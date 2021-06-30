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ПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:250000 шт.
  • Номинал:1000 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-5.28%50200 ₽
  • За неделю, max:73600 ₽
  • За неделю, min:50000 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:901 ₽
  • Отсечка:25.05.2021
  • Доходность:2.37%
дивидендная история
100%
Капитализация12 550 млн. руб.
  • Лариса Дмитриевна Белоброва54.17%
  • ANCHOR WORLDWIDE LIMITED10%
  • KDV CZ S. R. O.6.27%
  • Передрий Елена Оскаровна6.21%
  • Ольга Николаевна Линецкая6.17%
  • Прочие17.17%
Источник: МСФО за II квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

АКБ «Приморье» ведет отсчет своей истории с 1994 года. Зарегистрирован на территории Приморского края. Данная организация является одной из представительниц списка крупнейших региональных предприятий в финансовом секторе.

Главный офис расположен во Владивостоке. Представительства АКБ «Приморье» есть и в следующих городах:

  • Уссурийск;

  • Артем;

  • Находка;

  • Иркутск;

  • Южно-Сахалинск;

  • Сахалинск;

  • Хабаровск.

Банк «Приморье» с 2004 входит в единую систему по страхованию депозитов. Действует организации на базе Генеральной лицензии ЦБ РФ № 3001, выданной 11 декабря 2015 года. 

Состав акционеров в разные периоды включал в себя такие предприятия, как Росбанк, Владивостокский ЛВЗ, Приморавтотранс, Онэксим Банк, АКБ «Международная Финансовая компания» и другие. 

Основные направления деятельности

АКБ «Приморье» имеет развитую клиентскую структуру. В нее входят предприятия и организации, представляющие практически все секторы экономики Восточной Сибири и Дальнего Востока. Работает банк и с частными клиентами. 

Главными направлениями коммерческой деятельности АКБ считаются следующие виды финансовых услуг. 

  • Привлечение частных инвестиций в качестве депозитов. 

  • Услуги кредитования населения. 

  • Расчетное обслуживание предприятий и корпоративных заемщиков. 

  • Капиталовложения в облигации. 

Акционерный банк считает открытие вкладов основным источником создания своих финансовых фондов. Руководство отмечает технологичность и высокое качество сервиса, заявляет о репутации надежного и стабильного финансового учреждения.

Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «PRMB».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
37 881 512тыс. руб.

Активы

  • Активы всего37 881 512 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы3 897 722 тыс. руб.
  • Обязательства всего33 983 790 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
3.41P/BV
42.25P/E
-39.08P/Net operational profit
5.24P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-1.85Долг/EBITDA
12.9EV/EBITDA
3.51EV/OCF
0.55EV/S
4.91P/BV
16.95P/E
4.27P/FCF
2.1P/NCAV
0P/NNWC
6.39P/Net operational profit
2.73P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
3 897 722Собственный капитал
0.1Достаточность капитала
-304 453Комиссионные расходы
111Чистые комиссионые доходы/Чистые процентные доходы, %
927 910Комиссионные доходы
3Стоимость пассивов, %
34 501 474Процентные активы
-1 050 279Процентные расходы
1 610 663Процентные доходы
33 218 921Процентные пассивы
623 457Чистые коммссионные доходы
560 384Чистые процентные доходы
1Чистая процентная маржа, %
2Чистый спред, %
314 817Чистая прибыль
1ROA, %
8ROE, %
5Доходность активов, %
37 881 512Активы всего

Показатели деятельности

Отчет о финансовом положении (годовой)

2020 г.
36 562 215тыс. руб.Активы нетто
11 557 838тыс. руб.Кредитный портфель
2 572 388тыс. руб.Просроченная задолженность в кредитном портфеле
23 689 310тыс. руб.Вклады физических лиц
11 324 642тыс. руб.Вложения в ценные бумаги
3 115 491тыс. руб.Собственный капитал

Разбивка депозитов по валютам

2020 г.
79.858%В рублях
20.142%В иностранной валюте

Разбивка кредитного портфеля по валютам

2020 г.
99.47%В рублях
0.53%В иностранной валюте

Структура депозитов по секторам

2020 г.
0тыс. рубГосударство
6 448 118тыс. рубЮридические лица
23 689 949тыс. рубФизические лица
30 138 067тыс. рубИтого

Структура кредитов и займов по отраслям

2020 г.
7%Государственные и муниципальные органы
10.5%Прочие
13.7%Промышленность
0.4%Сельское хозяйство
12.2%Строительство
20.5%Торговля
3.9%Транспорт
10.8%Физические лица
16.3%Финансовые услуги
4.7%Электроэнергетика
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеАКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРИМОРЬЕ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
  • Сокращенное наименованиеПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ"
  • РуководительЗВЕРЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Председатель правления пао акб "приморье"
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
Юридическая информация
  • ОГРН1022500000566
  • ИНН2536020789
  • Юридический адрес:690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СВЕТЛАНСКАЯ, Д. 47
Контактная информация
  • Телефон+78002002086
  • E-mailmail@primbank.ru
  • Сайтссылка