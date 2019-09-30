ПАО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:8128764676 шт.
- Номинал:0.02 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.21%0.53 ₽
- За неделю, max:0.648 ₽
- За неделю, min:0.51 ₽
- Дивиденд:0.025141 ₽
- Отсечка:25.03.2018
- Доходность:6.32%
- ПАО ГК «ТНС энерго»91.5%
- Прочие8.5%
Общая информация
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» образовалось в результате реорганизации основного регионального поставщика электроэнергии ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Как отдельное юридическое лицо компания появилась на рынке электросбыта в 2005 году. Позже получила статус гарантирующего поставщика в регионе своей работы.
Акционерное общество является правопреемником предприятия «Энергосбыт Ростовэнерго» и включено в состав крупнейшего отечественного холдинга «ТНС энерго». Под управлением последнего находится 10 компаний со статусом гарантирующего поставщика. Они обслуживают в общей сложности больше 19 миллионов потребителей электроэнергии в разных регионах страны.
Сфера деятельности предприятия
Филиал «ТНС энерго» на территории Донского края сотрудничает с представителями розничного и оптового рынка энергосбыта. Задачей предприятия является закупка электроэнергии и ее поставка бытовым потребителям, представителям бизнеса и бюджетных структур, которые ведут свою деятельность и располагаются на территории Ростовской области.
Данное подразделение «ТНС энерго» контролирует порядка 80% регионального рынка энергосбыта. В абонентскую структуру входит больше 1,4 млн частных лиц и свыше 58 тыс. организаций в сфере бизнеса и социальной деятельности. Всего «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обслуживает больше 1,5 млн лицевых счетов.
Ростовский филиал энергосбытового холдинга обладает 46 производственными участками и 9 межрайонными отделениями. Это позволяет говорить о том, что предприятие имеет представительство в каждом административно-территориальном субъекте региона.
Обладая статусом гарантирующего поставщика, филиал «ТНС энерго» контролируется государственными надзорными органами, а также тарифным отделом при Администрации региона. Согласно Уставу предприятия управление возложено на общее собрание акционеров и совет директоров.
На Московской бирже акции компании торгуются под тикером «RTSB» и «RTSBP».
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы1 766 513 тыс. руб.
- Оборотные активы6 237 555 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-1 178 453 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства9 182 521 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА- ДОНУ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1056164000023
- ИНН6168002922
- Юридический адрес:344022, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ЖУРАВЛЕВА, Д. 47
- Телефон+78632035998
- E-mailenergosbyt@rossbt.ru
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