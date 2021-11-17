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Polymetal International plc

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  • Кол-во АОИ:473576257 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+5.10%1226 ₽
  • За неделю, max:1257.9 ₽
  • За неделю, min:1112 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:33.4035 ₽
  • Отсечка:10.09.2021
  • Доходность:2.29%
дивидендная история
100%
Капитализация580 604 млн. руб.
  • Powerboom Investments Limited24.45%
  • Fodina B.V.11.75%
  • Otkritie Holding JSC6.41%
  • Vitalbond Limited5.99%
  • MBC Development Limited3.62%
  • Lynwood Capital Management Fund Limited3.22%
  • Прочие44.55%
Источник: Годовой отчет эмитента за 2016 г.подробнее

Общая информация

Компания «Полиметалл» осуществляет добычу драгоценных металлов на территории России и Казахстана. По производству золота в РФ она занимает второе место. Во владении Polymetal International plc пребывает 9 рудников, на которых осуществляют добычу золота и серебра. Благодаря эффективному менеджменту и наличию высококлассного портфеля активов присутствует возможность проводить инвестиции в геологоразведку.

Экскурс в историю

Компания «Полиметалл» основана в Санкт-Петербурге в 1998 году. За период с 1998 по 2002 год наблюдается наращивание активов группы и открытие новых месторождений. Уже к 2004 году холдинг занимает лидирующие позиции по добыче золота на российском рынке. В 2005 году контрольный пакет Polymetal International plc приобретен ПАО «Нафта Москва» (позже акции перепродали частным инвесторам). Уже в 2007 году группе удалось разместить порядка 25% акций на Лондонской фондовой бирже.

Сфера деятельности

Портфель компании представлен 9 месторождениями золота и серебра, 3 проектами развития в Казахстане и РФ. Золотой эквивалент рудных запасов измеряется 24 млн унций. В перерабатываемой руде содержится 4 г/т золотого эквивалента. Также компания активно занимается геологоразведкой и предоставляет услуги инжиниринга.

Акции компании

В свободном обращении пребывает 65% акций предприятия. Акции компании под тикером «POLY» торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже финцентра Нур-Султана в Казахстане.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
4 824 000тыс. USD

Активы

  • Внеоборотные активы3 343 000 тыс. USD
  • Оборотные активы1 481 000 тыс. USD

Пассивы

  • Капитал и резервы2 022 000 тыс. USD
  • Долгосрочные обязательства2 062 000 тыс. USD
  • Краткосрочные обязательства740 000 тыс. USD
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.06Долг/EBITDA
5.21EV/EBITDA
7.21EV/OCF
3EV/S
3.56P/BV
6.4P/E
13.36P/FCF
-5.44P/NCAV
-3.44P/NNWC
2.39P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-285.26Долг/EBITDA
-242.33EV/EBITDA
43.62EV/OCF
271.65EV/S
2.88P/BV
10.05P/E
-343.31P/FCF
11.03P/NCAV
-2.8P/NNWC
271.15P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.38Коэффицент абсолютной ликвидности
0.72Коэффициент автономии
48.27Рентабельность общая, %
0.27Коэффициент маневренности собственного капитала
1.63Оборачиваемость собственного капитала
-0.89Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.07Оборачиваемость оборотных активов
2Коэффицент текущей ликвидности
0.5Коэффициент привлечения заемного капитала
3.96Оборачиваемость запасов
-1.64Коэффициент обеспеченности запасов
1.46Коэффициент покрытия инвестиций
16.88Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.65Индекс постоянного актива
37.42Маржа прибыли, %
0.44Коэффициент мобильности имущества
0.42Коэффицент срочной ликвидности
48.06Оборачиваемость дебиторской задолженности
77.28Рентабельность оборотных активов, %
35.62Рентабельность внеоборотных активов, %
38.29Рентабельность производственных фондов, %
24.38Рентабельность задействованного капитала, %
61.1Рентабельность собственного капитала, %
60.19Рентабельность продаж, %
0.26Коэффициент краткосрочной задолженности
0.19Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка

2020 г.
2 467 000тыс. USDОт реализации золота
389 000тыс. USDОт реализации серебра
9 000тыс. USDОт реализации меди
0тыс. USDОт реализации цинка
0тыс. USDПрочая выручка
2 865 000тыс. USDИтого

Производственные показатели

2021 г.
11 690тыс. тОткрытые горные работы
3 980тыс. тПодземные горные работы
15 770тыс. тВсего добыча руды
15 790тыс. тПереработка руды
1 420тыс. унцийЗолото
20 400тыс. унцийСеребро
0тыс. тМедь
0тыс. тЦинк
1 618тыс. унцийЗолотой эквивалент

Реализация

2021 г.
1 385тыс. унцийЗолото
17 500тыс. унцийСеребро
0тыс. тМедь
0тыс. тЦинк
1 552.058тыс. унцийЗолотой эквивалент

Средневзвешенные цены реализации

2020 г.
1 797USDЗолото, за тройскую унцию
18.8USDСеребро, за тройскую унцию
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Отчет о деятельности в области устойчивого развития от 18.05.2021
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльГорнодобывающая промышленность
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+78123343666
  • E-mailpr@polymetal.ru
  • Сайтссылка