ПАО «Саратовский НПЗ» занимается переработкой нефти из Саратовского месторождения и нефти ТМ «Юралс», поступающих по трубопроводу, а также нефти из оренбургских месторождений, доставляемой по железной дороге. Производимые заводом моторные топлива соответствуют международным стандартам и являются экологически чистыми (класс К5). Бензин НПЗ обладает улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами (Евро-6 и А-95).

Нефтеперерабатывающий завод Саратова был введен в эксплуатацию в 1934 году. В годы ВОВ он был удостоен Ордена Отечественной войны I степени. Весной 2013 года завод вошел в состав НК «Росснефть».

Сфера деятельности

Саратовский НПЗ занимается производством:

бензина, в частности прямогонного;

ДТ;

мазута;

битума;

вакуумного газойля;

технической серы;

и прочих нефтепродуктов.

Всего на предприятии представлено более 20 видов продукции.

В период с 2015 по 2018 год завод реализовал несколько масштабных инвестиционных проектов по замене печей, техническому перевооружению колоны К-2 и эстакады слива-налива.

Акции компании

Уставной капитал компании составляет 997,347 млн рублей. Он разделен на 748 012 обыкновенных и 249337 привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Крупнейшим акционером является ОАО «РН Холдинг» — 83,7%. С 2007 по 2019 года дивиденды по АОИ не выплачивались. Доля дивидендов в чистой прибыли по АПИ составила 10%.

Обыкновенные и привилегированные акции Саратовского НПЗ торгуются на Московской бирже под тикерами «KRKN» и «KRKNP» соответственно. В свободном обращении (free-float) находится 31% акций завода.