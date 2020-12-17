Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращенно ― ПАО «МТС») является российской телекоммуникационной компанией с обширным влиянием на рынке стран СНГ. Предприятие было образовано в 1993 году как закрытое акционерное общество. 47% ценных бумаг принадлежало немецким компаниям. После масштабного ребрендинга 2006 года МТС приобрел статус публичной организации. Акции компании торгуются на Московской бирже MOEX.

Ключевые направления деятельности

МТС работает на рынке телекоммуникационных услуг и обслуживает более 104 млн абонентов в следующих странах:

Россия;

Белоруссия;

Армения;

Туркменистан;

Узбекистан;

Украина;

Индия.

Предприятие входит в ТОП-5 наиболее привлекательных российских работодателей. В штате МТС работает свыше 65 тыс. сотрудников, из которых 27 тыс. являются гражданами РФ.

Компания оказывает услуги фиксированной и сотовой связи, а также обеспечивает доступ в интернет и занимается продажей контента. Вместе с этим, предприятие активно развивает собственную сеть розничных магазинов, в ассортименте которых представлена электронная и цифровая техника, носимые устройства.

По заявлениям руководства, МТС трансформируется в полноценную ИТ-компанию. В рамках этого процесса вместе с организацией сетей ШПД публичное акционерное общество предлагает обширный пакет услуг в области IoT и автоматизированного управления. Для корпоративных клиентов создаются собственные системы сбора, обработки и хранения массива данных, прогрессивные облачные решения. Для обеспечения высокой скорости соединения и безопасности хранимой информации ПАО «МТС» создало собственную сеть ЦОДов.

На территории РФ данное предприятие считается лидером в области M2M (межмашинных соединений). По количеству проданных сим-карт компании принадлежит 42% отечественного рынка. Мобильные брендированные приложения МТС обладают внушительной аудиторией, включающей 15 млн постоянных пользователей.

Вместе с успешной коммерческой деятельностью, предприятие реализует активную социальную программу. МТС создало свою школу бизнеса, а также помогает обеспечить доступ к мобильному интернету из образовательных учреждений РФ.