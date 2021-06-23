ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА"
- Кол-во АОИ:188307958732 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-1.78%0.0442 ₽
- За неделю, max:0.048 ₽
- За неделю, min:0.0435 ₽
- Дивиденд:0.001068 ₽
- Отсечка:09.06.2020
- Доходность:1.60%
- ПАО «Российские сети»67.97%
- ENERGO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED11.47%
- Прочие20.56%
Общая информация
ПАО «Россети Волга» — сетевая энергетическая компания, которая осуществляет снабжение абонентов электроэнергией и техническое подключение новых клиентов к сети. Деятельность регионального оператора распространяется на 7 регионов с количеством потребителей свыше 12 млн. человек.
Исторический экскурс
В ЕГР компания зарегистрирована в 2007 году. Ее уставной капитал в 10 млн. рублей был распределен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью в 10 копеек каждая. Позже к комплексу присоединились местные энергетические предприятия, после чего он получил статус единого оператора по энергоснабжению региона.
С 2019 года «Россети Волга» на рынке услуг функционирует под брендом «Россети».
Сфера деятельности
Работа компании ориентирована на государственную политику в сфере энергетики. Распределительно-сетевой комплекс волжского региона осуществляет следующие виды деятельности:
поставку электроэнергии;
технологическое управление сетью;
присоединение электропринимающих устройств;
тестирование и контроль безопасности оборудования;
разработку и реализацию государственных проектов по электроснабжению территорий.
Цель единого оператора — обеспечить эффективное функционирование магистрального и распределительного комплекса.
Акции ПАО «Россети Волга»
Уставной капитал акционерного общества составляет 18,830 млрд рублей. ПАО «Россети» владеет 67,97% акций.
Ценные бумаги компании МРСК представлены простыми именными акциями, состоящими в котировальном списке Московской фондовой биржи второго уровня (имеют тикер «MRKV»).
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы51 629 980 тыс. руб.
- Оборотные активы7 887 152 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы38 866 543 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства12 373 209 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства8 277 380 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ВОЛГА"
- Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ ВОЛГА"
- РуководительРЯБИКИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1076450006280
- ИНН6450925977
- Юридический адрес:410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д.42/44
- Телефон+78002200220
- E-mailoffice@rossetivolga.ru
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