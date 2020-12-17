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ПАО "МТС"

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  • Кол-во АОИ:1998381575 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.74%273.7 ₽
  • За неделю, max:291.65 ₽
  • За неделю, min:271.3 ₽
динамика котировок
ruAAA
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
17.12.2020динамика рейтингов
  • Дивиденд:10.55 ₽
  • Отсечка:12.10.2021
  • Доходность:3.21%
дивидендная история
100%
Капитализация546 957 млн. руб.
  • ПАО АФК «Система»31.76%
  • ООО «Стрим Диджитал»5.21%
  • ООО «Система Телеком Активы»11.03%
  • ООО «Бастион»5.7%
  • Прочие46.3%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г..подробнее

Общая информация

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращенно ― ПАО «МТС») является российской телекоммуникационной компанией с обширным влиянием на рынке стран СНГ. Предприятие было образовано в 1993 году как закрытое акционерное общество. 47% ценных бумаг принадлежало немецким компаниям. После масштабного ребрендинга 2006 года МТС приобрел статус публичной организации. Акции компании торгуются на Московской бирже MOEX. 

Ключевые направления деятельности

МТС работает на рынке телекоммуникационных услуг и обслуживает более 104 млн абонентов в следующих странах:

  • Россия;

  • Белоруссия;

  • Армения;

  • Туркменистан;

  • Узбекистан;

  • Украина;

  • Индия. 

Предприятие входит в ТОП-5 наиболее привлекательных российских работодателей. В штате МТС работает свыше 65 тыс. сотрудников, из которых 27 тыс. являются гражданами РФ. 

Компания оказывает услуги фиксированной и сотовой связи, а также обеспечивает доступ в интернет и занимается продажей контента. Вместе с этим, предприятие активно развивает собственную сеть розничных магазинов, в ассортименте которых представлена электронная и цифровая техника, носимые устройства. 

По заявлениям руководства, МТС трансформируется в полноценную ИТ-компанию. В рамках этого процесса вместе с организацией сетей ШПД публичное акционерное общество предлагает обширный пакет услуг в области IoT и автоматизированного управления. Для корпоративных клиентов создаются собственные системы сбора, обработки и хранения массива данных, прогрессивные облачные решения. Для обеспечения высокой скорости соединения и безопасности хранимой информации ПАО «МТС» создало собственную сеть ЦОДов. 

На территории РФ данное предприятие считается лидером в области M2M (межмашинных соединений). По количеству проданных сим-карт компании принадлежит 42% отечественного рынка. Мобильные брендированные приложения МТС обладают внушительной аудиторией, включающей 15 млн постоянных пользователей. 

Вместе с успешной коммерческой деятельностью, предприятие реализует активную социальную программу. МТС создало свою школу бизнеса, а также помогает обеспечить доступ к мобильному интернету из образовательных учреждений РФ. 

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
954 722 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы726 540 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы228 182 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 960 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства556 130 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства395 632 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.76Долг/EBITDA
4.31EV/EBITDA
7.28EV/OCF
1.86EV/S
194.94P/BV
9.05P/E
-35.85P/FCF
-0.8P/NCAV
-0.68P/NNWC
1.1P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
1.23Долг/EBITDA
5.01EV/EBITDA
6.36EV/OCF
1.85EV/S
65.59P/BV
8.48P/E
-9.54P/FCF
-0.88P/NCAV
-0.77P/NNWC
1P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.13Коэффицент абсолютной ликвидности
0Коэффициент автономии
15.47Рентабельность общая, %
-244.45Коэффициент маневренности собственного капитала
0.04Оборачиваемость собственного капитала
-3.17Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.46Оборачиваемость оборотных активов
0.58Коэффицент текущей ликвидности
0.99Коэффициент привлечения заемного капитала
3.13Коэффицент покрытия процентов
0.03Оборачиваемость запасов
-50.79Коэффициент обеспеченности запасов
0.59Коэффициент покрытия инвестиций
0.14Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.76Индекс постоянного актива
12.16Маржа прибыли, %
0.24Коэффициент мобильности имущества
0.29Коэффицент срочной ликвидности
0.12Оборачиваемость дебиторской задолженности
26.19Рентабельность оборотных активов, %
9.28Рентабельность внеоборотных активов, %
9.07Рентабельность производственных фондов, %
6.85Рентабельность задействованного капитала, %
275.05Рентабельность собственного капитала, %
22.62Рентабельность продаж, %
0.42Коэффициент краткосрочной задолженности
0.22Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Количество абонентов

2020 г.
78.5Млн чел.Россия
0Млн чел.Украина
2.147Млн чел.Армения
0Млн чел.Туркменистан
5.7Млн чел.Беларусь
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 22.07.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "МТС"
  • РуководительНИКОЛАЕВ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСвязь и телекоммуникация
  • Вид деятельностиДеятельность в области связи на базе беспроводных технологий
Юридическая информация
  • ОГРН1027700149124
  • ИНН7740000076
  • Юридический адрес:109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4
Контактная информация
  • Телефон+74957660166
  • E-mailir@mts.ru
  • Сайтссылка