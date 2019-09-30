ПАО "НКХП"
- Кол-во АОИ:67597000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:+0.36%281.5 ₽
- За неделю, max:300 ₽
- За неделю, min:278 ₽
- Дивиденд:9.5 ₽
- Отсечка:11.10.2021
- Доходность:2.65%
- ОАО «Объединенная зерновая компания»51%
- Банк ВТБ (ПАО)22.25%
- «БЕЛКАРРА СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД»10.93%
- Прочие15.82%
Общая информация
ПАО «НКХП» является крупнейшим российским экспортно-перегрузочным комплексом РФ. Предприятие занимается хранением и перевалкой зерна, а также производством муки и круп. В состав компании входят перевалочный пункт, протяженностью в 1,6 км, элеваторы, амбары и причальный комплекс, длиною в 268,5 м.
Для удовлетворения потребностей государства в 1893 году был основан Новороссийский силосный амбар-элеватор. В 1994 году происходит реконструкция оборудования с учетом отправки зерна на экспорт.
Сфера деятельности
Общество осуществляет коммерческую деятельность. Оно занимается:
хранением и перевалкой зерна;
погрузочно-разгрузочными работами;
производством муки, отрубей и круп;
перевозкой грузов автомобильным транспортом;
торговлей.
Производственные и логистические мощности предприятия расположены в Новороссийске. Производственная площадка комплекса, общей площадью в 14,5 га, имеет 71 здание. Инфраструктура компании представлена железнодорожными путями, транспортными цехами, мастерскими, лабораториями и т. д. Перевалка грузов может проводиться в круглосуточном режиме 365 дней в году.
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 67,597 млн рублей разделен на простые бездокументарные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. На дополнительное размещение акций выделено еще 50 млн рублей. Контроль над предприятием осуществляет АО «ОЗК», принадлежащее Росимуществу. Free float — 27%. Торговля ценными бумагами на ММВБ совершается под тикером «NKHP».
С 2014 года компания регулярно выплачивает дивиденды. Источником их выплаты является чистая прибыль общества.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы9 520 471 тыс. руб.
- Оборотные активы2 670 518 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы8 731 490 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства1 181 627 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 341 872 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Динамика перевалки2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
- Сокращенное наименованиеПАО "НКХП"
- РуководительДЕМЕНКОВ ДЕНИС БОРИСОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльАПК и сельское хозяйство
- Вид деятельностиХранение и складирование зерна
- ОГРН1032309077822
- ИНН2315014748
- Юридический адрес:353901, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. ЭЛЕВАТОРНАЯ, Д.22
- Телефон+78617678041
- E-mailreferent@novoroskhp.ru
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