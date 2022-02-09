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ПАО "М.ВИДЕО"

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  • Кол-во АОИ:179768227 шт.
  • Номинал:10 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.71%372.6 ₽
  • За неделю, max:409 ₽
  • За неделю, min:365.9 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:35 ₽
  • Отсечка:16.12.2021
  • Доходность:6.50%
дивидендная история
100%
Капитализация66 982 млн. руб.
  • ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД59.61%
  • MS CE Retail GmbH15%
  • ООО «Сафмар Ритейл»5.59%
  • Прочие19.8%
Источник: Источник: ежеквартальный отчет эмитента за III квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «М.Видео» представляет собой группу ритейлеров, которая объединяет розничные сети «М.Видео» и «Эльдорадо». В составе предприятия числится более 1 тыс. магазинов бытовой и цифровой техники, расположенных в 250 российских городах. Штаб-квартира компании находится в Москве. «М.Видео» является первым и единственным ритейлером электроники и бытовой техники, чьи акции торгуются на Московской бирже (тикер «MVID»). 

Предприятие было основано в 1993 году. В первые годы своего существования работало только на рынке Москвы. Лишь в 2001 году было открыто представительство в регионе (Нижний Новгород). К 2007 году сеть насчитывала уже 100 точек продаж. С 2010 года в торговых залах работает розничный магазин техники Apple. С 2012 «М.Видео» осваивает отрасль интернет-торговли. 

За годы своего существования публичное акционерное общество не раз получало престижные награды. В 2018 году розничная сеть была признана лучшим работодателем. В это же время предприятие стало абсолютным лидером по объемам продаж среди ритейлеров, реализующих непродовольственные товары. Сегодня по этому же показателю «М.Видео» занимает 4 место среди всех российских розничных продавцов. 

Ключевые направления деятельности

ПАО «М.Видео» является крупнейшим игроком на российском рынке бытовой и цифровой техники. Кроме сети магазинов с одноименным названием и под брендом «Эльдорадо», ритейлер активно развивает продажи в салонах m_mobile. Последние специализируются исключительно на реализации смартфонов и носимых устройств. 

«М.Видео» является первым российским ритейлером, который воплотил полноценный подход Omni-channel. Эта стратегия подразумевает идентичный сервис и ассортимент как в интернет-магазинах предприятия, так и в стандартных точках продаж. 

Кроме реализации широкого перечня продукции, компания предлагает своим клиентам сервисное обслуживание и услуги по подбору кредитов для покупки крупной бытовой техники. Для конкуренции с Яндекс.Маркетом группа создала сервис GOODS, который продает товары, выходящие из зоны специализации «М.Видео» и «Эльдорадо». 

В текущий момент акционерное общество возглавляет список наиболее крупных публичных ритейлеров и является абсолютным лидером интернет-торговли в категории «техника и электроника».

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
403 921 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы164 638 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы239 283 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы34 057 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства95 036 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства274 828 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
2.94Долг/EBITDA
4.33EV/EBITDA
23.15EV/OCF
0.46EV/S
1.97P/BV
6.04P/E
3.29P/FCF
-0.51P/NCAV
-0.3P/NNWC
0.15P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.78Долг/EBITDA
1.88EV/EBITDA
7.07EV/OCF
1.67EV/S
2.63P/BV
-60.76P/E
9.17P/FCF
-4.55P/NCAV
-2.51P/NNWC
1.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
0.08Коэффициент автономии
3.04Рентабельность общая, %
-3.83Коэффициент маневренности собственного капитала
13.49Оборачиваемость собственного капитала
-0.55Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.95Оборачиваемость оборотных активов
0.87Коэффицент текущей ликвидности
0.74Коэффициент привлечения заемного капитала
2.23Коэффицент покрытия процентов
3.09Оборачиваемость запасов
-0.77Коэффициент обеспеченности запасов
0.32Коэффициент покрытия инвестиций
2.06Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.41Индекс постоянного актива
2.43Маржа прибыли, %
0.59Коэффициент мобильности имущества
0.87Коэффицент срочной ликвидности
2Оборачиваемость дебиторской задолженности
16 934.35Рентабельность оборотных активов, %
6.68Рентабельность внеоборотных активов, %
3.53Рентабельность производственных фондов, %
2.77Рентабельность задействованного капитала, %
32.77Рентабельность собственного капитала, %
6.36Рентабельность продаж, %
0.74Коэффициент краткосрочной задолженности
0.02Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

LFL показатели

2019 г.
-5.3%Кол-во чеков
-0.2%Средний чек
-5.5%Продажи

Операционные показатели

2019 г.
47млн шт.Кол-во чеков всего
12 300тыс. шт.Кол-во чеков онлайн
7 497руб.Средний чек общий
11 721руб.Средний чек онлайн
1 455тыс. кв. мТорговая площадь
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "М.ВИДЕО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "М.ВИДЕО"
  • РуководительФЕРНАНДЕС АИСА ЭНРИКЕ АНХЕЛЬ отсутствует, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТорговля и ритейл
  • Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Юридическая информация
  • ОГРН5067746789248
  • ИНН7707602010
  • Юридический адрес:105066, ГОРОД МОСКВА, УЛ. НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 40/12, К. 20, ЭТ
Контактная информация
  • Телефон+74956442848
  • E-mailir@mvideo.ru
  • Сайтссылка