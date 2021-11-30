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РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:136666665 шт.
  • Номинал:0.002 €
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.11%1056 ₽
  • За неделю, max:1120.4 ₽
  • За неделю, min:1040 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:65.2548 ₽
  • Отсечка:10.09.2021
  • Доходность:5.40%
дивидендная история
100%
Капитализация144 320 млн. руб.
  • Cемья Мошковича71.9%
  • Басов Максим Дмитриевич7.3%
  • Акции в свободном обращении20.8%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

Компания «РОС АГРО ПЛС» является крупнейшим поставщиком продукции растениеводства и животноводства на отечественный рынок. Холдинг занимает 3 место в России по производству свинины, входит в число крупнейших производителей молокопродуктов, а также получает заслуженное «серебро» за изготовление свекольного сахара. Земельный банк агропредприятия насчитывает свыше 665 тыс. га. В планах компании — войти в тройку лидеров по масложировой отрасли.

История холдинга уходит своими корнями в 1995 год, когда компанией был совершен первый импорт сахара. Позже фирма стала заниматься переработкой сахара-сырца в РФ. В 2015 году Группа «РОС АГРО ПЛС» признана растущей быстрыми темпами сельскохозяйственной компанией. Она зарегистрирована на Кипре.

Сфера деятельности

Регион действия компании — Белгородская, Воронежская, Тамбовская, Самарская, Курская, Свердловская и Орловская области, а также Приморский край. Вертикальный агрохолдинг работает в отраслях:

  •  растениеводства;

  •  животноводства;

  •  производства сахара;

  •  получения и сбыта масел и других жиров растительного и животного происхождения.

Экспорт продукции совершается в страны СНГ, Африки, Ближнего Востока и Европы.

Холдинг всегда внедряет новые технологии, улучшая производительность бизнеса, логистические услуги и технологии хранения товаров. В наши дни она поставляет продукцию в 80 регионов РФ и 35 зарубежных стран.

Доля на российском рынке по продаже кускового сахара — 48%, свинины — 5%, потребительского маргарина — 41%, майонеза — 8%.

Акции компании

Купля-продажа акций компании проводится на Московской и Лондонской (с 2011 года) биржах под тикером «AGRO». В свободном обращении находится порядка 20% ценных бумаг. Все остальные акции принадлежат семье Мошковича и В. Басову.

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
378 335 156тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы190 106 650 тыс. руб.
  • Оборотные активы188 228 506 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы141 929 611 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства80 889 356 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства155 516 189 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
2.4Долг/EBITDA
5.82EV/EBITDA
12.56EV/OCF
1.19EV/S
1.02P/BV
3.3P/E
-6.59P/FCF
-3.02P/NCAV
-1.36P/NNWC
0.7P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
2.4Долг/EBITDA
5.82EV/EBITDA
12.56EV/OCF
1.19EV/S
1.02P/BV
3.3P/E
-6.59P/FCF
-3.02P/NCAV
-1.36P/NNWC
0.7P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.57Коэффицент абсолютной ликвидности
0.38Коэффициент автономии
22.2Рентабельность общая, %
-0.34Коэффициент маневренности собственного капитала
1.58Оборачиваемость собственного капитала
0.61Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.56Оборачиваемость оборотных активов
1.21Коэффицент текущей ликвидности
0.36Коэффициент привлечения заемного капитала
1.88Коэффицент покрытия процентов
3.42Оборачиваемость запасов
-0.69Коэффициент обеспеченности запасов
0.59Коэффициент покрытия инвестиций
10.92Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.67Индекс постоянного актива
21.2Маржа прибыли, %
0.99Коэффициент мобильности имущества
0.69Коэффицент срочной ликвидности
13.66Оборачиваемость дебиторской задолженности
33.1Рентабельность оборотных активов, %
23.95Рентабельность внеоборотных активов, %
17.64Рентабельность производственных фондов, %
13.9Рентабельность задействованного капитала, %
33.54Рентабельность собственного капитала, %
28Рентабельность продаж, %
0.66Коэффициент краткосрочной задолженности
0.47Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Масложировой сегмент

2020 г.
138тыс. тПродажи майонез
66.9руб./кгЦена масло наливом
15.2руб./кгЦена шрот
59.7руб./кгЦена промышленные жиры
43тыс. тПродажи маргарин
160тыс. тПродажи масло фасованное
384тыс. тПродажи масло наливом
589тыс. тПродажи шрот
313тыс. тПродажи промышленные жиры
87.3руб./кгЦена майонез
89.3руб./кгЦена маргарин
68руб./кгЦена масло фасованное

Мясной сегмент

2020 г.
34тыс. тПродажи свинина живок
215тыс. тПродажи переработанной свинины
80руб./кгЦена живок
137.9руб./кгЦена переработанной свинины

Посевная площадь

2020 г.
84тыс. гаСахарная свекла
196тыс. гаПшеница
164тыс. гаСоя
18тыс. гаЯчмень
23тыс. гаПодсолнечник
30тыс. гаКукуруза на зерно

Сахарный сегмент

2020 г.
764тыс. тПроизводство сахара
812тыс. тПродажи сахара
29.5руб./кгЦена реализации

Сельскохозяйственный сегмент

2020 г.
2 952тыс. тПродажи сахарная свекла
10.2руб./кгЦена ячмень
30руб./кгЦена подсолнух
14руб./кгЦена кукуруза
28.6руб./кгЦена соя
653тыс. тПродажи пшеница
122тыс. тПродажа ячмень
775тыс. тПродажа зерновых
78тыс. тПродажа подсолнух
149тыс. тПродажа кукуруза
331тыс. тПродажа соя
3.4руб./кгЦена сахарная свекла
12.9руб./кгЦена пшеница
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 17.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльАПК и сельское хозяйство
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+74953631661
  • E-mailrusagrogroup@rusagrogroup.ru
  • Сайтссылка