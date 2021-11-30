РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)
- Кол-во АОИ:136666665 шт.
- Номинал:0.002 €
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-2.11%1056 ₽
- За неделю, max:1120.4 ₽
- За неделю, min:1040 ₽
- Дивиденд:65.2548 ₽
- Отсечка:10.09.2021
- Доходность:5.40%
- Cемья Мошковича71.9%
- Басов Максим Дмитриевич7.3%
- Акции в свободном обращении20.8%
Общая информация
Компания «РОС АГРО ПЛС» является крупнейшим поставщиком продукции растениеводства и животноводства на отечественный рынок. Холдинг занимает 3 место в России по производству свинины, входит в число крупнейших производителей молокопродуктов, а также получает заслуженное «серебро» за изготовление свекольного сахара. Земельный банк агропредприятия насчитывает свыше 665 тыс. га. В планах компании — войти в тройку лидеров по масложировой отрасли.
История холдинга уходит своими корнями в 1995 год, когда компанией был совершен первый импорт сахара. Позже фирма стала заниматься переработкой сахара-сырца в РФ. В 2015 году Группа «РОС АГРО ПЛС» признана растущей быстрыми темпами сельскохозяйственной компанией. Она зарегистрирована на Кипре.
Сфера деятельности
Регион действия компании — Белгородская, Воронежская, Тамбовская, Самарская, Курская, Свердловская и Орловская области, а также Приморский край. Вертикальный агрохолдинг работает в отраслях:
растениеводства;
животноводства;
производства сахара;
получения и сбыта масел и других жиров растительного и животного происхождения.
Экспорт продукции совершается в страны СНГ, Африки, Ближнего Востока и Европы.
Холдинг всегда внедряет новые технологии, улучшая производительность бизнеса, логистические услуги и технологии хранения товаров. В наши дни она поставляет продукцию в 80 регионов РФ и 35 зарубежных стран.
Доля на российском рынке по продаже кускового сахара — 48%, свинины — 5%, потребительского маргарина — 41%, майонеза — 8%.
Акции компании
Купля-продажа акций компании проводится на Московской и Лондонской (с 2011 года) биржах под тикером «AGRO». В свободном обращении находится порядка 20% ценных бумаг. Все остальные акции принадлежат семье Мошковича и В. Басову.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы190 106 650 тыс. руб.
- Оборотные активы188 228 506 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы141 929 611 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства80 889 356 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства155 516 189 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Масложировой сегмент2020 г.
Мясной сегмент2020 г.
Посевная площадь2020 г.
Сахарный сегмент2020 г.
Сельскохозяйственный сегмент2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльАПК и сельское хозяйство
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+74953631661
- E-mailrusagrogroup@rusagrogroup.ru
- Сайтссылка