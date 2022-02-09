ПАО "М.ВИДЕО"
- Кол-во АОИ:179768227 шт.
- Номинал:10 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-1.71%372.6 ₽
- За неделю, max:409 ₽
- За неделю, min:365.9 ₽
- Дивиденд:35 ₽
- Отсечка:16.12.2021
- Доходность:6.50%
- ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД59.61%
- MS CE Retail GmbH15%
- ООО «Сафмар Ритейл»5.59%
- Прочие19.8%
Общая информация
ПАО «М.Видео» представляет собой группу ритейлеров, которая объединяет розничные сети «М.Видео» и «Эльдорадо». В составе предприятия числится более 1 тыс. магазинов бытовой и цифровой техники, расположенных в 250 российских городах. Штаб-квартира компании находится в Москве. «М.Видео» является первым и единственным ритейлером электроники и бытовой техники, чьи акции торгуются на Московской бирже (тикер «MVID»).
Предприятие было основано в 1993 году. В первые годы своего существования работало только на рынке Москвы. Лишь в 2001 году было открыто представительство в регионе (Нижний Новгород). К 2007 году сеть насчитывала уже 100 точек продаж. С 2010 года в торговых залах работает розничный магазин техники Apple. С 2012 «М.Видео» осваивает отрасль интернет-торговли.
За годы своего существования публичное акционерное общество не раз получало престижные награды. В 2018 году розничная сеть была признана лучшим работодателем. В это же время предприятие стало абсолютным лидером по объемам продаж среди ритейлеров, реализующих непродовольственные товары. Сегодня по этому же показателю «М.Видео» занимает 4 место среди всех российских розничных продавцов.
Ключевые направления деятельности
ПАО «М.Видео» является крупнейшим игроком на российском рынке бытовой и цифровой техники. Кроме сети магазинов с одноименным названием и под брендом «Эльдорадо», ритейлер активно развивает продажи в салонах m_mobile. Последние специализируются исключительно на реализации смартфонов и носимых устройств.
«М.Видео» является первым российским ритейлером, который воплотил полноценный подход Omni-channel. Эта стратегия подразумевает идентичный сервис и ассортимент как в интернет-магазинах предприятия, так и в стандартных точках продаж.
Кроме реализации широкого перечня продукции, компания предлагает своим клиентам сервисное обслуживание и услуги по подбору кредитов для покупки крупной бытовой техники. Для конкуренции с Яндекс.Маркетом группа создала сервис GOODS, который продает товары, выходящие из зоны специализации «М.Видео» и «Эльдорадо».
В текущий момент акционерное общество возглавляет список наиболее крупных публичных ритейлеров и является абсолютным лидером интернет-торговли в категории «техника и электроника».
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы164 638 000 тыс. руб.
- Оборотные активы239 283 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы34 057 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства95 036 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства274 828 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
LFL показатели2019 г.
Операционные показатели2019 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "М.ВИДЕО"
- Сокращенное наименованиеПАО "М.ВИДЕО"
- РуководительФЕРНАНДЕС АИСА ЭНРИКЕ АНХЕЛЬ отсутствует, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльТорговля и ритейл
- Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- ОГРН5067746789248
- ИНН7707602010
- Юридический адрес:105066, ГОРОД МОСКВА, УЛ. НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 40/12, К. 20, ЭТ
- Телефон+74956442848
- E-mailir@mvideo.ru
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