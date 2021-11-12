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ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:1611256000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.23%112.55 ₽
  • За неделю, max:121.95 ₽
  • За неделю, min:110.15 ₽
динамика котировок
ruAA-
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
12.11.2021динамика рейтингов
  • Дивиденд:9.538 ₽
  • Отсечка:20.09.2021
  • Доходность:6.54%
дивидендная история
100%
Капитализация203 539 млн. руб.
  • ООО «Телеком-Менеджмент»55.82%
  • ОАО «ТАИФ»19.78%
  • Прочие24.4%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2020.подробнее

Общая информация

ПАО «Нижнекамскнефтехим» считается лидером среди европейски нефтехимических предприятий, занимающихся выпуском синтетических каучуков, пластмасс и других видов продукции. Нефтепродукты компании соответствуют не только отечественным, но и международным стандартам. Ключевые производственные мощности предприятия сосредоточены в Республике Татарстан (город Нижнекамск).

Экскурс в историю

ОАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано в 1993 году. В 1995 году было начато производство каучука, при этом годовая мощность установок достигала 30 тыс. тонн. В 1998 году в состав предприятия вошли кирпичный завод и АЗС. Позже компания стала заниматься производством неэтилированного бензина, нефтеполимерной смолы, олифы, растворителей, полистирола, каучука.

В 2003 году НПЗ приобретает контрольный пакет акций химического завода Карпова. Особое внимание уделяет реализации проектов в сфере экологии — очистка воды, системы мониторинга окружающей среды, в частности сточных вод.

На сегодняшний день ПАО «Нижнекамскнефтехим» входит в ТОП-10 мировых предприятий по производству каучука.  Продукция отправляется на экспорт в Европу, Азию и страны СНГ.

Сфера деятельности

Компания занимается выпуском нефтехимической продукции, предлагая отечественным и зарубежным потребителям более 120 наименований товаров. Основа ассортимента:

  •  синтетические каучуки;

  •  пластики: АВС, полипропилен, полистирол, полиэтилен;

  •  исходное сырье для производства каучука — мономеры;

  •  прочие продукты нефтепереработки — к примеру, ПАВ, альфа-олефины, окись этилена и пропилена.

Стратегия ПАО заключается в увеличении доли продажи собственных каучуков на внешних и внутренних рынках, а также подтверждении статуса «крупного игрока» в сфере сбыта пластмасс.

Акции компании

Уставной капитал в размере 1,8 млрд рублей разделен на акции (голосующие именные и привилегированные), номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции компании «Нижнекамскнефтехим» включены в листинг Московской биржи (3 уровень). Они торгуются с тикером «NKNC».

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
298 967 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы225 122 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы73 845 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы164 650 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства111 770 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства22 547 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.61Долг/EBITDA
5.97EV/EBITDA
9.55EV/OCF
1.44EV/S
1.31P/BV
6.74P/E
-12.96P/FCF
-3.58P/NCAV
-2.39P/NNWC
1.05P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.61Долг/EBITDA
5.97EV/EBITDA
9.55EV/OCF
1.44EV/S
1.31P/BV
6.74P/E
-12.96P/FCF
-3.58P/NCAV
-2.39P/NNWC
1.05P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
1.36Коэффицент абсолютной ликвидности
0.51Коэффициент автономии
7.13Рентабельность общая, %
-0.49Коэффициент маневренности собственного капитала
1.13Оборачиваемость собственного капитала
-1.05Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.33Оборачиваемость оборотных активов
2.52Коэффицент текущей ликвидности
0.43Коэффициент привлечения заемного капитала
42.67Коэффицент покрытия процентов
6.87Оборачиваемость запасов
-4.54Коэффициент обеспеченности запасов
0.9Коэффициент покрытия инвестиций
13.22Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.76Индекс постоянного актива
5.9Маржа прибыли, %
0.24Коэффициент мобильности имущества
1.13Коэффицент срочной ликвидности
31.7Оборачиваемость дебиторской задолженности
13.72Рентабельность оборотных активов, %
4.75Рентабельность внеоборотных активов, %
4.41Рентабельность производственных фондов, %
3.53Рентабельность задействованного капитала, %
6.72Рентабельность собственного капитала, %
14.77Рентабельность продаж, %
0.19Коэффициент краткосрочной задолженности
0.54Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производство

2013 г.
262 783тоннКаучук СКИ
187 797тоннБутилкаучуки
605 669тоннЭтилен
301 587тоннПропилен
248 545тоннСтирол
241 631тоннПолистирол
209 049тоннПолипропилен
189 017тоннПолиэтилен
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"
  • РуководительСафин Айрат Фоатович, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльХимическая и нефтехимическая промышленность
  • Вид деятельностиПроизводство синтетического каучука в первичных формах
Юридическая информация
  • ОГРН1021602502316
  • ИНН1651000010
  • Юридический адрес:423574, Россия, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, д. 23
Контактная информация
  • Телефон+78555377009
  • E-mailnknh@nknh.ru
  • Сайтссылка