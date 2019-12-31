ПАО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:166167000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.57%11.3 ₽
- За неделю, max:11.98 ₽
- За неделю, min:11.14 ₽
- Дивиденд:11.83 ₽
- Отсечка:10.08.2020
- Доходность:40.86%
- ПАО «Ростелеком»60%
- Прочие40%
Общая информация
ПАО «Центральный телеграф» — крупнейшая компания в сфере телекоммуникационных услуг, которая входит в ТОП-5 провайдеров Москвы и Московской области. Услуги предоставляются на базе собственной сети, протяженность которой превышает 4,9 тыс. км.
Первая телеграфная станция появилась на ж/д вокзале Москвы в 1852 году. Государственное предприятия «Центральный телеграф» трансформировалось в акционерное общество в 1995 году. Услуги цифровой связи стали предоставляться в 1999 году.
В 2018-2019 годах компанией было продано имущество на Никитинском переулке и Тверской на общую сумму 5,5 млрд рублей.
Сфера деятельности
Сфера деятельности компании «Центральный телеграф» сводится к предоставлению телекоммуникационных услуг, а именно:
фиксированной и мобильной телефонной связи;
доступу к Интернету и цифровому ТВ;
предоставлению комплексных решений для юридических лиц (к примеру, виртуальная офисная станция, видеонаблюдение);
сдаче в аренду каналов связи;
электросвязи документарной.
Крупнейшими клиентами являются такие известные компании, как Аэрофлот, Сбербанк, Почта России, Государственный университет, Администрация Президента и 160 бизнес-центров.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «Центральный телеграф» в размере 221,566 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Основным акционером является компания «Ростелеком», которая внесла 60% Уставного капитала и владеет 80% голосующих акций.
Акции предприятия торгуются на Московской бирже под тикерами «CNTL» (простые) и «CNTLP» (привилегированные). Они включены в список 3 уровня.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2020
Активы
- Внеоборотные активы977 631 тыс. руб.
- Оборотные активы437 765 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы788 073 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства119 329 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства507 994 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Среднеотраслевой31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ"
- РуководительНЕЧАЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльСвязь и телекоммуникация
- Вид деятельностиДеятельность в области связи на базе проводных технологий
- ОГРН1027739044189
- ИНН7710146208
- Юридический адрес:125375, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д.7, -
- Телефон+74955044444
- E-mailcorp@cnt.ru
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