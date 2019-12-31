ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:154562275 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+1.08%24.26 ₽
- За неделю, max:25.36 ₽
- За неделю, min:23.3 ₽
- Дивиденд:0.8695 ₽
- Отсечка:11.07.2014
- Доходность:5.03%
- ПАО «Россети»98.61%
- Прочие1.39%
Общая информация
ПАО «Россети Северный Кавказ» занимается распределением электроэнергии и подачей ее абонентам. Регион действия компании — Северо-Кавказский федеральный округ, площадью 246,4 тыс. км. кв.
Экскурс в историю
С целью повышения энергоэффективности региона в 2006 году была организована «Южная сетевая компания» с дислокацией главного офиса в Пятигорске. В 2007 году после присоединения энергетических предприятий южного региона компания переименована в «Россети Северный Кавказ». Окончательная реорганизация единого оператора завершилась в 2008 году.
В 2019 году по решению крупного акционера общество стало использовать бренд-стилистику «Россети».
На сегодняшний день единый оператор Северного Кавказа обеспечивает электричеством порядка 9,9 млн человек.
Сфера деятельности
ПАО «Россети Северный Кавказ» исполняет функции единоличного исполнительного центра по снабжению электричеством домашних хозяйств и предприятий региона.
Функции сетевой компании:
распределение и поставка электричества;
присоединение новых абонентов;
контроль за надлежащей работой энергетической инфраструктуры;
проектные и ремонтные работы;
строительство новых объектов инфраструктуры.
Приоритетными задачами оператора являются внедрение инновационных решений по минимизации потерь в сети и обеспечение безопасного функционирования оборудования.
Акции регионального оператора
Контрольным пакетом акций владеют «Россети» (92%). Уставной капитал сетевой компании ссоставляет 154,6 млн рублей. Он разделен на ровное количество акций, номинальной стоимостью 1 рубль.
Акции компании допущены к торгам на Московской бирже (тикер «MRKK»). В обращении находится свыше 154 млн ценных бумаг. Привлечение капитала совершается через выпуск облигаций.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы22 281 284 тыс. руб.
- Оборотные активы7 928 947 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-28 057 658 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства16 714 042 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства41 553 847 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Производственные показатели2015 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"
- Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"
- РуководительЛЕВЧЕНКО РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, Исполняющий обязанности генерального директора
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1062632029778
- ИНН2632082033
- Юридический адрес:357506, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. ПОДСТАНЦИОННАЯ, Д. 13А
- Телефон+78002200220
- E-mailinfo@rossetisk.ru
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