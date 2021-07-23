Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО «МРСК Урала») занимается поставкой электроэнергии по сетям 0,4-220 кВ и технологическим подключением новых абонентов из Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.

Исторический экскурс

В рамках реформирования отечественной энергетической системы в феврале 2005 года был создан региональный электросетевой комплекс «МРСК Урала и Волги» с регистрацией в Екатеринбурге. Позже предприятие расширило регион действия и получило новое название «МРСК Урала». Реформирование сетевого оператора было завершено в 2008 году.

На петербургском экономическом форуме компания «Россети» постановила, что ее распределительные и магистральные энергетические комплексы будут придерживаться единой бренд-архитектуры. Это означает, что МРСК Урала должна использовать торговый знак «Россетей» с элементами региональной символики.

Акции «МРСК Урала» имеют тикер «MRKU».

МРСК Урала сегодня

На сегодняшний день во владении компании находятся:

воздушные ЛЭП протяженностью 122 733 км;

кабельные линии (7244 км);

свыше 1000 подстанций с напряжением 35-220 кВ;

порядка 32 тыс. трансформаторных будок.

Стратегическая цель компании — объединить прочие сетевые комплексы в зоне присутствия оператора.

Сфера деятельности

К «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») подключено 1,6 млн потребителей, в том числе порядка 30 000 промышленных региональных субъектов хозяйствования. Перечень оказываемых услуг обширен. К ним относят:

подключение к сети;

передачу и распределение электроэнергии;

измерение электрооборудования и контроль за безопасностью его работы;

проведение испытаний электроустановок;

техобслуживание, диагностику и починку электросетей;

строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

Управление распределительными компаниями ОАО « МРСК Урала» совершается в 3 регионах — Челябинская и Свердловская области, а также Пермский край.