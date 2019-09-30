  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"

ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"

Тикер:
1
0
0
-
  • Кол-во АОИ:87876649 шт.
  • Номинал:100 ₽
  • Листинг:-
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-7.19%510 ₽
  • За неделю, max:572.5 ₽
  • За неделю, min:509 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:4 ₽
  • Отсечка:20.12.2021
  • Доходность:0.72%
дивидендная история
100%
Капитализация44 817 млн. руб.
  • Максим Юрьевич Воробьев48%
  • ООО «УК „Свиньин и Партнеры“»25%
  • ПАО «Совкомбанк»17.25%
  • Прочие9.75%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Русская Аквакультура» — управляющая компания группы предприятий, занимающихся выловом лосося и форели и поставкой рыбы потребителю. Холдинг владеет правами по выращиванию морепродуктов на 36 акваториях с потенциальным объемом красной рыбы в 50 тыс. тонн. Группа компаний является лидером по разведению рыбы (аквакультура) в Российской Федерации.

Основание группы произошло в 1997 году (тогда предприятие «Русское море» импортировало сельдь и рыбу из Норвегии). В 2013 году приоритетным направлением компании стало развитие аквакультуры, а дистрибуция отошла на второй план. Ребрендинг холдинга состоялся в 2015 году — компания получила новое название «Русская Аквакультура».

Сфера деятельности

Компания «Русская Аквакультура» является крупнейшим вертикально-интегрированным холдингом, который занимается:

  •  разведением мальков;

  •  выращиванием рыбы;

  •  выловом лосося и форели;

  •  обработкой продукции;

  •  поставкой товаров потребителю.

Товарное выращивание рыбы совершается в акватории Баренцева моря и озерах Республики Карелия. Благодаря соответствию продукции запросам потребителя «качество/свежесть» холдингу удалось вытеснить многих конкурентов.

К 2025 году компания планирует увеличить производство товарной продукции с 20 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. Низкий уровень долга позволяет холдингу привлекать инвестиционный капитал.

Акции компании

Уставной капитал компании составляет 8,787 млрд рублей. Он разделен на акции, номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Ценные бумаги ПАО торгуются на ММВБ под тикером «AQUA».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
24 052 301тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы8 821 222 тыс. руб.
  • Оборотные активы15 231 079 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы12 997 672 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства5 287 866 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства5 766 763 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.88Долг/EBITDA
16.25EV/EBITDA
-489.74EV/OCF
5.82EV/S
3.88P/BV
9.2P/E
-17.07P/FCF
12.07P/NCAV
-28.54P/NNWC
5.14P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
12.18Долг/EBITDA
18.14EV/EBITDA
-114.38EV/OCF
3.45EV/S
1.07P/BV
0.95P/E
-14.67P/FCF
2.1P/NCAV
-2.71P/NNWC
1.67P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.45Коэффицент абсолютной ликвидности
1.18Коэффициент автономии
56.81Рентабельность общая, %
0.32Коэффициент маневренности собственного капитала
0.79Оборачиваемость собственного капитала
0.27Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.71Оборачиваемость оборотных активов
2.64Коэффицент текущей ликвидности
0.29Коэффициент привлечения заемного капитала
16.34Коэффицент покрытия процентов
0.89Оборачиваемость запасов
0.38Коэффициент обеспеченности запасов
3.17Коэффициент покрытия инвестиций
8.1Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.37Индекс постоянного актива
55.88Маржа прибыли, %
0.63Коэффициент мобильности имущества
0.26Коэффицент срочной ликвидности
15.11Оборачиваемость дебиторской задолженности
39.42Рентабельность оборотных активов, %
68.1Рентабельность внеоборотных активов, %
28.74Рентабельность производственных фондов, %
57.21Рентабельность задействованного капитала, %
44.3Рентабельность собственного капитала, %
59.8Рентабельность продаж, %
0.52Коэффициент краткосрочной задолженности
0.17Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Вылов и продажи рыбы

2021 г.
26.5тыс. тВылов товарной рыбы (Мурманск)
26.5тыс. тОбъем продаж (Мурманск)
1.3тыс. тВылов товарной рыбы (Карелия)
1.3тыс. тОбъем продаж (Карелия)
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 24.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"
  • РуководительСоснов Илья Геннадьевич, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльПищевая промышленность
  • Вид деятельностиДеятельность по складированию и хранению
Юридическая информация
  • ОГРН1079847122332
  • ИНН7816430057
  • Юридический адрес:121353, Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
Контактная информация
  • Телефон+74952589928
  • E-mailinfo@russaquaculture.ru
  • Сайтссылка