ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"
- Кол-во АОИ:112697817043 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-1.38%0.215 ₽
- За неделю, max:0.2267 ₽
- За неделю, min:0.215 ₽
- Дивиденд:0.0259262 ₽
- Отсечка:15.06.2021
- Доходность:8.81%
- ПАО «Россети»50.4%
- NEW RUSSIAN GENERATION LIMITED16.5%
- ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED6.26%
- Прочие26.84%
Общая информация
МРСК «Центра и Приволжья» действует в 9 регионах страны. Она обеспечивает домашние хозяйства и предприятия электроэнергией. Ответственность поставщика услуг распространяется на территорию в 408 тыс. км. кв. с количеством жителей свыше 13 млн человек.
Экскурс в историю
Компания «МРСК Центра и Приволжья» получила регистрационный номер в инспекции фискальной службы Нижнего Новгорода в 2007 году. В состав энергопредприятия вошло 9 центров по обеспечению потребителей электроэнергией.
В рамках «пилотного» проекта по консолидации активов реорганизация межрегиональной сетевой компании была завершена в 2008 году. Капитал присоединяемых обществ трансформировались в простые акции МРСК Центра и Приволжья. В этом же году ММВБ и РТС впервые начали торговать ценными бумагами предприятия.
В 2017 году подписано соглашение о передаче единых полномочий распределительного центра компании «МСК Центра».
В сфере влияния сетевой компании находится порядка 1,5 тыс. подстанций, 281 тыс. км. ЛЭП и 68 тыс. трансформаторных будок. Общая мощность энергетической инфраструктуры достигает 43,9 тыс. МВА.
Сфера деятельности
Спектр услуг компании обширен. Она осуществляет:
распределение электроэнергии и ее поставку потребителям;
подключение новых клиентов к сети;
контроль за безопасностью;
измерительные работы;
ремонт вышедшего из строя оборудования и ЛЭП;
реализацию проектов в сфере энергообеспечения.
Миссия компания — предоставление качественных услуг, соответствующих мировому рынку энергопотребления.
Акции компании
Уставной капитал 11,2 млрд рублей. Больше 50,4% акций компании принадлежит ПАО «Россети». В 2017 году доля поставщика услуг на территории своего региона составила 77%.
В свободном обращении находится порядка 27% акций компании. Они продаются на Московской фондовой бирже под тикером «MRKP» (номинал — 0,1 руб.).
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы103 516 208 тыс. руб.
- Оборотные активы20 811 593 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы68 371 562 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства32 169 241 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства23 786 998 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"
- Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1075260020043
- ИНН5260200603
- Юридический адрес:603001, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, Д.33
- Телефон+78314317400
- E-mailinfo@mrsk-cp.ru
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