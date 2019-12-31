ПАО "РУСОЛОВО"
- Кол-во АОИ:3000100000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-3.51%8.52 ₽
- За неделю, max:9.245 ₽
- За неделю, min:8.5 ₽
Нет данных
- ПАО «Селигдар»92.28%
- Прочие7.72%
Общая информация
ПАО «Русолово» занимается управлением оловодобывающих компаний АО «ОРК» и ООО «Правоурмийское». Кроме того, на подконтрольных предприятиях совершается не только добыча оловянных руд, но и производством медного, вольфрамового и оловянного концентрата. Общество объединяет единственные оловодобывающие в России активы, расположенные в Хабаровском крае. К сырьевой базе ПАО относятся 3 месторождения руды и 2 хвостохранилища со значительным запасом меди, олова, вольфрама и серебра.
ПАО «Русолово» было основано в 2012 году. В его состав входит два горнодобывающих предприятия Хабаровского края. Главный офис компании находится в Москве. Общество «Русолово» является дочерним предприятием ПАО «Селигдар» — крупнейшей золотодобывающей компании России.
Сфера деятельности
Непосредственно ПАО «Русолово» осуществляет финансовое управление подконтрольными компаниями. Сфера деятельности предприятий, входящих в состав ПАО:
геологоразведка;
добыча подземным способом оловосодержащих руд;
производство вольфрамового, оловянного и медного концентратов.
Компания проводит активную работу по получению резидентства ТОСЭР. Планируют ввести в эксплуатацию несколько горнодобывающих комбинатов и провести политику импортозамещения (насытить отечественный рынок оловом собственного производства).
В планах компании к 2020 году увеличить объем добычи до 5-6 тыс. тонн олова в концентрате, расширить и модернизировать обогатительное производство.
Акции компании
Акционерный капитал «Русолова» в размере 3 млрд рублей разделен на равное число именных акций, номиналом в 1 рубль. Акции компании обращаются на Московской фондовой бирже под тикером «ROLO» (включены в листинг 3 уровня). Все акции являются именными и представлены в бездокументарной форме. Крупнейшим акционером является ПАО «Селигдар» (92%).
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы10 958 864 тыс. руб
- Оборотные активы3 636 804 тыс. руб
Пассивы
- Капитал и резервы4 528 646 тыс. руб
- Долгосрочные обязательства7 506 904 тыс. руб
- Краткосрочные обязательства2 560 118 тыс. руб
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Основные производственные показатели АО "ОРК"2019 г.
Основные производственные показатели АО "Правоурмийское"2019 г.
Производственные показатели в целом по компании2021 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСОЛОВО"
- Сокращенное наименованиеПАО "РУСОЛОВО"
- РуководительКОЛЕСОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиСбор и обработка сточных вод
- ОГРН1127746391596
- ИНН7706774915
- Юридический адрес:119049, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 6СТР7, ПОМЕЩ. III КОМН.
- Телефон+74957894347
- E-mailinforus@seligdar.ru
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