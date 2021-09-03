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ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"

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  • Кол-во АОИ:95785923138 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-6.71%0.04795 ₽
  • За неделю, max:0.05345 ₽
  • За неделю, min:0.0469 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.001272 ₽
  • Отсечка:09.06.2020
  • Доходность:2.46%
дивидендная история
100%
Капитализация4 593 млн. руб.
  • ПАО «Россети»55.38%
  • ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED14.41%
  • Прочие30.21%
Источники: ежеквартальный отчет эмитента за VI квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «МРСК Северо-Запада» снабжает физические лица и предприятия электроэнергией в Архангельской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Псковской областях, а также республиках Карелия и Коми. Она подключает новых абонентов к сети, занимается техобслуживание оборудования и электрических установок и участвует в реализации важных государственных энергетических проектов.

Экскурс в историю

В 2004 году в рамках реформирования энергетического комплекса открылся региональный оператор ПАО «МРСК Северо-Запада». На тот момент его уставной капитал в 10 млн. рублей был разбит на 100 млн. простых акций.

За период 2004-2008 к компании были присоединены местные энергетические предприятия. В конце 2008 года ПАО «МРСК Северо-Запада» получает статус единого регионального оператора в сфере энергетики северо-западного округа.

Крупнейшим акционером компании является ПАО «Россеть», владеющая 55,4% акций. С 2019 года по решению главного собственника региональный оператор должен использовать торговую марку «Россети».

МРСК Северо-Запада в наши дни

На сегодняшний день региональный энергокомплекс обслуживает свыше 1,4 млн. кв. км территории РФ. Ключевые показатели работы компании:

  •  оказывает услуги для 5,8 млн пользователей;

  •  протяженность воздушных и кабельных сетей достигает отметки в 176,403 тыс.км;

  •  на балансе находится чуть больше 1 тыс. подстанций;

  •  мощность трансформаторных установок — 19,464 тыс. МВА;

Ключевая цель компании — надежное и бесперебойное электроснабжение в регионе действия.

Сфера деятельности

Предприятие оказывает следующие услуги:

  •  поставка электроэнергии;

  •  подключение новых пользователей;

  •  ремонт установок и тестирование их безопасности;

  •  проектные работы и прокладывание новых ЛЭП.

Компания также предлагает физлицам и предприятиям дополнительные услуги на платной основе.

Акции ПАО МРСК Северо-Запада»

В 2008 году компания эмитировала простые именные акции, которые были допущены к биржевым торгам РТС и ММВБ Сегодня акции котируются на Московской фондовой бирже и входят в листинг первого уровня. Тикер компании «MRKZ».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
50 402 843тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы41 397 379 тыс. руб.
  • Оборотные активы9 005 464 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы19 558 990 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства11 097 628 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства19 746 225 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
3.12Долг/EBITDA
4.1EV/EBITDA
8.33EV/OCF
0.4EV/S
0.24P/BV
-11.94P/E
5.26P/FCF
-0.23P/NCAV
-0.21P/NNWC
0.09P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.01Долг/EBITDA
1.04EV/EBITDA
6.65EV/OCF
1.9EV/S
-0.01P/BV
62.72P/E
0.22P/FCF
-0.79P/NCAV
-0.73P/NNWC
1.51P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.03Коэффицент абсолютной ликвидности
0.41Коэффициент автономии
-0.7Рентабельность общая, %
-1.03Коэффициент маневренности собственного капитала
2.5Оборачиваемость собственного капитала
-14.63Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.98Оборачиваемость оборотных активов
0.45Коэффицент текущей ликвидности
0.32Коэффициент привлечения заемного капитала
-1.83Коэффицент покрытия процентов
40.55Оборачиваемость запасов
-14.63Коэффициент обеспеченности запасов
0.64Коэффициент покрытия инвестиций
5.08Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.84Индекс постоянного актива
-0.79Маржа прибыли, %
0.16Коэффициент мобильности имущества
0.54Коэффицент срочной ликвидности
8.03Оборачиваемость дебиторской задолженности
-1.21Рентабельность оборотных активов, %
-0.24Рентабельность внеоборотных активов, %
-0.94Рентабельность производственных фондов, %
-0.81Рентабельность задействованного капитала, %
-2.03Рентабельность собственного капитала, %
-3.84Рентабельность продаж, %
0.61Коэффициент краткосрочной задолженности
0.07Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2020 г.
176 200кмВсего
1 182шт.Количество
26 987МВАМощность
33 236млн КВт*часОтпуск в сеть
31 170млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
2 066млн КВт*часПотери
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СЕВЕРО- ЗАПАД"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"
  • РуководительПИДНИК АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1047855175785
  • ИНН7802312751
  • Юридический адрес:196247, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ. КОНСТИТУЦИИ, Д. 3, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 16Н
Контактная информация
  • Телефон+78123051000
  • E-mailpost@mrsksevzap.ru
  • Сайтссылка