ПАО «РЭСК» занимает доминирующее положение по продаже электричества в Рязани и области. На ее долю приходится 43% рынка электроэнергии региона. В составе предприятия значится 4 межрайонных отделения и 27 сбытовых участков, занимающихся поставкой электричества в административных центрах и населенных пунктах области.

Общество было создано в результате реорганизации ОАО «Рязаньэнерго» в 2005 году. Статус ПАО предприятие приобрело в 2015 году. На сегодня ПАО «РЭСК» является дочкой АО «Энергосбытовая компания РусГидро».

Сфера деятельности

Ключевые виды деятельности ПАО «РЭСК» — приобретение электроэнергии у оптовиков и продажа ее потребителю, в частности физическим лицам. Также компания занимается установкой и обслуживанием приборов учета электроэнергии, оказывает услугу подготовки технологической документации и консультирует клиентов. Особое внимание энергосбытовое предприятие уделяет энергосбережению. Выявляются потери тепла на объекте и производится замер энергопотребления. Даются рекомендации по оптимизации потребления ресурса.

Акции компании

По состоянию на 2020 год Уставной капитал компании составляет 10,347 млн рублей. Он разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,05 рубля. Крупнейшим акционером является АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (ей принадлежит более 90% акций ПАО).

Ценные бумаги ПАО «РЭСК» обращаются на Московской фондовой бирже под тикером «RZSB». Они включены в котировальный список А3. Компания активно выплачивала дивиденды в период с 2005 по 2019 год (кроме 2015 года).