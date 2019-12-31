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ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:154562275 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+1.08%24.26 ₽
  • За неделю, max:25.36 ₽
  • За неделю, min:23.3 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.8695 ₽
  • Отсечка:11.07.2014
  • Доходность:5.03%
дивидендная история
100%
Капитализация3 750 млн. руб.
  • ПАО «Россети»98.61%
  • Прочие1.39%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Россети Северный Кавказ» занимается распределением электроэнергии и подачей ее абонентам. Регион действия компании — Северо-Кавказский федеральный округ, площадью 246,4 тыс. км. кв.

Экскурс в историю

С целью повышения энергоэффективности региона в 2006 году была организована «Южная сетевая компания» с дислокацией главного офиса в Пятигорске. В 2007 году после присоединения энергетических предприятий южного региона компания переименована в «Россети Северный Кавказ». Окончательная реорганизация единого оператора завершилась в 2008 году.

В 2019 году по решению крупного акционера общество стало использовать бренд-стилистику «Россети».

На сегодняшний день единый оператор Северного Кавказа обеспечивает электричеством порядка 9,9 млн человек.

Сфера деятельности

ПАО «Россети Северный Кавказ» исполняет функции единоличного исполнительного центра по снабжению электричеством домашних хозяйств и предприятий региона.

Функции сетевой компании:

  •  распределение и поставка электричества;

  •  присоединение новых абонентов;

  •  контроль за надлежащей работой энергетической инфраструктуры;

  •  проектные и ремонтные работы;

  •  строительство новых объектов инфраструктуры.

Приоритетными задачами оператора являются внедрение инновационных решений по минимизации потерь в сети и обеспечение безопасного функционирования оборудования.

Акции регионального оператора

Контрольным пакетом акций владеют «Россети» (92%). Уставной капитал сетевой компании ссоставляет 154,6 млн рублей. Он разделен на ровное количество акций, номинальной стоимостью 1 рубль.

Акции компании допущены к торгам на Московской бирже (тикер «MRKK»). В обращении находится свыше 154 млн ценных бумаг. Привлечение капитала совершается через выпуск облигаций.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
30 210 231тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы22 281 284 тыс. руб.
  • Оборотные активы7 928 947 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-28 057 658 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства16 714 042 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства41 553 847 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-1.38Долг/EBITDA
-25.82EV/EBITDA
-34.2EV/OCF
13.03EV/S
-6.07P/BV
-24.83P/E
-118.74P/FCF
-3.59P/NCAV
-3.49P/NNWC
12.34P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.01Долг/EBITDA
1.04EV/EBITDA
6.65EV/OCF
1.9EV/S
-0.01P/BV
62.72P/E
0.22P/FCF
-0.79P/NCAV
-0.73P/NNWC
1.51P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
0.04Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.89Коэффициент автономии
-45.7Рентабельность общая, %
1.86Коэффициент маневренности собственного капитала
-1.69Оборачиваемость собственного капитала
-40.47Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.52Оборачиваемость оборотных активов
0.19Коэффицент текущей ликвидности
-0.59Коэффициент привлечения заемного капитала
-64.84Коэффицент покрытия процентов
41.02Оборачиваемость запасов
-40.47Коэффициент обеспеченности запасов
-0.25Коэффициент покрытия инвестиций
235.16Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.76Индекс постоянного актива
-41.11Маржа прибыли, %
0.24Коэффициент мобильности имущества
0.63Коэффицент срочной ликвидности
9.37Оборачиваемость дебиторской задолженности
-42.16Рентабельность оборотных активов, %
-15.27Рентабельность внеоборотных активов, %
-58.25Рентабельность производственных фондов, %
-44.85Рентабельность задействованного капитала, %
51.48Рентабельность собственного капитала, %
-42.88Рентабельность продаж, %
0.66Коэффициент краткосрочной задолженности
0.19Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2015 г.
121 700кмВсего
26 700шт.Количество
16 000МВАМощность
12 590млн КВт*часОтпуск в сеть
10 457млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
2 133млн КВт*часПотери
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 18.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"
  • РуководительЛЕВЧЕНКО РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, Исполняющий обязанности генерального директора
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1062632029778
  • ИНН2632082033
  • Юридический адрес:357506, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. ПОДСТАНЦИОННАЯ, Д. 13А
Контактная информация
  • Телефон+78002200220
  • E-mailinfo@rossetisk.ru
  • Сайтссылка