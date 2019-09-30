ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"
- Кол-во АОИ:87876649 шт.
- Номинал:100 ₽
- Листинг:-
- Текущая цена:-7.19%510 ₽
- За неделю, max:572.5 ₽
- За неделю, min:509 ₽
- Дивиденд:4 ₽
- Отсечка:20.12.2021
- Доходность:0.72%
- Максим Юрьевич Воробьев48%
- ООО «УК „Свиньин и Партнеры“»25%
- ПАО «Совкомбанк»17.25%
- Прочие9.75%
Общая информация
ПАО «Русская Аквакультура» — управляющая компания группы предприятий, занимающихся выловом лосося и форели и поставкой рыбы потребителю. Холдинг владеет правами по выращиванию морепродуктов на 36 акваториях с потенциальным объемом красной рыбы в 50 тыс. тонн. Группа компаний является лидером по разведению рыбы (аквакультура) в Российской Федерации.
Основание группы произошло в 1997 году (тогда предприятие «Русское море» импортировало сельдь и рыбу из Норвегии). В 2013 году приоритетным направлением компании стало развитие аквакультуры, а дистрибуция отошла на второй план. Ребрендинг холдинга состоялся в 2015 году — компания получила новое название «Русская Аквакультура».
Сфера деятельности
Компания «Русская Аквакультура» является крупнейшим вертикально-интегрированным холдингом, который занимается:
разведением мальков;
выращиванием рыбы;
выловом лосося и форели;
обработкой продукции;
поставкой товаров потребителю.
Товарное выращивание рыбы совершается в акватории Баренцева моря и озерах Республики Карелия. Благодаря соответствию продукции запросам потребителя «качество/свежесть» холдингу удалось вытеснить многих конкурентов.
К 2025 году компания планирует увеличить производство товарной продукции с 20 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. Низкий уровень долга позволяет холдингу привлекать инвестиционный капитал.
Акции компании
Уставной капитал компании составляет 8,787 млрд рублей. Он разделен на акции, номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Ценные бумаги ПАО торгуются на ММВБ под тикером «AQUA».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы8 821 222 тыс. руб.
- Оборотные активы15 231 079 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы12 997 672 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства5 287 866 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства5 766 763 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Вылов и продажи рыбы2021 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"
- Сокращенное наименованиеПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"
- РуководительСоснов Илья Геннадьевич, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльПищевая промышленность
- Вид деятельностиДеятельность по складированию и хранению
- ОГРН1079847122332
- ИНН7816430057
- Юридический адрес:121353, Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
- Телефон+74952589928
- E-mailinfo@russaquaculture.ru
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