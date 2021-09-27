Акционерное общество «Группа Ренессанс страхование» было основано в 1997 году, спустя 4 года после создания пенсионного фонда «Ренессанс Жизнь и Пенсии», который входил в состав компании вплоть до 2013 года. В 2021 году АО сменило статус на ПАО, объявив о намерении привлечь до 21 млрд рублей через акции и начало IPO. Листинг был проведен на Московской бирже под тикером «RENI».

За годы своего существования на рынке ПАО «Группа Ренессанс страхование» получило статус лидера сектора прямого страхования. Последний раз он был присвоен в 2011 году. За 4 года до этого страховая компания получила рейтинг А++ от агентства Эксперт РА. Год спустя предприятие вошло в список из десяти крупнейших страховщиков России по объемам продаж через интернет и колл-центр. По мнению рейтингового агентства RAEX, рейтинг надежности ПАО «Группа Ренессанс страхование» соответствует ruAA-.

В 2017 году была создана объединенная страховая группа, в которую вошли более 10 предприятий, работающих под брендом «Ренессанс Страхование». Головной организацией осталось ПАО «Группа Ренессанс Страхование». В 2021 году в состав акционеров вошли 2 компании, принадлежащие Роману Абрамовичу, получив по 9,99 и 9,55% акций.

Основные виды деятельности

Философия компании заключается в необходимости помогать людям предотвращать и преодолевать различные жизненные трудности. В рамках этой задачи осуществляется страхование более чем в 60 направлениях, в том числе и по полисам ДМС, ОСАГО, КАСКО. При этом в ПАО «Группа Ренессанс Страхование» заявляют о необходимости превентивной работы, а потому планируют и дальше выпускать сервисы и технологии, стоящие на страже безопасности.

Региональная сеть страховой компании представлена 35 филиалами. Все они расположены в крупных городах РФ. Филиалы объединены в шесть дивизионов, деление на которое происходило по региональной принадлежности. Кроме этого, в структуре насчитывается 50 дополнительных подразделений, а партнерами предприятия являются такие именитые игроки рынка как Hannover Re, Munich Re, Swiss Re.