ПАО "РЭСК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:206940220 шт.
- Номинал:0.05 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.15%18.96 ₽
- За неделю, max:19.6 ₽
- За неделю, min:18.78 ₽
- Дивиденд:1.451704265 ₽
- Отсечка:03.06.2021
- Доходность:6.42%
- АО «ЭСК РусГидро»90.52%
- Прочие9.48%
Общая информация
ПАО «РЭСК» занимает доминирующее положение по продаже электричества в Рязани и области. На ее долю приходится 43% рынка электроэнергии региона. В составе предприятия значится 4 межрайонных отделения и 27 сбытовых участков, занимающихся поставкой электричества в административных центрах и населенных пунктах области.
Общество было создано в результате реорганизации ОАО «Рязаньэнерго» в 2005 году. Статус ПАО предприятие приобрело в 2015 году. На сегодня ПАО «РЭСК» является дочкой АО «Энергосбытовая компания РусГидро».
Сфера деятельности
Ключевые виды деятельности ПАО «РЭСК» — приобретение электроэнергии у оптовиков и продажа ее потребителю, в частности физическим лицам. Также компания занимается установкой и обслуживанием приборов учета электроэнергии, оказывает услугу подготовки технологической документации и консультирует клиентов. Особое внимание энергосбытовое предприятие уделяет энергосбережению. Выявляются потери тепла на объекте и производится замер энергопотребления. Даются рекомендации по оптимизации потребления ресурса.
Акции компании
По состоянию на 2020 год Уставной капитал компании составляет 10,347 млн рублей. Он разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,05 рубля. Крупнейшим акционером является АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (ей принадлежит более 90% акций ПАО).
Ценные бумаги ПАО «РЭСК» обращаются на Московской фондовой бирже под тикером «RZSB». Они включены в котировальный список А3. Компания активно выплачивала дивиденды в период с 2005 по 2019 год (кроме 2015 года).
События
- Аналитика
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы468 576 тыс. руб.
- Оборотные активы1 223 662 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы865 047 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства12 407 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства814 784 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "РЭСК"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1056204000049
- ИНН6229049014
- Юридический адрес:390005, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 21А
- Телефон+78007756262
- E-mailresk@resk.ru
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