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ПАО "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:404763892364 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:-
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-6.25%60 ₽
  • За неделю, max:66.91 ₽
  • За неделю, min:58.12 ₽
динамика котировок
ruAA
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
27.09.2021динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация24 285 834 млн. руб.
  • ООО «Холдинг Ренессанс Страхование»52.12%
  • ООО «Специнвестсервис»7.16%
  • Нотивия Лтд12.08%
  • ООО «ГРАНО»9.99%
  • ООО «Инвест АГ»9.55%
  • Прочие9.1%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за II квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

Акционерное общество «Группа Ренессанс страхование» было основано в 1997 году, спустя 4 года после создания пенсионного фонда «Ренессанс Жизнь и Пенсии», который входил в состав компании вплоть до 2013 года. В 2021 году АО сменило статус на ПАО, объявив о намерении привлечь до 21 млрд рублей через акции и начало IPO. Листинг был проведен на Московской бирже под тикером «RENI». 

За годы своего существования на рынке ПАО «Группа Ренессанс страхование» получило статус лидера сектора прямого страхования. Последний раз он был присвоен в 2011 году. За 4 года до этого страховая компания получила рейтинг А++ от агентства Эксперт РА. Год спустя предприятие вошло в список из десяти крупнейших страховщиков России по объемам продаж через интернет и колл-центр. По мнению рейтингового агентства RAEX, рейтинг надежности ПАО «Группа Ренессанс страхование» соответствует ruAA-. 

В 2017 году была создана объединенная страховая группа, в которую вошли более 10 предприятий, работающих под брендом «Ренессанс Страхование». Головной организацией осталось ПАО «Группа Ренессанс Страхование». В 2021 году в состав акционеров вошли 2 компании, принадлежащие Роману Абрамовичу, получив по 9,99 и 9,55% акций. 

Основные виды деятельности

Философия компании заключается в необходимости помогать людям предотвращать и преодолевать различные жизненные трудности. В рамках этой задачи осуществляется страхование более чем в 60 направлениях, в том числе и по полисам ДМС, ОСАГО, КАСКО. При этом в ПАО «Группа Ренессанс Страхование» заявляют о необходимости превентивной работы, а потому планируют и дальше выпускать сервисы и технологии, стоящие на страже безопасности. 

Региональная сеть страховой компании представлена 35 филиалами. Все они расположены в крупных городах РФ. Филиалы объединены в шесть дивизионов, деление на которое происходило по региональной принадлежности. Кроме этого, в структуре насчитывается 50 дополнительных подразделений, а партнерами предприятия являются такие именитые игроки рынка как Hannover Re, Munich Re, Swiss Re. 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
179 347 421тыс. руб.

Активы

  • Активы всего179 347 421 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы31 591 774 тыс. руб.
  • Обязательства всего147 755 647 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-6.92Долг/EBITDA
5.31EV/EBITDA
5.3EV/OCF
0.22EV/S
1.5P/BV
10.78P/E
15.47P/FCF
1.5P/NCAV
0.5P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-1.76Долг/EBITDA
5.77EV/EBITDA
-0.58EV/OCF
3.76EV/S
1.84P/BV
10.69P/E
6.36P/FCF
1.24P/NCAV
0P/NNWC
3.79P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
31 591 774Собственный капитал
17.61Достаточность капитала
1 034.36Стоимость пассивов, %
32 871 277Процентные активы
-373 499Процентные расходы
7 868 828Процентные доходы
3 610 923Процентные пассивы
7 495 329Чистые процентные доходы
417.92Чистая процентная маржа, %
1 359.47Чистый спред, %
4 407 869Чистая прибыль
245.77ROA, %
1 395.26ROE, %
2 393.83Доходность активов, %
179 347 421Активы всего

Показатели деятельности

Нет данных

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Внутренние документы

Нет данных

все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ"
  • РуководительГАДЛИБА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльФинансовые институты
  • Вид деятельностиСтрахование медицинское
Юридическая информация
  • ОГРН1187746794366
  • ИНН7725497022
  • Юридический адрес:115114, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 11, ЭТАЖ
Контактная информация
  • Телефон+74957251050
  • E-mailir@renins.com
  • Сайтссылка