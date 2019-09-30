ПАО «НКХП» является крупнейшим российским экспортно-перегрузочным комплексом РФ. Предприятие занимается хранением и перевалкой зерна, а также производством муки и круп. В состав компании входят перевалочный пункт, протяженностью в 1,6 км, элеваторы, амбары и причальный комплекс, длиною в 268,5 м.

Для удовлетворения потребностей государства в 1893 году был основан Новороссийский силосный амбар-элеватор. В 1994 году происходит реконструкция оборудования с учетом отправки зерна на экспорт.

Сфера деятельности

Общество осуществляет коммерческую деятельность. Оно занимается:

хранением и перевалкой зерна;

погрузочно-разгрузочными работами;

производством муки, отрубей и круп;

перевозкой грузов автомобильным транспортом;

торговлей.

Производственные и логистические мощности предприятия расположены в Новороссийске. Производственная площадка комплекса, общей площадью в 14,5 га, имеет 71 здание. Инфраструктура компании представлена железнодорожными путями, транспортными цехами, мастерскими, лабораториями и т. д. Перевалка грузов может проводиться в круглосуточном режиме 365 дней в году.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 67,597 млн рублей разделен на простые бездокументарные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. На дополнительное размещение акций выделено еще 50 млн рублей. Контроль над предприятием осуществляет АО «ОЗК», принадлежащее Росимуществу. Free float — 27%. Торговля ценными бумагами на ММВБ совершается под тикером «NKHP».

С 2014 года компания регулярно выплачивает дивиденды. Источником их выплаты является чистая прибыль общества.