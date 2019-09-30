ПАО «Группа Компаний „Роллман“»
Нет данных
- Кол-во АОИ:4700000 шт.
- Номинал:100 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+1.49%6.8 ₽
- За неделю, max:7.35 ₽
- За неделю, min:6.35 ₽
- Дивиденд:0 ₽
- Отсечка:20.12.2016
- Доходность:0.00%
- ООО «Завод "Невский Фильтр"»12.2%
- Прочие87.8%
Общая информация
ПАО «ГК Роллман» — это группа предприятий, занимающихся производствами фильтров и фильтроэлементов, пластмассовой продукции, автохимии и обработкой дерева. Кроме того, холдинг осуществляет девелоперскую деятельность. На базе предприятия функционирует собственный инжиниринговый цех, в котором осуществляют разработку новых фильтров и фильтрационных материалов. Миссия компании сводится к определению нужд потребителей и формированию инновационных способов их удовлетворения.
Краткий экскурс в историю
Компания «Эдельвейс», занимающаяся торгово-закупочной деятельностью, возникла в 1993 году. Позже у ее учредителей появилось желание наладить производственную деятельность по выпуску пластмасс. В 1996 году деньги инвестировали в производство автопрепаратов и прочей бытовой химии (фабрика «СЗК «ВЭЛВ» и ЗАО «ХимПромПроект»). Позже холдинг стал заниматься изготовлением жестяных банок (завод «Аэрозольная Банка») и фильтров (ПКФ «Невский фильтр», «Энгельский завод фильтров»).
В 2015 акционерное общество «Ролман» сменило статус на ПАО «ГК Роллман».
Сфера деятельности
Ключевые направления деятельности:
производство и продажа фильтров и расходных материалов;
изготовление бытовой и автомобильной химии в аэрозольной упаковке;
деревообработка;
торговля строительными материалами и автодеталями;
сдача в аренду офисных, торговых и жилых помещений.
Компания «ГК Ролман» сотрудничает с предприятиями стран СНГ, Индии, Китая, Европы и США.
Акции компании
Размер уставного капитала — 626 млн рублей. В 2012 с приходом новых топ-менеджеров было решено сделать компанию публичной — ее акции начали торговаться на РИИ ММВБ под тикерами «RLMN» (простые) и «RLMNP» (привилегированные). Номинальная стоимость 1 акции — 100 рублей.
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2020
Активы
- Внеоборотные активы346 568 тыс. руб.
- Оборотные активы456 042 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы399 776 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства164 783 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства238 051 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.03.2021
Среднеотраслевой31.03.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2020
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльСтроительство и девелопмент
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+78127791020
- E-mailcentr@Rollman-gk.com
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