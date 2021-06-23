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ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА"

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  • Кол-во АОИ:188307958732 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.78%0.0442 ₽
  • За неделю, max:0.048 ₽
  • За неделю, min:0.0435 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.001068 ₽
  • Отсечка:09.06.2020
  • Доходность:1.60%
дивидендная история
100%
Капитализация8 323 млн. руб.
  • ПАО «Российские сети»67.97%
  • ENERGO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED11.47%
  • Прочие20.56%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Россети Волга» — сетевая энергетическая компания, которая осуществляет снабжение абонентов электроэнергией и техническое подключение новых клиентов к сети. Деятельность регионального оператора распространяется на 7 регионов с количеством потребителей свыше 12 млн. человек.

Исторический экскурс

В ЕГР компания зарегистрирована в 2007 году. Ее уставной капитал в 10 млн. рублей был распределен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью в 10 копеек каждая. Позже к комплексу присоединились местные энергетические предприятия, после чего он получил статус единого оператора по энергоснабжению региона.

С 2019 года «Россети Волга» на рынке услуг функционирует под брендом «Россети».

Сфера деятельности

Работа компании ориентирована на государственную политику в сфере энергетики. Распределительно-сетевой комплекс волжского региона осуществляет следующие виды деятельности:

  •  поставку электроэнергии;

  •  технологическое управление сетью;

  •  присоединение электропринимающих устройств;

  •  тестирование и контроль безопасности оборудования;

  •  разработку и реализацию государственных проектов по электроснабжению территорий.

Цель единого оператора — обеспечить эффективное функционирование магистрального и распределительного комплекса.

Акции ПАО «Россети Волга» 

Уставной капитал акционерного общества составляет 18,830 млрд рублей. ПАО «Россети» владеет 67,97% акций.

Ценные бумаги компании МРСК представлены простыми именными акциями, состоящими в котировальном списке Московской фондовой биржи второго уровня (имеют тикер «MRKV»).

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
59 517 132тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы51 629 980 тыс. руб.
  • Оборотные активы7 887 152 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы38 866 543 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства12 373 209 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства8 277 380 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.2Долг/EBITDA
3.08EV/EBITDA
5.05EV/OCF
0.3EV/S
0.29P/BV
572.96P/E
-11.91P/FCF
-0.85P/NCAV
-0.71P/NNWC
0.18P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.01Долг/EBITDA
1.04EV/EBITDA
6.65EV/OCF
1.9EV/S
-0.01P/BV
62.72P/E
0.22P/FCF
-0.79P/NCAV
-0.73P/NNWC
1.51P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.1Коэффицент абсолютной ликвидности
0.64Коэффициент автономии
0.23Рентабельность общая, %
-0.34Коэффициент маневренности собственного капитала
1.62Оборачиваемость собственного капитала
-5.81Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
7.13Оборачиваемость оборотных активов
1.02Коэффицент текущей ликвидности
0.17Коэффициент привлечения заемного капитала
1.23Коэффицент покрытия процентов
28.08Оборачиваемость запасов
-5.81Коэффициент обеспеченности запасов
0.86Коэффициент покрытия инвестиций
9.58Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.86Индекс постоянного актива
0.03Маржа прибыли, %
0.14Коэффициент мобильности имущества
0.4Коэффицент срочной ликвидности
11.25Оборачиваемость дебиторской задолженности
0.06Рентабельность оборотных активов, %
0.01Рентабельность внеоборотных активов, %
0.04Рентабельность производственных фондов, %
0.03Рентабельность задействованного капитала, %
0.05Рентабельность собственного капитала, %
0.79Рентабельность продаж, %
0.38Коэффициент краткосрочной задолженности
0.1Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2020 г.
233 836.5кмВсего
50 837шт.Количество
37 486МВАМощность
49 458млн КВт*часОтпуск в сеть
46 429млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
3 028млн КВт*часПотери
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ВОЛГА"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ ВОЛГА"
  • РуководительРЯБИКИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1076450006280
  • ИНН6450925977
  • Юридический адрес:410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д.42/44
Контактная информация
  • Телефон+78002200220
  • E-mailoffice@rossetivolga.ru
  • Сайтссылка