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ПАО «Группа Компаний „Роллман“»

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:4700000 шт.
  • Номинал:100 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+1.49%6.8 ₽
  • За неделю, max:7.35 ₽
  • За неделю, min:6.35 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0 ₽
  • Отсечка:20.12.2016
  • Доходность:0.00%
дивидендная история
100%
Капитализация47 млн. руб.
  • ООО «Завод "Невский Фильтр"»12.2%
  • Прочие87.8%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ГК Роллман» — это группа предприятий, занимающихся производствами фильтров и фильтроэлементов, пластмассовой продукции, автохимии и обработкой дерева. Кроме того, холдинг осуществляет девелоперскую деятельность. На базе предприятия функционирует собственный инжиниринговый цех, в котором осуществляют разработку новых фильтров и фильтрационных материалов. Миссия компании сводится к определению нужд потребителей и формированию инновационных способов их удовлетворения.

Краткий экскурс в историю

Компания «Эдельвейс», занимающаяся торгово-закупочной деятельностью, возникла в 1993 году. Позже у ее учредителей появилось желание наладить производственную деятельность по выпуску пластмасс. В 1996 году деньги инвестировали в производство автопрепаратов и прочей бытовой химии (фабрика «СЗК «ВЭЛВ» и ЗАО «ХимПромПроект»). Позже холдинг стал заниматься изготовлением жестяных банок (завод «Аэрозольная Банка») и фильтров (ПКФ «Невский фильтр», «Энгельский завод фильтров»).

В 2015 акционерное общество «Ролман» сменило статус на ПАО «ГК Роллман».

Сфера деятельности

Ключевые направления деятельности:

  •  производство и продажа фильтров и расходных материалов;

  •  изготовление бытовой и автомобильной химии в аэрозольной упаковке;

  •  деревообработка;

  •  торговля строительными материалами и автодеталями;

  •  сдача в аренду офисных, торговых и жилых помещений.

Компания «ГК Ролман» сотрудничает с предприятиями стран СНГ, Индии, Китая, Европы и США.

Акции компании

Размер уставного капитала — 626 млн рублей. В 2012 с приходом новых топ-менеджеров было решено сделать компанию публичной — ее акции начали торговаться на РИИ ММВБ под тикерами «RLMN» (простые) и «RLMNP» (привилегированные). Номинальная стоимость 1 акции — 100 рублей.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2020
Стандарт отчетности:
802 610тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы346 568 тыс. руб.
  • Оборотные активы456 042 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы399 776 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства164 783 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства238 051 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.03.2021
-0.82Долг/EBITDA
-34.54EV/EBITDA
123.16EV/S
1.19P/BV
-0.48P/E
3.08P/NCAV
5.19P/NNWC
120.24P/S

Среднеотраслевой

31.03.2021
-0.82Долг/EBITDA
-34.54EV/EBITDA
123.16EV/S
1.19P/BV
-0.48P/E
3.08P/NCAV
5.19P/NNWC
120.24P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2020
0.02Коэффицент абсолютной ликвидности
0.5Коэффициент автономии
-7Рентабельность общая, %
0.13Коэффициент маневренности собственного капитала
0.79Оборачиваемость собственного капитала
0.12Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.55Оборачиваемость оборотных активов
1.92Коэффицент текущей ликвидности
0.29Коэффициент привлечения заемного капитала
2.7Коэффицент покрытия процентов
1.11Оборачиваемость запасов
0.26Коэффициент обеспеченности запасами
0.7Коэффициент покрытия инвестиций
2.36Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.43Индекс постоянного актива
-2Маржа прибыли, %
0.57Коэффициент мобильности имущества
1.05Коэффицент срочной ликвидности
1.51Оборачиваемость дебиторской задолженности
-1Рентабельность оборотных активов, %
-2Рентабельность внеоборотных активов, %
-1Рентабельность производственных фондов, %
-1Рентабельность задействованного капитала, %
-2Рентабельность собственного капитала, %
-4Рентабельность продаж, %
0.59Коэффициент краткосрочной задолженности
0.01Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 12.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСтроительство и девелопмент
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+78127791020
  • E-mailcentr@Rollman-gk.com
  • Сайтссылка