних и корпоративных телефонов;

услуги видеонаблюдения и охранной сигнализации.

Вместе с развитием технологий и Internet of Things ПАО «МГТС» вывело на массовый рынок инновационную интеллектуальную систему автоматизированного управления жильем «Умный дом». Услуги по внедрению этих технологий доступны корпоративным и частным клиентам наряду с пакетом интернет-подключения.

Помимо успешной коммерческой деятельности, компания реализует социальные проекты. Так, например, под руководством МГТС в Москве были установлены таксофоны для инвалидов-колясочников.