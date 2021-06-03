ПАО «Московский кредитный банк» был основан в 1992 году, как акционерное общество открытого типа. В 2015 году получил свой текущий статус и название ― ПАО «Московский кредитный банк» (сокращенно ― МКБ).

Кредитная организация работает на рынке банковских услуг на основании Генеральной лицензии ЦБ РФ № 1978 и с 2004 года входит в систему государственного страхования депозитов. ПАО «Московский кредитный банк» относится к числу ведущих участников российских ассоциаций и обществ в финансовой отрасли. С 2015 года обладает лицензией Центра по сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

В 2017 году Центробанк РФ опубликовал список системно значимых банков. В него входило 11 кредитных организаций, среди которых был и МКБ.

В 2018 году банк МКБ продал все свои акции дочерней компании «МКБ-Лизинг», выручив от сделки 637 млн рублей.

Основные направления деятельности

ПАО «Московский кредитный банк» имеет представительства в 19 регионах России. Они сосредоточены в Центральном и Северо-Западном Федеральных округах. Головной офис расположен в Москве.

Кредитная организация ориентирована на обслуживание как физических, так и юридических лиц. МКБ оказывает следующий комплекс услуг:

открытие депозитов;

расчетно-кассовое обслуживание;

потребительское и коммерческое кредитование;

эквайринг.

Вместе с набором стандартных услуг ПАО «Московский кредитный банк» предлагает и индивидуальные программы, сформированные на основании потребностей клиентов. Ориентированная на потребителя управленческая политика приводит и к росту финансовых показателей. Совокупные активы МКБ на начало 2018 года превысили 1 830 млрд рублей. Из них средства клиентов составляли чуть больше 1 млрд (41% пришелся на долю коммерческих структур).

Акции компании на Московской бирже имеют тикер «CBOM».