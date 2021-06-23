ПАО «Россети Волга» — сетевая энергетическая компания, которая осуществляет снабжение абонентов электроэнергией и техническое подключение новых клиентов к сети. Деятельность регионального оператора распространяется на 7 регионов с количеством потребителей свыше 12 млн. человек.

Исторический экскурс

В ЕГР компания зарегистрирована в 2007 году. Ее уставной капитал в 10 млн. рублей был распределен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью в 10 копеек каждая. Позже к комплексу присоединились местные энергетические предприятия, после чего он получил статус единого оператора по энергоснабжению региона.

С 2019 года «Россети Волга» на рынке услуг функционирует под брендом «Россети».

Сфера деятельности

Работа компании ориентирована на государственную политику в сфере энергетики. Распределительно-сетевой комплекс волжского региона осуществляет следующие виды деятельности:

поставку электроэнергии;

технологическое управление сетью;

присоединение электропринимающих устройств;

тестирование и контроль безопасности оборудования;

разработку и реализацию государственных проектов по электроснабжению территорий.

Цель единого оператора — обеспечить эффективное функционирование магистрального и распределительного комплекса.

Акции ПАО «Россети Волга»

Уставной капитал акционерного общества составляет 18,830 млрд рублей. ПАО «Россети» владеет 67,97% акций.

Ценные бумаги компании МРСК представлены простыми именными акциями, состоящими в котировальном списке Московской фондовой биржи второго уровня (имеют тикер «MRKV»).