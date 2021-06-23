МРСК «Центра и Приволжья» действует в 9 регионах страны. Она обеспечивает домашние хозяйства и предприятия электроэнергией. Ответственность поставщика услуг распространяется на территорию в 408 тыс. км. кв. с количеством жителей свыше 13 млн человек.

Экскурс в историю

Компания «МРСК Центра и Приволжья» получила регистрационный номер в инспекции фискальной службы Нижнего Новгорода в 2007 году. В состав энергопредприятия вошло 9 центров по обеспечению потребителей электроэнергией.

В рамках «пилотного» проекта по консолидации активов реорганизация межрегиональной сетевой компании была завершена в 2008 году. Капитал присоединяемых обществ трансформировались в простые акции МРСК Центра и Приволжья. В этом же году ММВБ и РТС впервые начали торговать ценными бумагами предприятия.

В 2017 году подписано соглашение о передаче единых полномочий распределительного центра компании «МСК Центра».

В сфере влияния сетевой компании находится порядка 1,5 тыс. подстанций, 281 тыс. км. ЛЭП и 68 тыс. трансформаторных будок. Общая мощность энергетической инфраструктуры достигает 43,9 тыс. МВА.

Сфера деятельности

Спектр услуг компании обширен. Она осуществляет:

распределение электроэнергии и ее поставку потребителям;

подключение новых клиентов к сети;

контроль за безопасностью;

измерительные работы;

ремонт вышедшего из строя оборудования и ЛЭП;

реализацию проектов в сфере энергообеспечения.

Миссия компания — предоставление качественных услуг, соответствующих мировому рынку энергопотребления.

Акции компании

Уставной капитал 11,2 млрд рублей. Больше 50,4% акций компании принадлежит ПАО «Россети». В 2017 году доля поставщика услуг на территории своего региона составила 77%.

В свободном обращении находится порядка 27% акций компании. Они продаются на Московской фондовой бирже под тикером «MRKP» (номинал — 0,1 руб.).