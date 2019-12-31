ПАО «Центральный телеграф» — крупнейшая компания в сфере телекоммуникационных услуг, которая входит в ТОП-5 провайдеров Москвы и Московской области. Услуги предоставляются на базе собственной сети, протяженность которой превышает 4,9 тыс. км.

Первая телеграфная станция появилась на ж/д вокзале Москвы в 1852 году. Государственное предприятия «Центральный телеграф» трансформировалось в акционерное общество в 1995 году. Услуги цифровой связи стали предоставляться в 1999 году.

В 2018-2019 годах компанией было продано имущество на Никитинском переулке и Тверской на общую сумму 5,5 млрд рублей.

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании «Центральный телеграф» сводится к предоставлению телекоммуникационных услуг, а именно:

фиксированной и мобильной телефонной связи;

доступу к Интернету и цифровому ТВ;

предоставлению комплексных решений для юридических лиц (к примеру, виртуальная офисная станция, видеонаблюдение);

сдаче в аренду каналов связи;

электросвязи документарной.

Крупнейшими клиентами являются такие известные компании, как Аэрофлот, Сбербанк, Почта России, Государственный университет, Администрация Президента и 160 бизнес-центров.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Центральный телеграф» в размере 221,566 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Основным акционером является компания «Ростелеком», которая внесла 60% Уставного капитала и владеет 80% голосующих акций.

Акции предприятия торгуются на Московской бирже под тикерами «CNTL» (простые) и «CNTLP» (привилегированные). Они включены в список 3 уровня.