ПАО «Русолово» занимается управлением оловодобывающих компаний АО «ОРК» и ООО «Правоурмийское». Кроме того, на подконтрольных предприятиях совершается не только добыча оловянных руд, но и производством медного, вольфрамового и оловянного концентрата. Общество объединяет единственные оловодобывающие в России активы, расположенные в Хабаровском крае. К сырьевой базе ПАО относятся 3 месторождения руды и 2 хвостохранилища со значительным запасом меди, олова, вольфрама и серебра.

ПАО «Русолово» было основано в 2012 году. В его состав входит два горнодобывающих предприятия Хабаровского края. Главный офис компании находится в Москве. Общество «Русолово» является дочерним предприятием ПАО «Селигдар» — крупнейшей золотодобывающей компании России.

Сфера деятельности

Непосредственно ПАО «Русолово» осуществляет финансовое управление подконтрольными компаниями. Сфера деятельности предприятий, входящих в состав ПАО:

геологоразведка;

добыча подземным способом оловосодержащих руд;

производство вольфрамового, оловянного и медного концентратов.

Компания проводит активную работу по получению резидентства ТОСЭР. Планируют ввести в эксплуатацию несколько горнодобывающих комбинатов и провести политику импортозамещения (насытить отечественный рынок оловом собственного производства).

В планах компании к 2020 году увеличить объем добычи до 5-6 тыс. тонн олова в концентрате, расширить и модернизировать обогатительное производство.

Акции компании

Акционерный капитал «Русолова» в размере 3 млрд рублей разделен на равное число именных акций, номиналом в 1 рубль. Акции компании обращаются на Московской фондовой бирже под тикером «ROLO» (включены в листинг 3 уровня). Все акции являются именными и представлены в бездокументарной форме. Крупнейшим акционером является ПАО «Селигдар» (92%).