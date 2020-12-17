ПАО "МТС"
- Кол-во АОИ:1998381575 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-2.74%273.7 ₽
- За неделю, max:291.65 ₽
- За неделю, min:271.3 ₽
- Дивиденд:10.55 ₽
- Отсечка:12.10.2021
- Доходность:3.21%
- ПАО АФК «Система»31.76%
- ООО «Стрим Диджитал»5.21%
- ООО «Система Телеком Активы»11.03%
- ООО «Бастион»5.7%
- Прочие46.3%
Общая информация
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращенно ― ПАО «МТС») является российской телекоммуникационной компанией с обширным влиянием на рынке стран СНГ. Предприятие было образовано в 1993 году как закрытое акционерное общество. 47% ценных бумаг принадлежало немецким компаниям. После масштабного ребрендинга 2006 года МТС приобрел статус публичной организации. Акции компании торгуются на Московской бирже MOEX.
Ключевые направления деятельности
МТС работает на рынке телекоммуникационных услуг и обслуживает более 104 млн абонентов в следующих странах:
Россия;
Белоруссия;
Армения;
Туркменистан;
Узбекистан;
Украина;
Индия.
Предприятие входит в ТОП-5 наиболее привлекательных российских работодателей. В штате МТС работает свыше 65 тыс. сотрудников, из которых 27 тыс. являются гражданами РФ.
Компания оказывает услуги фиксированной и сотовой связи, а также обеспечивает доступ в интернет и занимается продажей контента. Вместе с этим, предприятие активно развивает собственную сеть розничных магазинов, в ассортименте которых представлена электронная и цифровая техника, носимые устройства.
По заявлениям руководства, МТС трансформируется в полноценную ИТ-компанию. В рамках этого процесса вместе с организацией сетей ШПД публичное акционерное общество предлагает обширный пакет услуг в области IoT и автоматизированного управления. Для корпоративных клиентов создаются собственные системы сбора, обработки и хранения массива данных, прогрессивные облачные решения. Для обеспечения высокой скорости соединения и безопасности хранимой информации ПАО «МТС» создало собственную сеть ЦОДов.
На территории РФ данное предприятие считается лидером в области M2M (межмашинных соединений). По количеству проданных сим-карт компании принадлежит 42% отечественного рынка. Мобильные брендированные приложения МТС обладают внушительной аудиторией, включающей 15 млн постоянных пользователей.
Вместе с успешной коммерческой деятельностью, предприятие реализует активную социальную программу. МТС создало свою школу бизнеса, а также помогает обеспечить доступ к мобильному интернету из образовательных учреждений РФ.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы726 540 000 тыс. руб.
- Оборотные активы228 182 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 960 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства556 130 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства395 632 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Количество абонентов2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"
- Сокращенное наименованиеПАО "МТС"
- РуководительНИКОЛАЕВ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльСвязь и телекоммуникация
- Вид деятельностиДеятельность в области связи на базе беспроводных технологий
- ОГРН1027700149124
- ИНН7740000076
- Юридический адрес:109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4
- Телефон+74957660166
- E-mailir@mts.ru
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