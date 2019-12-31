ПАО «Россети Северный Кавказ» занимается распределением электроэнергии и подачей ее абонентам. Регион действия компании — Северо-Кавказский федеральный округ, площадью 246,4 тыс. км. кв.

Экскурс в историю

С целью повышения энергоэффективности региона в 2006 году была организована «Южная сетевая компания» с дислокацией главного офиса в Пятигорске. В 2007 году после присоединения энергетических предприятий южного региона компания переименована в «Россети Северный Кавказ». Окончательная реорганизация единого оператора завершилась в 2008 году.

В 2019 году по решению крупного акционера общество стало использовать бренд-стилистику «Россети».

На сегодняшний день единый оператор Северного Кавказа обеспечивает электричеством порядка 9,9 млн человек.

Сфера деятельности

ПАО «Россети Северный Кавказ» исполняет функции единоличного исполнительного центра по снабжению электричеством домашних хозяйств и предприятий региона.

Функции сетевой компании:

распределение и поставка электричества;

присоединение новых абонентов;

контроль за надлежащей работой энергетической инфраструктуры;

проектные и ремонтные работы;

строительство новых объектов инфраструктуры.

Приоритетными задачами оператора являются внедрение инновационных решений по минимизации потерь в сети и обеспечение безопасного функционирования оборудования.

Акции регионального оператора

Контрольным пакетом акций владеют «Россети» (92%). Уставной капитал сетевой компании ссоставляет 154,6 млн рублей. Он разделен на ровное количество акций, номинальной стоимостью 1 рубль.

Акции компании допущены к торгам на Московской бирже (тикер «MRKK»). В обращении находится свыше 154 млн ценных бумаг. Привлечение капитала совершается через выпуск облигаций.