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ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:33429709866 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.71%6.496 ₽
  • За неделю, max:6.857 ₽
  • За неделю, min:6.468 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.11 ₽
  • Отсечка:07.06.2019
  • Доходность:1.84%
дивидендная история
100%
Капитализация217 159 млн. руб.
  • ООО «Концерн „РОССИУМ"»58.73%
  • ООО «ИК Алгоритм»5.84%
  • АО «УК «РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС»7.56%
  • Прочие27.87%
Источник: МСФО 2 квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Московский кредитный банк» был основан в 1992 году, как акционерное общество открытого типа. В 2015 году получил свой текущий статус и название ― ПАО «Московский кредитный банк» (сокращенно ― МКБ). 

Кредитная организация работает на рынке банковских услуг на основании Генеральной лицензии ЦБ РФ № 1978 и с 2004 года входит в систему государственного страхования депозитов. ПАО «Московский кредитный банк» относится к числу ведущих участников российских ассоциаций и обществ в финансовой отрасли. С 2015 года обладает лицензией Центра по сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. 

В 2017 году Центробанк РФ опубликовал список системно значимых банков. В него входило 11 кредитных организаций, среди которых был и МКБ. 

В 2018 году банк МКБ продал все свои акции дочерней компании «МКБ-Лизинг», выручив от сделки 637 млн рублей. 

Основные направления деятельности

ПАО «Московский кредитный банк» имеет представительства в 19 регионах России. Они сосредоточены в Центральном и Северо-Западном Федеральных округах. Головной офис расположен в Москве. 

Кредитная организация ориентирована на обслуживание как физических, так и юридических лиц. МКБ оказывает следующий комплекс услуг: 

  • открытие депозитов;

  • расчетно-кассовое обслуживание;

  • потребительское и коммерческое кредитование;

  • эквайринг. 

Вместе с набором стандартных услуг ПАО «Московский кредитный банк» предлагает и индивидуальные программы, сформированные на основании потребностей клиентов. Ориентированная на потребителя управленческая политика приводит и к росту финансовых показателей. Совокупные активы МКБ на начало 2018 года превысили 1 830 млрд рублей. Из них средства клиентов составляли чуть больше 1 млрд (41% пришелся на долю коммерческих структур). 

Акции компании на Московской бирже имеют тикер «CBOM».

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
3 285 903 000тыс. руб.

Активы

  • Активы всего3 285 903 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы262 714 000 тыс. руб.
  • Обязательства всего3 023 189 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.88P/BV
6.15P/E
3.15P/Net operational profit
1.18P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
1.66P/BV
6.47P/E
4.08P/Net operational profit
1.63P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
262 714 000Собственный капитал
0.08Достаточность капитала
-5 093 000Комиссионные расходы
30Чистые комиссионые доходы/Чистые процентные доходы, %
26 867 000Комиссионные доходы
3Стоимость пассивов, %
3 108 721 000Процентные активы
-96 156 000Процентные расходы
169 931 000Процентные доходы
2 978 577 000Процентные пассивы
21 774 000Чистые коммссионные доходы
73 775 000Чистые процентные доходы
2Чистая процентная маржа, %
2Чистый спред, %
37 734 000Чистая прибыль
1ROA, %
14ROE, %
5Доходность активов, %
3 285 903 000Активы всего

Показатели деятельности

Отчет о финансовом положении (годовой)

2020 г.
2 998 218 783тыс. руб.Активы нетто
2 307 193 010тыс. руб.Кредитный портфель
54 661 755тыс. руб.Просроченная задолженность в кредитном портфеле
476 895 112тыс. руб.Вклады физических лиц
360 546 959тыс. руб.Вложения в ценные бумаги
300 860 657тыс. руб.Собственный капитал

Разбивка депозитов по валютам

2020 г.
52.583%В рублях
47.417%В иностранной валюте

Разбивка кредитного портфеля по валютам

2020 г.
68.555%В рублях
31.445%В иностранной валюте

Структура депозитов по секторам

2020 г.
0тыс. руб.Государство
1 235 998тыс. руб.Юридические лица
501 517тыс. руб.Физические лица
1 737 515тыс. руб.Итого

Структура кредитов и займов по отраслям

2020 г.
26.786%Добыча и торговля сырой нефтью
2.529%Нефтепереработка/ производство и торговля
3.657%Металлургия
9.917%Строительство и девелопмент
15.673%Торговля
12.586%Физические лица
2.943%Финансовые услуги, лизинг
25.91%Прочие
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 13.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
  • Сокращенное наименованиеПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
  • РуководительЧУБАРЬ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, Председатель правления
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
Юридическая информация
  • ОГРН1027739555282
  • ИНН7734202860
  • Юридический адрес:107045, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. ЛУКОВ, Д. 2, СТР. 1
Контактная информация
  • Телефон+74957774888
  • E-mailinfo@mkb.ru
  • Сайтссылка