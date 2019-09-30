ПАО «Группа Компаний „Роллман“»

ПАО «ГК Роллман» — это группа предприятий, занимающихся производствами фильтров и фильтроэлементов, пластмассовой продукции, автохимии и обработкой дерева. Кроме того, холдинг осуществляет девелоперскую деятельность. На базе предприятия функционирует собственный инжиниринговый цех, в котором осуществляют разработку новых фильтров и фильтрационных материалов. Миссия компании сводится к определению нужд потребителей и формированию инновационных способов их удовлетворения.

Краткий экскурс в историю

Компания «Эдельвейс», занимающаяся торгово-закупочной деятельностью, возникла в 1993 году. Позже у ее учредителей появилось желание наладить производственную деятельность по выпуску пластмасс. В 1996 году деньги инвестировали в производство автопрепаратов и прочей бытовой химии (фабрика «СЗК «ВЭЛВ» и ЗАО «ХимПромПроект»). Позже холдинг стал заниматься изготовлением жестяных банок (завод «Аэрозольная Банка») и фильтров (ПКФ «Невский фильтр», «Энгельский завод фильтров»).

В 2015 акционерное общество «Ролман» сменило статус на ПАО «ГК Роллман».

Сфера деятельности

Ключевые направления деятельности:

производство и продажа фильтров и расходных материалов;

изготовление бытовой и автомобильной химии в аэрозольной упаковке;

деревообработка;

торговля строительными материалами и автодеталями;

сдача в аренду офисных, торговых и жилых помещений.

Компания «ГК Ролман» сотрудничает с предприятиями стран СНГ, Индии, Китая, Европы и США.

Акции компании

Размер уставного капитала — 626 млн рублей. В 2012 с приходом новых топ-менеджеров было решено сделать компанию публичной — ее акции начали торговаться на РИИ ММВБ под тикерами «RLMN» (простые) и «RLMNP» (привилегированные). Номинальная стоимость 1 акции — 100 рублей.