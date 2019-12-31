  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО "РУСОЛОВО"

ПАО "РУСОЛОВО"

Тикер:
0
1
0
-
  • Кол-во АОИ:3000100000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.51%8.52 ₽
  • За неделю, max:9.245 ₽
  • За неделю, min:8.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация25 561 млн. руб.
  • ПАО «Селигдар»92.28%
  • Прочие7.72%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Русолово» занимается управлением оловодобывающих компаний АО «ОРК» и ООО «Правоурмийское». Кроме того, на подконтрольных предприятиях совершается не только добыча оловянных руд, но и производством медного, вольфрамового и оловянного концентрата. Общество объединяет единственные оловодобывающие в России активы, расположенные в Хабаровском крае. К сырьевой базе ПАО относятся 3 месторождения руды и 2 хвостохранилища со значительным запасом меди, олова, вольфрама и серебра.

ПАО «Русолово» было основано в 2012 году. В его состав входит два горнодобывающих предприятия Хабаровского края. Главный офис компании находится в Москве. Общество «Русолово» является дочерним предприятием ПАО «Селигдар» — крупнейшей золотодобывающей компании России.

Сфера деятельности

Непосредственно ПАО «Русолово» осуществляет финансовое управление подконтрольными компаниями. Сфера деятельности предприятий, входящих в состав ПАО:

  •  геологоразведка;

  •  добыча подземным способом оловосодержащих руд;

  •  производство вольфрамового, оловянного и медного концентратов.

Компания проводит активную работу по получению резидентства ТОСЭР. Планируют ввести в эксплуатацию несколько горнодобывающих комбинатов и провести политику импортозамещения (насытить отечественный рынок оловом собственного производства).

В планах компании к 2020 году увеличить объем добычи до 5-6 тыс. тонн олова в концентрате, расширить и модернизировать обогатительное производство.

Акции компании

Акционерный капитал «Русолова» в размере 3 млрд рублей разделен на равное число именных акций, номиналом в 1 рубль. Акции компании обращаются на Московской фондовой бирже под тикером «ROLO» (включены в листинг 3 уровня). Все акции являются именными и представлены в бездокументарной форме. Крупнейшим акционером является ПАО «Селигдар» (92%).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
14 595 668тыс. руб

Активы

  • Внеоборотные активы10 958 864 тыс. руб
  • Оборотные активы3 636 804 тыс. руб

Пассивы

  • Капитал и резервы4 528 646 тыс. руб
  • Долгосрочные обязательства7 506 904 тыс. руб
  • Краткосрочные обязательства2 560 118 тыс. руб
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
2.69Долг/EBITDA
19.76EV/EBITDA
35.76EV/OCF
7.67EV/S
6P/BV
65.77P/E
-28.47P/FCF
-4.22P/NCAV
-3.4P/NNWC
6.51P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.21Коэффицент абсолютной ликвидности
0.45Коэффициент автономии
12.37Рентабельность общая, %
0.2Коэффициент маневренности собственного капитала
1.02Оборачиваемость собственного капитала
-1.77Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.3Оборачиваемость оборотных активов
1.42Коэффицент текущей ликвидности
0.62Коэффициент привлечения заемного капитала
1.77Оборачиваемость запасов
-2.72Коэффициент обеспеченности запасов
1.2Коэффициент покрытия инвестиций
1.98Оборачиваемость кредиторской задолженности
2.42Индекс постоянного актива
9.9Маржа прибыли, %
0.33Коэффициент мобильности имущества
0.46Коэффицент срочной ликвидности
0.43Оборачиваемость дебиторской задолженности
12.85Рентабельность оборотных активов, %
-1.06Рентабельность внеоборотных активов, %
4.27Рентабельность производственных фондов, %
9.38Рентабельность задействованного капитала, %
10.1Рентабельность собственного капитала, %
44.9Рентабельность продаж, %
0.25Коэффициент краткосрочной задолженности
0.15Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Основные производственные показатели АО "ОРК"

2019 г.
2 819п.м.Проходка
31 623м3Проходка
232 657тоннДобыча руды
221 778тоннПереработка руды
862.7тоннПроизводство олова в концентрате

Основные производственные показатели АО "Правоурмийское"

2019 г.
3 369п.м.Проходка
43 058м3Проходка
226 236тоннДобыча руды
222 285тоннПереработка руды
1 401.6тоннПроизводство олова в концентрате

Производственные показатели в целом по компании

2021 г.
585 000тоннДобыча руды
544 000тоннПереработка руды
2 908тоннПроизводство олова в концентрате
47тоннПроизводство вольфрама
366тоннПроизводство меди
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Выберите дату выписки и нажмите скачать
Скачать

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСОЛОВО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РУСОЛОВО"
  • РуководительКОЛЕСОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиСбор и обработка сточных вод
Юридическая информация
  • ОГРН1127746391596
  • ИНН7706774915
  • Юридический адрес:119049, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 6СТР7, ПОМЕЩ. III КОМН.
Контактная информация
  • Телефон+74957894347
  • E-mailinforus@seligdar.ru
  • Сайтссылка