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ПАО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:166167000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.57%11.3 ₽
  • За неделю, max:11.98 ₽
  • За неделю, min:11.14 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:11.83 ₽
  • Отсечка:10.08.2020
  • Доходность:40.86%
дивидендная история
100%
Капитализация2 301 млн. руб.
  • ПАО «Ростелеком»60%
  • Прочие40%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Центральный телеграф» — крупнейшая компания в сфере телекоммуникационных услуг, которая входит в ТОП-5 провайдеров Москвы и Московской области. Услуги предоставляются на базе собственной сети, протяженность которой превышает 4,9 тыс. км.

Первая телеграфная станция появилась на ж/д вокзале Москвы в 1852 году. Государственное предприятия «Центральный телеграф» трансформировалось в акционерное общество в 1995 году. Услуги цифровой связи стали предоставляться в 1999 году. 

В 2018-2019 годах компанией было продано имущество на Никитинском переулке и Тверской на общую сумму 5,5 млрд рублей.

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании «Центральный телеграф» сводится к предоставлению телекоммуникационных услуг, а именно:

  •  фиксированной и мобильной телефонной связи;

  •  доступу к Интернету и цифровому ТВ;

  •  предоставлению комплексных решений для юридических лиц (к примеру, виртуальная офисная станция, видеонаблюдение);

  •  сдаче в аренду каналов связи;

  •  электросвязи документарной.

Крупнейшими клиентами являются такие известные компании, как Аэрофлот, Сбербанк, Почта России, Государственный университет, Администрация Президента и 160 бизнес-центров.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Центральный телеграф» в размере 221,566 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Основным акционером является компания «Ростелеком», которая внесла 60% Уставного капитала и владеет 80% голосующих акций.

Акции предприятия торгуются на Московской бирже под тикерами «CNTL» (простые) и «CNTLP» (привилегированные). Они включены в список 3 уровня.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

31.12.2020
Стандарт отчетности:
1 415 396тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы977 631 тыс. руб.
  • Оборотные активы437 765 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы788 073 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства119 329 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства507 994 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
0.64Долг/EBITDA
8.42EV/EBITDA
-2.24EV/OCF
1.46EV/S
2.95P/BV
17.05P/E
-2.96P/FCF
-12.25P/NCAV
-5.75P/NNWC
1.43P/S

Среднеотраслевой

31.12.2020
0.67Долг/EBITDA
6.02EV/EBITDA
2.1EV/OCF
2EV/S
4.23P/BV
12.02P/E
5.22P/FCF
-9.04P/NCAV
-5.14P/NNWC
1.62P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
0Коэффицент абсолютной ликвидности
0.56Коэффициент автономии
10.18Рентабельность общая, %
-0.24Коэффициент маневренности собственного капитала
2.06Оборачиваемость собственного капитала
-0.43Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.71Оборачиваемость оборотных активов
0.86Коэффицент текущей ликвидности
0.13Коэффициент привлечения заемного капитала
17.44Коэффицент покрытия процентов
308.62Оборачиваемость запасов
-36.04Коэффициент обеспеченности запасов
0.64Коэффициент покрытия инвестиций
4.27Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.69Индекс постоянного актива
8.39Маржа прибыли, %
0.31Коэффициент мобильности имущества
0.58Коэффицент срочной ликвидности
5.57Оборачиваемость дебиторской задолженности
31.1Рентабельность оборотных активов, %
13.93Рентабельность внеоборотных активов, %
13.85Рентабельность производственных фондов, %
9.62Рентабельность задействованного капитала, %
17.28Рентабельность собственного капитала, %
5.9Рентабельность продаж, %
0.81Коэффициент краткосрочной задолженности
0Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ"
  • РуководительНЕЧАЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСвязь и телекоммуникация
  • Вид деятельностиДеятельность в области связи на базе проводных технологий
Юридическая информация
  • ОГРН1027739044189
  • ИНН7710146208
  • Юридический адрес:125375, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д.7, -
Контактная информация
  • Телефон+74955044444
  • E-mailcorp@cnt.ru
  • Сайтссылка