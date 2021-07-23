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ОАО "МРСК УРАЛА"

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  • Кол-во АОИ:87430485711 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.37%0.1722 ₽
  • За неделю, max:0.1798 ₽
  • За неделю, min:0.166 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.0073 ₽
  • Отсечка:09.06.2020
  • Доходность:4.31%
дивидендная история
100%
Капитализация15 056 млн. руб.
  • ПАО «Россети»51.52%
  • ОАО «МЕТКОМБАНК»17.48%
  • ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED6.69%
  • ООО «РЕНОВА»7.52%
  • Прочие16.78%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2018 г.подробнее

Общая информация

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО «МРСК Урала») занимается поставкой электроэнергии по сетям 0,4-220 кВ и технологическим подключением новых абонентов из Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.

Исторический экскурс

В рамках реформирования отечественной энергетической системы в феврале 2005 года был создан региональный электросетевой комплекс «МРСК Урала и Волги» с регистрацией в Екатеринбурге. Позже предприятие расширило регион действия и получило новое название «МРСК Урала». Реформирование сетевого оператора было завершено в 2008 году.

На петербургском экономическом форуме компания «Россети» постановила, что ее распределительные и магистральные энергетические комплексы будут придерживаться единой бренд-архитектуры. Это означает, что МРСК Урала должна использовать торговый знак «Россетей» с элементами региональной символики.

Акции «МРСК Урала» имеют тикер «MRKU».

МРСК Урала сегодня

На сегодняшний день во владении компании находятся:

  •  воздушные ЛЭП протяженностью 122 733 км;

  •  кабельные линии (7244 км);

  •  свыше 1000 подстанций с напряжением 35-220 кВ;

  •  порядка 32 тыс. трансформаторных будок.

Стратегическая цель компании — объединить прочие сетевые комплексы в зоне присутствия оператора.

Сфера деятельности

К «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») подключено 1,6 млн потребителей, в том числе порядка 30 000 промышленных региональных субъектов хозяйствования. Перечень оказываемых услуг обширен. К ним относят:

  •  подключение к сети;

  •  передачу и распределение электроэнергии;

  •  измерение электрооборудования и контроль за безопасностью его работы;

  •  проведение испытаний электроустановок;

  •  техобслуживание, диагностику и починку электросетей;

  •  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

Управление распределительными компаниями ОАО « МРСК Урала» совершается в 3 регионах — Челябинская и Свердловская области, а также Пермский край.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
98 834 016тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы88 015 387 тыс. руб.
  • Оборотные активы10 818 629 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы53 954 953 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства27 876 823 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства17 002 240 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.49Долг/EBITDA
2.43EV/EBITDA
6.79EV/OCF
0.37EV/S
0.25P/BV
3.11P/E
-2.81P/FCF
-0.4P/NCAV
-0.36P/NNWC
0.14P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.01Долг/EBITDA
1.04EV/EBITDA
6.65EV/OCF
1.9EV/S
-0.01P/BV
62.72P/E
0.22P/FCF
-0.79P/NCAV
-0.73P/NNWC
1.51P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.13Коэффицент абсолютной ликвидности
0.53Коэффициент автономии
5.72Рентабельность общая, %
-0.64Коэффициент маневренности собственного капитала
1.98Оборачиваемость собственного капитала
-23.68Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
8.33Оборачиваемость оборотных активов
0.82Коэффицент текущей ликвидности
0.29Коэффициент привлечения заемного капитала
1.51Коэффицент покрытия процентов
79.59Оборачиваемость запасов
-23.68Коэффициент обеспеченности запасов
0.84Коэффициент покрытия инвестиций
44.42Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.87Индекс постоянного актива
4.58Маржа прибыли, %
0.13Коэффициент мобильности имущества
0.53Коэффицент срочной ликвидности
11.77Оборачиваемость дебиторской задолженности
9.07Рентабельность оборотных активов, %
1.27Рентабельность внеоборотных активов, %
5Рентабельность производственных фондов, %
4.45Рентабельность задействованного капитала, %
8.62Рентабельность собственного капитала, %
6.76Рентабельность продаж, %
0.34Коэффициент краткосрочной задолженности
0.16Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2020 г.
142 434кмВсего
34 382шт.Количество
31 600МВАМощность
60 965млн КВт*часОтпуск в сеть
56 791млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
4 174млн КВт*часПотери
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Список аффилированных лиц от 13.01.2022
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА"
  • Сокращенное наименованиеОАО "МРСК УРАЛА"
  • РуководительБОЛОТИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1056604000970
  • ИНН6671163413
  • Юридический адрес:620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, СТР. 140
Контактная информация
  • Телефон+73432152460
  • E-mailmrsk@mrsk-ural.ru
  • Сайтссылка