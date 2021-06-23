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ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:112697817043 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.38%0.215 ₽
  • За неделю, max:0.2267 ₽
  • За неделю, min:0.215 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.0259262 ₽
  • Отсечка:15.06.2021
  • Доходность:8.81%
дивидендная история
100%
Капитализация24 230 млн. руб.
  • ПАО «Россети»50.4%
  • NEW RUSSIAN GENERATION LIMITED16.5%
  • ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED6.26%
  • Прочие26.84%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за VI квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

МРСК «Центра и Приволжья» действует в 9 регионах страны. Она обеспечивает домашние хозяйства и предприятия электроэнергией. Ответственность поставщика услуг распространяется на территорию в 408 тыс. км. кв. с количеством жителей свыше 13 млн человек.

Экскурс в историю

Компания «МРСК Центра и Приволжья» получила регистрационный номер в инспекции фискальной службы Нижнего Новгорода в 2007 году. В состав энергопредприятия вошло 9 центров по обеспечению потребителей электроэнергией.

В рамках «пилотного» проекта по консолидации активов реорганизация межрегиональной сетевой компании была завершена в 2008 году. Капитал присоединяемых обществ трансформировались в простые акции МРСК Центра и Приволжья. В этом же году ММВБ и РТС впервые начали торговать ценными бумагами предприятия.

В 2017 году подписано соглашение о передаче единых полномочий распределительного центра компании «МСК Центра».

В сфере влияния сетевой компании находится порядка 1,5 тыс. подстанций, 281 тыс. км. ЛЭП и 68 тыс. трансформаторных будок. Общая мощность энергетической инфраструктуры достигает 43,9 тыс. МВА.

Сфера деятельности

Спектр услуг компании обширен. Она осуществляет:

  •  распределение электроэнергии и ее поставку потребителям;

  •  подключение новых клиентов к сети;

  •  контроль за безопасностью;

  •  измерительные работы;

  •  ремонт вышедшего из строя оборудования и ЛЭП;

  •  реализацию проектов в сфере энергообеспечения.

Миссия компания — предоставление качественных услуг, соответствующих мировому рынку энергопотребления.

Акции компании

Уставной капитал 11,2 млрд рублей. Больше 50,4% акций компании принадлежит ПАО «Россети». В 2017 году доля поставщика услуг на территории своего региона составила 77%.

В свободном обращении находится порядка 27% акций компании. Они продаются на Московской фондовой бирже под тикером «MRKP» (номинал — 0,1 руб.).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
124 327 801тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы103 516 208 тыс. руб.
  • Оборотные активы20 811 593 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы68 371 562 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства32 169 241 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства23 786 998 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.3Долг/EBITDA
2.53EV/EBITDA
6.17EV/OCF
0.57EV/S
0.43P/BV
3.43P/E
7.56P/FCF
-0.77P/NCAV
-0.65P/NNWC
0.28P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.01Долг/EBITDA
1.04EV/EBITDA
6.65EV/OCF
1.9EV/S
-0.01P/BV
62.72P/E
0.22P/FCF
-0.79P/NCAV
-0.73P/NNWC
1.51P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.03Коэффицент абсолютной ликвидности
0.54Коэффициент автономии
10.52Рентабельность общая, %
-0.55Коэффициент маневренности собственного капитала
1.52Оборачиваемость собственного капитала
-13.35Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
4.09Оборачиваемость оборотных активов
0.74Коэффицент текущей ликвидности
0.26Коэффициент привлечения заемного капитала
7.89Коэффицент покрытия процентов
43.26Оборачиваемость запасов
-13.35Коэффициент обеспеченности запасов
0.78Коэффициент покрытия инвестиций
315.02Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.84Индекс постоянного актива
8.06Маржа прибыли, %
0.16Коэффициент мобильности имущества
0.64Коэффицент срочной ликвидности
5.19Оборачиваемость дебиторской задолженности
8.69Рентабельность оборотных активов, %
2.15Рентабельность внеоборотных активов, %
8.39Рентабельность производственных фондов, %
6.88Рентабельность задействованного капитала, %
12.94Рентабельность собственного капитала, %
13.65Рентабельность продаж, %
0.48Коэффициент краткосрочной задолженности
0.05Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2020 г.
276 645кмВоздушные линии
12 559кмКабельные линии
289 204кмВсего
68 523шт.Количество
44 574МВАМощность
51 219млн КВт*часОтпуск в сеть
47 156млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
4 063млн КВт*часПотери
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1075260020043
  • ИНН5260200603
  • Юридический адрес:603001, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, Д.33
Контактная информация
  • Телефон+78314317400
  • E-mailinfo@mrsk-cp.ru
  • Сайтссылка