ПАО "САРАТОВСКИЙ НПЗ"
- Кол-во АОИ:748012 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.24%10900 ₽
- За неделю, max:11450 ₽
- За неделю, min:10900 ₽
- Дивиденд:0 ₽
- Отсечка:09.07.2019
- Доходность:0.00%
- ОАО «РН Холдинг»83.78%
- Прочие16.22%
Общая информация
ПАО «Саратовский НПЗ» занимается переработкой нефти из Саратовского месторождения и нефти ТМ «Юралс», поступающих по трубопроводу, а также нефти из оренбургских месторождений, доставляемой по железной дороге. Производимые заводом моторные топлива соответствуют международным стандартам и являются экологически чистыми (класс К5). Бензин НПЗ обладает улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами (Евро-6 и А-95).
Нефтеперерабатывающий завод Саратова был введен в эксплуатацию в 1934 году. В годы ВОВ он был удостоен Ордена Отечественной войны I степени. Весной 2013 года завод вошел в состав НК «Росснефть».
Сфера деятельности
Саратовский НПЗ занимается производством:
бензина, в частности прямогонного;
ДТ;
мазута;
битума;
вакуумного газойля;
технической серы;
и прочих нефтепродуктов.
Всего на предприятии представлено более 20 видов продукции.
В период с 2015 по 2018 год завод реализовал несколько масштабных инвестиционных проектов по замене печей, техническому перевооружению колоны К-2 и эстакады слива-налива.
Акции компании
Уставной капитал компании составляет 997,347 млн рублей. Он разделен на 748 012 обыкновенных и 249337 привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Крупнейшим акционером является ОАО «РН Холдинг» — 83,7%. С 2007 по 2019 года дивиденды по АОИ не выплачивались. Доля дивидендов в чистой прибыли по АПИ составила 10%.
Обыкновенные и привилегированные акции Саратовского НПЗ торгуются на Московской бирже под тикерами «KRKN» и «KRKNP» соответственно. В свободном обращении (free-float) находится 31% акций завода.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы15 491 681 тыс. руб.
- Оборотные активы31 265 425 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы38 777 436 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства1 500 872 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства6 478 798 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Среднеотраслевой31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Переработка2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
- Сокращенное наименованиеПАО "САРАТОВСКИЙ НПЗ"
- РуководительЗАХАРОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльХимическая и нефтехимическая промышленность
- Вид деятельностиПроизводство нефтепродуктов
- ОГРН1026402483810
- ИНН6451114900
- Юридический адрес:410022, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. БРЯНСКАЯ, Д.1
- Телефон+78452473060
- E-mailsar-npz-office@srnpz.rosneft.ru
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