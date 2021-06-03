ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
- Кол-во АОИ:33429709866 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-1.71%6.496 ₽
- За неделю, max:6.857 ₽
- За неделю, min:6.468 ₽
- Дивиденд:0.11 ₽
- Отсечка:07.06.2019
- Доходность:1.84%
- ООО «Концерн „РОССИУМ"»58.73%
- ООО «ИК Алгоритм»5.84%
- АО «УК «РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС»7.56%
- Прочие27.87%
Общая информация
ПАО «Московский кредитный банк» был основан в 1992 году, как акционерное общество открытого типа. В 2015 году получил свой текущий статус и название ― ПАО «Московский кредитный банк» (сокращенно ― МКБ).
Кредитная организация работает на рынке банковских услуг на основании Генеральной лицензии ЦБ РФ № 1978 и с 2004 года входит в систему государственного страхования депозитов. ПАО «Московский кредитный банк» относится к числу ведущих участников российских ассоциаций и обществ в финансовой отрасли. С 2015 года обладает лицензией Центра по сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.
В 2017 году Центробанк РФ опубликовал список системно значимых банков. В него входило 11 кредитных организаций, среди которых был и МКБ.
В 2018 году банк МКБ продал все свои акции дочерней компании «МКБ-Лизинг», выручив от сделки 637 млн рублей.
Основные направления деятельности
ПАО «Московский кредитный банк» имеет представительства в 19 регионах России. Они сосредоточены в Центральном и Северо-Западном Федеральных округах. Головной офис расположен в Москве.
Кредитная организация ориентирована на обслуживание как физических, так и юридических лиц. МКБ оказывает следующий комплекс услуг:
открытие депозитов;
расчетно-кассовое обслуживание;
потребительское и коммерческое кредитование;
эквайринг.
Вместе с набором стандартных услуг ПАО «Московский кредитный банк» предлагает и индивидуальные программы, сформированные на основании потребностей клиентов. Ориентированная на потребителя управленческая политика приводит и к росту финансовых показателей. Совокупные активы МКБ на начало 2018 года превысили 1 830 млрд рублей. Из них средства клиентов составляли чуть больше 1 млрд (41% пришелся на долю коммерческих структур).
Акции компании на Московской бирже имеют тикер «CBOM».
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Активы всего3 285 903 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы262 714 000 тыс. руб.
- Обязательства всего3 023 189 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Отчет о финансовом положении (годовой)2020 г.
Разбивка депозитов по валютам2020 г.
Разбивка кредитного портфеля по валютам2020 г.
Структура депозитов по секторам2020 г.
Структура кредитов и займов по отраслям2020 г.
Общая информация
- Полное наименование"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
- Сокращенное наименованиеПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
- РуководительЧУБАРЬ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, Председатель правления
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
- ОГРН1027739555282
- ИНН7734202860
- Юридический адрес:107045, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. ЛУКОВ, Д. 2, СТР. 1
- Телефон+74957774888
- E-mailinfo@mkb.ru
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