ПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:250000 шт.
- Номинал:1000 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-5.28%50200 ₽
- За неделю, max:73600 ₽
- За неделю, min:50000 ₽
- Дивиденд:901 ₽
- Отсечка:25.05.2021
- Доходность:2.37%
- Лариса Дмитриевна Белоброва54.17%
- ANCHOR WORLDWIDE LIMITED10%
- KDV CZ S. R. O.6.27%
- Передрий Елена Оскаровна6.21%
- Ольга Николаевна Линецкая6.17%
- Прочие17.17%
Общая информация
АКБ «Приморье» ведет отсчет своей истории с 1994 года. Зарегистрирован на территории Приморского края. Данная организация является одной из представительниц списка крупнейших региональных предприятий в финансовом секторе.
Главный офис расположен во Владивостоке. Представительства АКБ «Приморье» есть и в следующих городах:
Уссурийск;
Артем;
Находка;
Иркутск;
Южно-Сахалинск;
Сахалинск;
Хабаровск.
Банк «Приморье» с 2004 входит в единую систему по страхованию депозитов. Действует организации на базе Генеральной лицензии ЦБ РФ № 3001, выданной 11 декабря 2015 года.
Состав акционеров в разные периоды включал в себя такие предприятия, как Росбанк, Владивостокский ЛВЗ, Приморавтотранс, Онэксим Банк, АКБ «Международная Финансовая компания» и другие.
Основные направления деятельности
АКБ «Приморье» имеет развитую клиентскую структуру. В нее входят предприятия и организации, представляющие практически все секторы экономики Восточной Сибири и Дальнего Востока. Работает банк и с частными клиентами.
Главными направлениями коммерческой деятельности АКБ считаются следующие виды финансовых услуг.
Привлечение частных инвестиций в качестве депозитов.
Услуги кредитования населения.
Расчетное обслуживание предприятий и корпоративных заемщиков.
Капиталовложения в облигации.
Акционерный банк считает открытие вкладов основным источником создания своих финансовых фондов. Руководство отмечает технологичность и высокое качество сервиса, заявляет о репутации надежного и стабильного финансового учреждения.
Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «PRMB».
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Активы всего37 881 512 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы3 897 722 тыс. руб.
- Обязательства всего33 983 790 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Отчет о финансовом положении (годовой)2020 г.
Разбивка депозитов по валютам2020 г.
Разбивка кредитного портфеля по валютам2020 г.
Структура депозитов по секторам2020 г.
Структура кредитов и займов по отраслям2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеАКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРИМОРЬЕ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
- Сокращенное наименованиеПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ"
- РуководительЗВЕРЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Председатель правления пао акб "приморье"
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
- ОГРН1022500000566
- ИНН2536020789
- Юридический адрес:690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СВЕТЛАНСКАЯ, Д. 47
- Телефон+78002002086
- E-mailmail@primbank.ru
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