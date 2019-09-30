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ПАО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ"

Тикер:

Нет данных

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-
  • Кол-во АОИ:8128764676 шт.
  • Номинал:0.02 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.21%0.53 ₽
  • За неделю, max:0.648 ₽
  • За неделю, min:0.51 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.025141 ₽
  • Отсечка:25.03.2018
  • Доходность:6.32%
дивидендная история
100%
Капитализация4 752 млн. руб.
  • ПАО ГК «ТНС энерго»91.5%
  • Прочие8.5%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» образовалось в результате реорганизации основного регионального поставщика электроэнергии ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Как отдельное юридическое лицо компания появилась на рынке электросбыта в 2005 году. Позже получила статус гарантирующего поставщика в регионе своей работы.  

Акционерное общество является правопреемником предприятия «Энергосбыт Ростовэнерго» и включено в состав крупнейшего отечественного холдинга «ТНС энерго». Под управлением последнего находится 10 компаний со статусом гарантирующего поставщика. Они обслуживают в общей сложности больше 19 миллионов потребителей электроэнергии в разных регионах страны. 

Сфера деятельности предприятия

Филиал «ТНС энерго» на территории Донского края сотрудничает с представителями розничного и оптового рынка энергосбыта. Задачей предприятия является закупка электроэнергии и ее поставка бытовым потребителям, представителям бизнеса и бюджетных структур, которые ведут свою деятельность и располагаются на территории Ростовской области. 

Данное подразделение «ТНС энерго» контролирует порядка 80% регионального рынка энергосбыта. В абонентскую структуру входит больше 1,4 млн частных лиц и свыше 58 тыс. организаций в сфере бизнеса и социальной деятельности. Всего «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обслуживает больше 1,5 млн лицевых счетов. 

Ростовский филиал энергосбытового холдинга обладает 46 производственными участками и 9 межрайонными отделениями. Это позволяет говорить о том, что предприятие имеет представительство в каждом административно-территориальном субъекте региона. 

Обладая статусом гарантирующего поставщика, филиал «ТНС энерго» контролируется государственными надзорными органами, а также тарифным отделом при Администрации региона. Согласно Уставу предприятия управление возложено на общее собрание акционеров и совет директоров.

На Московской бирже акции компании торгуются под тикером «RTSB» и «RTSBP».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
8 004 068тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы1 766 513 тыс. руб.
  • Оборотные активы6 237 555 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-1 178 453 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства9 182 521 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
3.35Долг/EBITDA
9.71EV/EBITDA
5.83EV/OCF
0.2EV/S
-5.06P/BV
18.33P/E
11.82P/FCF
-2.02P/NCAV
-1.3P/NNWC
0.13P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.2Долг/EBITDA
-290.25EV/EBITDA
169.79EV/OCF
6.1EV/S
1 031.39P/BV
-61.91P/E
237.29P/FCF
-8.87P/NCAV
-11.52P/NNWC
5.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.02Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.15Коэффициент автономии
0.86Рентабельность общая, %
2.5Коэффициент маневренности собственного капитала
-34.72Оборачиваемость собственного капитала
-0.47Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
6.68Оборачиваемость оборотных активов
0.68Коэффицент текущей ликвидности
0Коэффициент привлечения заемного капитала
1.75Коэффицент покрытия процентов
27 035.23Оборачиваемость запасов
-4 949.52Коэффициент обеспеченности запасов
-0.15Коэффициент покрытия инвестиций
8.21Оборачиваемость кредиторской задолженности
-1.5Индекс постоянного актива
0.71Маржа прибыли, %
0.78Коэффициент мобильности имущества
0.66Коэффицент срочной ликвидности
7.2Оборачиваемость дебиторской задолженности
4.71Рентабельность оборотных активов, %
18.02Рентабельность внеоборотных активов, %
18.01Рентабельность производственных фондов, %
3.24Рентабельность задействованного капитала, %
-24.49Рентабельность собственного капитала, %
1.93Рентабельность продаж, %
1Коэффициент краткосрочной задолженности
0.03Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
11 894.765млн кВт*чПокупка электроэнергии
11 894.765млн кВт*чПродажа электроэнергии
9 662.6млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
2 232.165млн кВт*чКомпенсация потерь
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 07.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА- ДОНУ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1056164000023
  • ИНН6168002922
  • Юридический адрес:344022, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ЖУРАВЛЕВА, Д. 47
Контактная информация
  • Телефон+78632035998
  • E-mailenergosbyt@rossbt.ru
  • Сайтссылка