ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"
- Кол-во АОИ:1611256000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.23%112.55 ₽
- За неделю, max:121.95 ₽
- За неделю, min:110.15 ₽
- Дивиденд:9.538 ₽
- Отсечка:20.09.2021
- Доходность:6.54%
- ООО «Телеком-Менеджмент»55.82%
- ОАО «ТАИФ»19.78%
- Прочие24.4%
Общая информация
ПАО «Нижнекамскнефтехим» считается лидером среди европейски нефтехимических предприятий, занимающихся выпуском синтетических каучуков, пластмасс и других видов продукции. Нефтепродукты компании соответствуют не только отечественным, но и международным стандартам. Ключевые производственные мощности предприятия сосредоточены в Республике Татарстан (город Нижнекамск).
Экскурс в историю
ОАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано в 1993 году. В 1995 году было начато производство каучука, при этом годовая мощность установок достигала 30 тыс. тонн. В 1998 году в состав предприятия вошли кирпичный завод и АЗС. Позже компания стала заниматься производством неэтилированного бензина, нефтеполимерной смолы, олифы, растворителей, полистирола, каучука.
В 2003 году НПЗ приобретает контрольный пакет акций химического завода Карпова. Особое внимание уделяет реализации проектов в сфере экологии — очистка воды, системы мониторинга окружающей среды, в частности сточных вод.
На сегодняшний день ПАО «Нижнекамскнефтехим» входит в ТОП-10 мировых предприятий по производству каучука. Продукция отправляется на экспорт в Европу, Азию и страны СНГ.
Сфера деятельности
Компания занимается выпуском нефтехимической продукции, предлагая отечественным и зарубежным потребителям более 120 наименований товаров. Основа ассортимента:
синтетические каучуки;
пластики: АВС, полипропилен, полистирол, полиэтилен;
исходное сырье для производства каучука — мономеры;
прочие продукты нефтепереработки — к примеру, ПАВ, альфа-олефины, окись этилена и пропилена.
Стратегия ПАО заключается в увеличении доли продажи собственных каучуков на внешних и внутренних рынках, а также подтверждении статуса «крупного игрока» в сфере сбыта пластмасс.
Акции компании
Уставной капитал в размере 1,8 млрд рублей разделен на акции (голосующие именные и привилегированные), номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции компании «Нижнекамскнефтехим» включены в листинг Московской биржи (3 уровень). Они торгуются с тикером «NKNC».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы225 122 000 тыс. руб.
- Оборотные активы73 845 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы164 650 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства111 770 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства22 547 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Производство2013 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"
- Сокращенное наименованиеПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"
- РуководительСафин Айрат Фоатович, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльХимическая и нефтехимическая промышленность
- Вид деятельностиПроизводство синтетического каучука в первичных формах
- ОГРН1021602502316
- ИНН1651000010
- Юридический адрес:423574, Россия, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, д. 23
- Телефон+78555377009
- E-mailnknh@nknh.ru
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