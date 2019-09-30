ПАО «Русская Аквакультура» — управляющая компания группы предприятий, занимающихся выловом лосося и форели и поставкой рыбы потребителю. Холдинг владеет правами по выращиванию морепродуктов на 36 акваториях с потенциальным объемом красной рыбы в 50 тыс. тонн. Группа компаний является лидером по разведению рыбы (аквакультура) в Российской Федерации.

Основание группы произошло в 1997 году (тогда предприятие «Русское море» импортировало сельдь и рыбу из Норвегии). В 2013 году приоритетным направлением компании стало развитие аквакультуры, а дистрибуция отошла на второй план. Ребрендинг холдинга состоялся в 2015 году — компания получила новое название «Русская Аквакультура».

Сфера деятельности

Компания «Русская Аквакультура» является крупнейшим вертикально-интегрированным холдингом, который занимается:

разведением мальков;

выращиванием рыбы;

выловом лосося и форели;

обработкой продукции;

поставкой товаров потребителю.

Товарное выращивание рыбы совершается в акватории Баренцева моря и озерах Республики Карелия. Благодаря соответствию продукции запросам потребителя «качество/свежесть» холдингу удалось вытеснить многих конкурентов.

К 2025 году компания планирует увеличить производство товарной продукции с 20 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. Низкий уровень долга позволяет холдингу привлекать инвестиционный капитал.

Акции компании

Уставной капитал компании составляет 8,787 млрд рублей. Он разделен на акции, номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Ценные бумаги ПАО торгуются на ММВБ под тикером «AQUA».