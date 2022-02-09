ПАО «М.Видео» представляет собой группу ритейлеров, которая объединяет розничные сети «М.Видео» и «Эльдорадо». В составе предприятия числится более 1 тыс. магазинов бытовой и цифровой техники, расположенных в 250 российских городах. Штаб-квартира компании находится в Москве. «М.Видео» является первым и единственным ритейлером электроники и бытовой техники, чьи акции торгуются на Московской бирже (тикер «MVID»).

Предприятие было основано в 1993 году. В первые годы своего существования работало только на рынке Москвы. Лишь в 2001 году было открыто представительство в регионе (Нижний Новгород). К 2007 году сеть насчитывала уже 100 точек продаж. С 2010 года в торговых залах работает розничный магазин техники Apple. С 2012 «М.Видео» осваивает отрасль интернет-торговли.

За годы своего существования публичное акционерное общество не раз получало престижные награды. В 2018 году розничная сеть была признана лучшим работодателем. В это же время предприятие стало абсолютным лидером по объемам продаж среди ритейлеров, реализующих непродовольственные товары. Сегодня по этому же показателю «М.Видео» занимает 4 место среди всех российских розничных продавцов.

Ключевые направления деятельности

ПАО «М.Видео» является крупнейшим игроком на российском рынке бытовой и цифровой техники. Кроме сети магазинов с одноименным названием и под брендом «Эльдорадо», ритейлер активно развивает продажи в салонах m_mobile. Последние специализируются исключительно на реализации смартфонов и носимых устройств.

«М.Видео» является первым российским ритейлером, который воплотил полноценный подход Omni-channel. Эта стратегия подразумевает идентичный сервис и ассортимент как в интернет-магазинах предприятия, так и в стандартных точках продаж.

Кроме реализации широкого перечня продукции, компания предлагает своим клиентам сервисное обслуживание и услуги по подбору кредитов для покупки крупной бытовой техники. Для конкуренции с Яндекс.Маркетом группа создала сервис GOODS, который продает товары, выходящие из зоны специализации «М.Видео» и «Эльдорадо».

В текущий момент акционерное общество возглавляет список наиболее крупных публичных ритейлеров и является абсолютным лидером интернет-торговли в категории «техника и электроника».