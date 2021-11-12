ПАО «Нижнекамскнефтехим» считается лидером среди европейски нефтехимических предприятий, занимающихся выпуском синтетических каучуков, пластмасс и других видов продукции. Нефтепродукты компании соответствуют не только отечественным, но и международным стандартам. Ключевые производственные мощности предприятия сосредоточены в Республике Татарстан (город Нижнекамск).

Экскурс в историю

ОАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано в 1993 году. В 1995 году было начато производство каучука, при этом годовая мощность установок достигала 30 тыс. тонн. В 1998 году в состав предприятия вошли кирпичный завод и АЗС. Позже компания стала заниматься производством неэтилированного бензина, нефтеполимерной смолы, олифы, растворителей, полистирола, каучука.

В 2003 году НПЗ приобретает контрольный пакет акций химического завода Карпова. Особое внимание уделяет реализации проектов в сфере экологии — очистка воды, системы мониторинга окружающей среды, в частности сточных вод.

На сегодняшний день ПАО «Нижнекамскнефтехим» входит в ТОП-10 мировых предприятий по производству каучука. Продукция отправляется на экспорт в Европу, Азию и страны СНГ.

Сфера деятельности

Компания занимается выпуском нефтехимической продукции, предлагая отечественным и зарубежным потребителям более 120 наименований товаров. Основа ассортимента:

синтетические каучуки;

пластики: АВС, полипропилен, полистирол, полиэтилен;

исходное сырье для производства каучука — мономеры;

прочие продукты нефтепереработки — к примеру, ПАВ, альфа-олефины, окись этилена и пропилена.

Стратегия ПАО заключается в увеличении доли продажи собственных каучуков на внешних и внутренних рынках, а также подтверждении статуса «крупного игрока» в сфере сбыта пластмасс.

Акции компании

Уставной капитал в размере 1,8 млрд рублей разделен на акции (голосующие именные и привилегированные), номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции компании «Нижнекамскнефтехим» включены в листинг Московской биржи (3 уровень). Они торгуются с тикером «NKNC».