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ПАО "САРАТОВСКИЙ НПЗ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:748012 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.24%10900 ₽
  • За неделю, max:11450 ₽
  • За неделю, min:10900 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0 ₽
  • Отсечка:09.07.2019
  • Доходность:0.00%
дивидендная история
100%
Капитализация11 963 млн. руб.
  • ОАО «РН Холдинг»83.78%
  • Прочие16.22%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Саратовский НПЗ» занимается переработкой нефти из Саратовского месторождения и нефти ТМ «Юралс», поступающих по трубопроводу, а также нефти из оренбургских месторождений, доставляемой по железной дороге. Производимые заводом моторные топлива соответствуют международным стандартам и являются экологически чистыми (класс К5). Бензин НПЗ обладает улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами (Евро-6 и А-95).

Нефтеперерабатывающий завод Саратова был введен в эксплуатацию в 1934 году. В годы ВОВ он был удостоен Ордена Отечественной войны I степени. Весной 2013 года завод вошел в состав НК «Росснефть».

Сфера деятельности

Саратовский НПЗ занимается производством:

  •  бензина, в частности прямогонного;

  •  ДТ;

  •  мазута;

  •  битума;

  •  вакуумного газойля;

  •  технической серы;

  •  и прочих нефтепродуктов.

Всего на предприятии представлено более 20 видов продукции.

В период с 2015 по 2018 год завод реализовал несколько масштабных инвестиционных проектов по замене печей, техническому перевооружению колоны К-2 и эстакады слива-налива.

Акции компании

Уставной капитал компании составляет 997,347 млн рублей. Он разделен на 748 012 обыкновенных и 249337 привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Крупнейшим акционером является ОАО «РН Холдинг» — 83,7%. С 2007 по 2019 года дивиденды по АОИ не выплачивались. Доля дивидендов в чистой прибыли по АПИ составила 10%.

Обыкновенные и привилегированные акции Саратовского НПЗ торгуются на Московской бирже под тикерами «KRKN» и «KRKNP» соответственно. В свободном обращении (free-float) находится 31% акций завода.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
46 757 106тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы15 491 681 тыс. руб.
  • Оборотные активы31 265 425 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы38 777 436 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства1 500 872 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства6 478 798 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
0Долг/EBITDA
2.37EV/EBITDA
9.33EV/OCF
1.03EV/S
0.36P/BV
4.28P/E
28.81P/FCF
0.69P/NCAV
1.08P/NNWC
1.03P/S

Среднеотраслевой

31.12.2020
1.39Долг/EBITDA
5.41EV/EBITDA
7.78EV/OCF
1.31EV/S
0.77P/BV
11.2P/E
7.51P/FCF
-0.9P/NCAV
-0.26P/NNWC
1.05P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
0Коэффицент абсолютной ликвидности
0.83Коэффициент автономии
30.52Рентабельность общая, %
0.53Коэффициент маневренности собственного капитала
0.35Оборачиваемость собственного капитала
0.73Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.48Оборачиваемость оборотных активов
4.76Коэффицент текущей ликвидности
0.04Коэффициент привлечения заемного капитала
223.14Коэффицент покрытия процентов
15.93Оборачиваемость запасов
23.95Коэффициент обеспеченности запасов
0.87Коэффициент покрытия инвестиций
2.49Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.4Индекс постоянного актива
24.08Маржа прибыли, %
0.6Коэффициент мобильности имущества
4.56Коэффицент срочной ликвидности
0.5Оборачиваемость дебиторской задолженности
11.64Рентабельность оборотных активов, %
17.79Рентабельность внеоборотных активов, %
17Рентабельность производственных фондов, %
7.04Рентабельность задействованного капитала, %
8.43Рентабельность собственного капитала, %
31.5Рентабельность продаж, %
0.77Коэффициент краткосрочной задолженности
0Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Переработка

2020 г.
6 255тыс. тОбъем переработки
6 097тыс. тРеализация нефтепродуктов и нефтехимии
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
  • Сокращенное наименованиеПАО "САРАТОВСКИЙ НПЗ"
  • РуководительЗАХАРОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльХимическая и нефтехимическая промышленность
  • Вид деятельностиПроизводство нефтепродуктов
Юридическая информация
  • ОГРН1026402483810
  • ИНН6451114900
  • Юридический адрес:410022, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. БРЯНСКАЯ, Д.1
Контактная информация
  • Телефон+78452473060
  • E-mailsar-npz-office@srnpz.rosneft.ru
  • Сайтссылка