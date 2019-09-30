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ПАО "РЭСК"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:206940220 шт.
  • Номинал:0.05 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.15%18.96 ₽
  • За неделю, max:19.6 ₽
  • За неделю, min:18.78 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:1.451704265 ₽
  • Отсечка:03.06.2021
  • Доходность:6.42%
дивидендная история
100%
Капитализация3 924 млн. руб.
  • АО «ЭСК РусГидро»90.52%
  • Прочие9.48%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «РЭСК» занимает доминирующее положение по продаже электричества в Рязани и области. На ее долю приходится 43% рынка электроэнергии региона. В составе предприятия значится 4 межрайонных отделения и 27 сбытовых участков, занимающихся поставкой электричества в административных центрах и населенных пунктах области.

Общество было создано в результате реорганизации ОАО «Рязаньэнерго» в 2005 году. Статус ПАО предприятие приобрело в 2015 году. На сегодня ПАО «РЭСК» является дочкой АО «Энергосбытовая компания РусГидро».

Сфера деятельности

Ключевые виды деятельности ПАО «РЭСК» — приобретение электроэнергии у оптовиков и продажа ее потребителю, в частности физическим лицам. Также компания занимается установкой и обслуживанием приборов учета электроэнергии, оказывает услугу подготовки технологической документации и консультирует клиентов. Особое внимание энергосбытовое предприятие уделяет энергосбережению. Выявляются потери тепла на объекте и производится замер энергопотребления. Даются рекомендации по оптимизации потребления ресурса.

Акции компании

По состоянию на 2020 год Уставной капитал компании составляет 10,347 млн рублей. Он разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,05 рубля. Крупнейшим акционером является АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (ей принадлежит более 90% акций ПАО).

Ценные бумаги ПАО «РЭСК» обращаются на Московской фондовой бирже под тикером «RZSB». Они включены в котировальный список А3. Компания активно выплачивала дивиденды в период с 2005 по 2019 год (кроме 2015 года).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
1 692 238тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы468 576 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 223 662 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы865 047 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства12 407 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства814 784 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
-1.25Долг/EBITDA
6.41EV/EBITDA
5.15EV/OCF
0.27EV/S
4.59P/BV
7.86P/E
9.12P/FCF
10.01P/NCAV
17.3P/NNWC
0.33P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
-0.39Долг/EBITDA
-3.95EV/EBITDA
2.81EV/OCF
66.19EV/S
1.92P/BV
4.47P/E
4.75P/FCF
2.09P/NCAV
4.71P/NNWC
61.09P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.8Коэффицент абсолютной ликвидности
0.51Коэффициент автономии
5.23Рентабельность общая, %
0.46Коэффициент маневренности собственного капитала
14.64Оборачиваемость собственного капитала
0.32Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
9.95Оборачиваемость оборотных активов
1.5Коэффицент текущей ликвидности
0.01Коэффициент привлечения заемного капитала
34.79Коэффицент покрытия процентов
634.63Оборачиваемость запасов
10.72Коэффициент обеспеченности запасов
0.52Коэффициент покрытия инвестиций
15.02Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.54Индекс постоянного актива
4.16Маржа прибыли, %
0.72Коэффициент мобильности имущества
1.43Коэффицент срочной ликвидности
23.75Оборачиваемость дебиторской задолженности
41.39Рентабельность оборотных активов, %
107.3Рентабельность внеоборотных активов, %
103.12Рентабельность производственных фондов, %
58.6Рентабельность задействованного капитала, %
60.93Рентабельность собственного капитала, %
5.7Рентабельность продаж, %
0.99Коэффициент краткосрочной задолженности
0.53Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
2 538.58млн кВт*чПокупка электроэнергии
2 426.43млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 12.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РЭСК"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1056204000049
  • ИНН6229049014
  • Юридический адрес:390005, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 21А
Контактная информация
  • Телефон+78007756262
  • E-mailresk@resk.ru
  • Сайтссылка