ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"
- Кол-во АОИ:95785923138 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-6.71%0.04795 ₽
- За неделю, max:0.05345 ₽
- За неделю, min:0.0469 ₽
- Дивиденд:0.001272 ₽
- Отсечка:09.06.2020
- Доходность:2.46%
- ПАО «Россети»55.38%
- ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED14.41%
- Прочие30.21%
Общая информация
ПАО «МРСК Северо-Запада» снабжает физические лица и предприятия электроэнергией в Архангельской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Псковской областях, а также республиках Карелия и Коми. Она подключает новых абонентов к сети, занимается техобслуживание оборудования и электрических установок и участвует в реализации важных государственных энергетических проектов.
Экскурс в историю
В 2004 году в рамках реформирования энергетического комплекса открылся региональный оператор ПАО «МРСК Северо-Запада». На тот момент его уставной капитал в 10 млн. рублей был разбит на 100 млн. простых акций.
За период 2004-2008 к компании были присоединены местные энергетические предприятия. В конце 2008 года ПАО «МРСК Северо-Запада» получает статус единого регионального оператора в сфере энергетики северо-западного округа.
Крупнейшим акционером компании является ПАО «Россеть», владеющая 55,4% акций. С 2019 года по решению главного собственника региональный оператор должен использовать торговую марку «Россети».
МРСК Северо-Запада в наши дни
На сегодняшний день региональный энергокомплекс обслуживает свыше 1,4 млн. кв. км территории РФ. Ключевые показатели работы компании:
оказывает услуги для 5,8 млн пользователей;
протяженность воздушных и кабельных сетей достигает отметки в 176,403 тыс.км;
на балансе находится чуть больше 1 тыс. подстанций;
мощность трансформаторных установок — 19,464 тыс. МВА;
Ключевая цель компании — надежное и бесперебойное электроснабжение в регионе действия.
Сфера деятельности
Предприятие оказывает следующие услуги:
поставка электроэнергии;
подключение новых пользователей;
ремонт установок и тестирование их безопасности;
проектные работы и прокладывание новых ЛЭП.
Компания также предлагает физлицам и предприятиям дополнительные услуги на платной основе.
Акции ПАО МРСК Северо-Запада»
В 2008 году компания эмитировала простые именные акции, которые были допущены к биржевым торгам РТС и ММВБ Сегодня акции котируются на Московской фондовой бирже и входят в листинг первого уровня. Тикер компании «MRKZ».
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы41 397 379 тыс. руб.
- Оборотные активы9 005 464 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы19 558 990 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства11 097 628 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства19 746 225 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СЕВЕРО- ЗАПАД"
- Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"
- РуководительПИДНИК АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1047855175785
- ИНН7802312751
- Юридический адрес:196247, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ. КОНСТИТУЦИИ, Д. 3, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 16Н
- Телефон+78123051000
- E-mailpost@mrsksevzap.ru
- Сайтссылка