ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» образовалось в результате реорганизации основного регионального поставщика электроэнергии ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Как отдельное юридическое лицо компания появилась на рынке электросбыта в 2005 году. Позже получила статус гарантирующего поставщика в регионе своей работы.

Акционерное общество является правопреемником предприятия «Энергосбыт Ростовэнерго» и включено в состав крупнейшего отечественного холдинга «ТНС энерго». Под управлением последнего находится 10 компаний со статусом гарантирующего поставщика. Они обслуживают в общей сложности больше 19 миллионов потребителей электроэнергии в разных регионах страны.

Сфера деятельности предприятия

Филиал «ТНС энерго» на территории Донского края сотрудничает с представителями розничного и оптового рынка энергосбыта. Задачей предприятия является закупка электроэнергии и ее поставка бытовым потребителям, представителям бизнеса и бюджетных структур, которые ведут свою деятельность и располагаются на территории Ростовской области.

Данное подразделение «ТНС энерго» контролирует порядка 80% регионального рынка энергосбыта. В абонентскую структуру входит больше 1,4 млн частных лиц и свыше 58 тыс. организаций в сфере бизнеса и социальной деятельности. Всего «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обслуживает больше 1,5 млн лицевых счетов.

Ростовский филиал энергосбытового холдинга обладает 46 производственными участками и 9 межрайонными отделениями. Это позволяет говорить о том, что предприятие имеет представительство в каждом административно-территориальном субъекте региона.

Обладая статусом гарантирующего поставщика, филиал «ТНС энерго» контролируется государственными надзорными органами, а также тарифным отделом при Администрации региона. Согласно Уставу предприятия управление возложено на общее собрание акционеров и совет директоров.

На Московской бирже акции компании торгуются под тикером «RTSB» и «RTSBP».