Polymetal International plc
- Кол-во АОИ:473576257 шт.
- Номинал:-
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:+5.10%1226 ₽
- За неделю, max:1257.9 ₽
- За неделю, min:1112 ₽
- Дивиденд:33.4035 ₽
- Отсечка:10.09.2021
- Доходность:2.29%
- Powerboom Investments Limited24.45%
- Fodina B.V.11.75%
- Otkritie Holding JSC6.41%
- Vitalbond Limited5.99%
- MBC Development Limited3.62%
- Lynwood Capital Management Fund Limited3.22%
- Прочие44.55%
Общая информация
Компания «Полиметалл» осуществляет добычу драгоценных металлов на территории России и Казахстана. По производству золота в РФ она занимает второе место. Во владении Polymetal International plc пребывает 9 рудников, на которых осуществляют добычу золота и серебра. Благодаря эффективному менеджменту и наличию высококлассного портфеля активов присутствует возможность проводить инвестиции в геологоразведку.
Экскурс в историю
Компания «Полиметалл» основана в Санкт-Петербурге в 1998 году. За период с 1998 по 2002 год наблюдается наращивание активов группы и открытие новых месторождений. Уже к 2004 году холдинг занимает лидирующие позиции по добыче золота на российском рынке. В 2005 году контрольный пакет Polymetal International plc приобретен ПАО «Нафта Москва» (позже акции перепродали частным инвесторам). Уже в 2007 году группе удалось разместить порядка 25% акций на Лондонской фондовой бирже.
Сфера деятельности
Портфель компании представлен 9 месторождениями золота и серебра, 3 проектами развития в Казахстане и РФ. Золотой эквивалент рудных запасов измеряется 24 млн унций. В перерабатываемой руде содержится 4 г/т золотого эквивалента. Также компания активно занимается геологоразведкой и предоставляет услуги инжиниринга.
Акции компании
В свободном обращении пребывает 65% акций предприятия. Акции компании под тикером «POLY» торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже финцентра Нур-Султана в Казахстане.
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы3 343 000 тыс. USD
- Оборотные активы1 481 000 тыс. USD
Пассивы
- Капитал и резервы2 022 000 тыс. USD
- Долгосрочные обязательства2 062 000 тыс. USD
- Краткосрочные обязательства740 000 тыс. USD
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка2020 г.
Производственные показатели2021 г.
Реализация2021 г.
Средневзвешенные цены реализации2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльГорнодобывающая промышленность
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+78123343666
- E-mailpr@polymetal.ru
- Сайтссылка