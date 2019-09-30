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ПАО "НКХП"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:67597000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.36%281.5 ₽
  • За неделю, max:300 ₽
  • За неделю, min:278 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:9.5 ₽
  • Отсечка:11.10.2021
  • Доходность:2.65%
дивидендная история
100%
Капитализация19 029 млн. руб.
  • ОАО «Объединенная зерновая компания»51%
  • Банк ВТБ (ПАО)22.25%
  • «БЕЛКАРРА СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД»10.93%
  • Прочие15.82%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «НКХП» является крупнейшим российским экспортно-перегрузочным комплексом РФ. Предприятие занимается хранением и перевалкой зерна, а также производством муки и круп. В состав компании входят перевалочный пункт, протяженностью в 1,6 км, элеваторы, амбары и причальный комплекс, длиною в 268,5 м.

Для удовлетворения потребностей государства в 1893 году был основан Новороссийский силосный амбар-элеватор. В 1994 году происходит реконструкция оборудования с учетом отправки зерна на экспорт.

Сфера деятельности

Общество осуществляет коммерческую деятельность. Оно занимается:

  •  хранением и перевалкой зерна;

  •  погрузочно-разгрузочными работами;

  •  производством муки, отрубей и круп;

  •  перевозкой грузов автомобильным транспортом;

  •  торговлей.

Производственные и логистические мощности предприятия расположены в Новороссийске. Производственная площадка комплекса, общей площадью в 14,5 га, имеет 71 здание. Инфраструктура компании представлена железнодорожными путями, транспортными цехами, мастерскими, лабораториями и т. д. Перевалка грузов может проводиться в круглосуточном режиме 365 дней в году.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 67,597 млн рублей разделен на простые бездокументарные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. На дополнительное размещение акций выделено еще 50 млн рублей.  Контроль над предприятием осуществляет АО «ОЗК», принадлежащее Росимуществу. Free float — 27%. Торговля ценными бумагами на ММВБ совершается под тикером «NKHP».

С 2014 года компания регулярно выплачивает дивиденды. Источником их выплаты является чистая прибыль общества.

События

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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
12 190 989тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы9 520 471 тыс. руб.
  • Оборотные активы2 670 518 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы8 731 490 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства1 181 627 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 341 872 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.02Долг/EBITDA
4.92EV/EBITDA
5.07EV/OCF
2.51EV/S
2.19P/BV
6.16P/E
7.51P/FCF
-22.43P/NCAV
-15.72P/NNWC
2.5P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
10.48Долг/EBITDA
13.49EV/EBITDA
-34.45EV/OCF
1.84EV/S
2 119.85P/BV
3.31P/E
-2.23P/FCF
-8.67P/NCAV
-5.71P/NNWC
1.09P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.9Коэффицент абсолютной ликвидности
0.72Коэффициент автономии
50.95Рентабельность общая, %
-0.09Коэффициент маневренности собственного капитала
0.92Оборачиваемость собственного капитала
-0.3Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.51Оборачиваемость оборотных активов
1.14Коэффицент текущей ликвидности
0.01Коэффициент привлечения заемного капитала
23.06Коэффицент покрытия процентов
18.96Оборачиваемость запасов
-2.79Коэффициент обеспеченности запасов
0.72Коэффициент покрытия инвестиций
7.84Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.78Индекс постоянного актива
40.51Маржа прибыли, %
0.22Коэффициент мобильности имущества
0.93Коэффицент срочной ликвидности
129.42Оборачиваемость дебиторской задолженности
101.61Рентабельность оборотных активов, %
33.05Рентабельность внеоборотных активов, %
32.15Рентабельность производственных фондов, %
24.94Рентабельность задействованного капитала, %
37.36Рентабельность собственного капитала, %
51.37Рентабельность продаж, %
0Коэффициент краткосрочной задолженности
0.79Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Динамика перевалки

2020 г.
6.288млн. тИтого
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "НКХП"
  • РуководительДЕМЕНКОВ ДЕНИС БОРИСОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльАПК и сельское хозяйство
  • Вид деятельностиХранение и складирование зерна
Юридическая информация
  • ОГРН1032309077822
  • ИНН2315014748
  • Юридический адрес:353901, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. ЭЛЕВАТОРНАЯ, Д.22
Контактная информация
  • Телефон+78617678041
  • E-mailreferent@novoroskhp.ru
  • Сайтссылка