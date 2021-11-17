Компания «Полиметалл» осуществляет добычу драгоценных металлов на территории России и Казахстана. По производству золота в РФ она занимает второе место. Во владении Polymetal International plc пребывает 9 рудников, на которых осуществляют добычу золота и серебра. Благодаря эффективному менеджменту и наличию высококлассного портфеля активов присутствует возможность проводить инвестиции в геологоразведку.

Экскурс в историю

Компания «Полиметалл» основана в Санкт-Петербурге в 1998 году. За период с 1998 по 2002 год наблюдается наращивание активов группы и открытие новых месторождений. Уже к 2004 году холдинг занимает лидирующие позиции по добыче золота на российском рынке. В 2005 году контрольный пакет Polymetal International plc приобретен ПАО «Нафта Москва» (позже акции перепродали частным инвесторам). Уже в 2007 году группе удалось разместить порядка 25% акций на Лондонской фондовой бирже.

Сфера деятельности

Портфель компании представлен 9 месторождениями золота и серебра, 3 проектами развития в Казахстане и РФ. Золотой эквивалент рудных запасов измеряется 24 млн унций. В перерабатываемой руде содержится 4 г/т золотого эквивалента. Также компания активно занимается геологоразведкой и предоставляет услуги инжиниринга.

Акции компании

В свободном обращении пребывает 65% акций предприятия. Акции компании под тикером «POLY» торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже финцентра Нур-Султана в Казахстане.