ОАО "МРСК УРАЛА"
- Кол-во АОИ:87430485711 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-1.37%0.1722 ₽
- За неделю, max:0.1798 ₽
- За неделю, min:0.166 ₽
- Дивиденд:0.0073 ₽
- Отсечка:09.06.2020
- Доходность:4.31%
- ПАО «Россети»51.52%
- ОАО «МЕТКОМБАНК»17.48%
- ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED6.69%
- ООО «РЕНОВА»7.52%
- Прочие16.78%
Общая информация
Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО «МРСК Урала») занимается поставкой электроэнергии по сетям 0,4-220 кВ и технологическим подключением новых абонентов из Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.
Исторический экскурс
В рамках реформирования отечественной энергетической системы в феврале 2005 года был создан региональный электросетевой комплекс «МРСК Урала и Волги» с регистрацией в Екатеринбурге. Позже предприятие расширило регион действия и получило новое название «МРСК Урала». Реформирование сетевого оператора было завершено в 2008 году.
На петербургском экономическом форуме компания «Россети» постановила, что ее распределительные и магистральные энергетические комплексы будут придерживаться единой бренд-архитектуры. Это означает, что МРСК Урала должна использовать торговый знак «Россетей» с элементами региональной символики.
Акции «МРСК Урала» имеют тикер «MRKU».
МРСК Урала сегодня
На сегодняшний день во владении компании находятся:
воздушные ЛЭП протяженностью 122 733 км;
кабельные линии (7244 км);
свыше 1000 подстанций с напряжением 35-220 кВ;
порядка 32 тыс. трансформаторных будок.
Стратегическая цель компании — объединить прочие сетевые комплексы в зоне присутствия оператора.
Сфера деятельности
К «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») подключено 1,6 млн потребителей, в том числе порядка 30 000 промышленных региональных субъектов хозяйствования. Перечень оказываемых услуг обширен. К ним относят:
подключение к сети;
передачу и распределение электроэнергии;
измерение электрооборудования и контроль за безопасностью его работы;
проведение испытаний электроустановок;
техобслуживание, диагностику и починку электросетей;
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.
Управление распределительными компаниями ОАО « МРСК Урала» совершается в 3 регионах — Челябинская и Свердловская области, а также Пермский край.
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы88 015 387 тыс. руб.
- Оборотные активы10 818 629 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы53 954 953 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства27 876 823 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства17 002 240 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА"
- Сокращенное наименованиеОАО "МРСК УРАЛА"
- РуководительБОЛОТИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1056604000970
- ИНН6671163413
- Юридический адрес:620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, СТР. 140
- Телефон+73432152460
- E-mailmrsk@mrsk-ural.ru
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