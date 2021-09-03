ПАО «МРСК Северо-Запада» снабжает физические лица и предприятия электроэнергией в Архангельской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Псковской областях, а также республиках Карелия и Коми. Она подключает новых абонентов к сети, занимается техобслуживание оборудования и электрических установок и участвует в реализации важных государственных энергетических проектов.

Экскурс в историю

В 2004 году в рамках реформирования энергетического комплекса открылся региональный оператор ПАО «МРСК Северо-Запада». На тот момент его уставной капитал в 10 млн. рублей был разбит на 100 млн. простых акций.

За период 2004-2008 к компании были присоединены местные энергетические предприятия. В конце 2008 года ПАО «МРСК Северо-Запада» получает статус единого регионального оператора в сфере энергетики северо-западного округа.

Крупнейшим акционером компании является ПАО «Россеть», владеющая 55,4% акций. С 2019 года по решению главного собственника региональный оператор должен использовать торговую марку «Россети».

МРСК Северо-Запада в наши дни

На сегодняшний день региональный энергокомплекс обслуживает свыше 1,4 млн. кв. км территории РФ. Ключевые показатели работы компании:

оказывает услуги для 5,8 млн пользователей;

протяженность воздушных и кабельных сетей достигает отметки в 176,403 тыс.км;

на балансе находится чуть больше 1 тыс. подстанций;

мощность трансформаторных установок — 19,464 тыс. МВА;

Ключевая цель компании — надежное и бесперебойное электроснабжение в регионе действия.

Сфера деятельности

Предприятие оказывает следующие услуги:

поставка электроэнергии;

подключение новых пользователей;

ремонт установок и тестирование их безопасности;

проектные работы и прокладывание новых ЛЭП.

Компания также предлагает физлицам и предприятиям дополнительные услуги на платной основе.

Акции ПАО МРСК Северо-Запада»

В 2008 году компания эмитировала простые именные акции, которые были допущены к биржевым торгам РТС и ММВБ Сегодня акции котируются на Московской фондовой бирже и входят в листинг первого уровня. Тикер компании «MRKZ».