ПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ"

АКБ «Приморье» ведет отсчет своей истории с 1994 года. Зарегистрирован на территории Приморского края. Данная организация является одной из представительниц списка крупнейших региональных предприятий в финансовом секторе.

Главный офис расположен во Владивостоке. Представительства АКБ «Приморье» есть и в следующих городах:

Уссурийск;

Артем;

Находка;

Иркутск;

Южно-Сахалинск;

Сахалинск;

Хабаровск.

Банк «Приморье» с 2004 входит в единую систему по страхованию депозитов. Действует организации на базе Генеральной лицензии ЦБ РФ № 3001, выданной 11 декабря 2015 года.

Состав акционеров в разные периоды включал в себя такие предприятия, как Росбанк, Владивостокский ЛВЗ, Приморавтотранс, Онэксим Банк, АКБ «Международная Финансовая компания» и другие.

Основные направления деятельности

АКБ «Приморье» имеет развитую клиентскую структуру. В нее входят предприятия и организации, представляющие практически все секторы экономики Восточной Сибири и Дальнего Востока. Работает банк и с частными клиентами.

Главными направлениями коммерческой деятельности АКБ считаются следующие виды финансовых услуг.

Привлечение частных инвестиций в качестве депозитов.

Услуги кредитования населения.

Расчетное обслуживание предприятий и корпоративных заемщиков.

Капиталовложения в облигации.

Акционерный банк считает открытие вкладов основным источником создания своих финансовых фондов. Руководство отмечает технологичность и высокое качество сервиса, заявляет о репутации надежного и стабильного финансового учреждения.

Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «PRMB».