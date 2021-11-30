РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)

Компания «РОС АГРО ПЛС» является крупнейшим поставщиком продукции растениеводства и животноводства на отечественный рынок. Холдинг занимает 3 место в России по производству свинины, входит в число крупнейших производителей молокопродуктов, а также получает заслуженное «серебро» за изготовление свекольного сахара. Земельный банк агропредприятия насчитывает свыше 665 тыс. га. В планах компании — войти в тройку лидеров по масложировой отрасли.

История холдинга уходит своими корнями в 1995 год, когда компанией был совершен первый импорт сахара. Позже фирма стала заниматься переработкой сахара-сырца в РФ. В 2015 году Группа «РОС АГРО ПЛС» признана растущей быстрыми темпами сельскохозяйственной компанией. Она зарегистрирована на Кипре.

Сфера деятельности

Регион действия компании — Белгородская, Воронежская, Тамбовская, Самарская, Курская, Свердловская и Орловская области, а также Приморский край. Вертикальный агрохолдинг работает в отраслях:

растениеводства;

животноводства;

производства сахара;

получения и сбыта масел и других жиров растительного и животного происхождения.

Экспорт продукции совершается в страны СНГ, Африки, Ближнего Востока и Европы.

Холдинг всегда внедряет новые технологии, улучшая производительность бизнеса, логистические услуги и технологии хранения товаров. В наши дни она поставляет продукцию в 80 регионов РФ и 35 зарубежных стран.

Доля на российском рынке по продаже кускового сахара — 48%, свинины — 5%, потребительского маргарина — 41%, майонеза — 8%.

Акции компании

Купля-продажа акций компании проводится на Московской и Лондонской (с 2011 года) биржах под тикером «AGRO». В свободном обращении находится порядка 20% ценных бумаг. Все остальные акции принадлежат семье Мошковича и В. Басову.