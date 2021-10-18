ПАО «Сегежа Групп»
- Кол-во АОИ:11940000000 шт.
- Номинал:-
- Листинг:-
- Текущая цена:-2.48%9.45 ₽
- За неделю, max:10.247 ₽
- За неделю, min:9.15 ₽
Нет данных
Нет данных
Общая информация
Segezha Group — лесопромышленный комплекс с вертикально-интегрированной структурой. Компания занимает 3 место в мире по производству мешочной бумаги из небеленой целлюлозы. Активы холдинга сосредоточены в 11 странах мира.
В 2014 году холдинг «АФК «Система» в лице входящего в него ООО «ЛесИнвест» приобретает у Банка Москвы 100% акций компании «Сегеженский ЦБК». А в 2015 году в рамках ребрендинга группа получает новое названием Segezha Group. Позже холдинг расширяет свои активы, купив лесоперерабатывающий комплекс и построив новый завод в Ростовской области.
Компания сегодня
На сегодня Сегежа групп становится лидером по продаже пиломатериалов в РФ, а также занимает топовые позиции в мире по изготовлению мешочной бумаги.
Упаковочная продукция компании соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов FSSC 22000, что подтверждено датским заводом.
Сфера деятельности
Сфера деятельности компании представлена лесозаготовкой, транспортировкой, деревообработкой, брикетированием древесных отходов. Вертикально-интегрированное предприятие производит упаковочный материал, фанеру, пиломатериалы, домокомплекты из бруса. Холдинг инвестирует денежные средства в сумме 200 млн. рублей на строительство четвертого энергокотла на древесных отходах в Архангельской области. Также компания реализует проект по созданию инновационного фанерного производства в Галиче.
Акции
Акции «Сегежа групп» торгуются на Московской бирже под тикером «SGZH». Компания регулярно выплачивает дивиденды.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы77 181 353 тыс. руб.
- Оборотные активы47 996 811 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы45 560 315 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства53 435 543 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства26 182 306 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Операционные показатели2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЦеллюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+74999628200
- E-mailwelcome@segezha-group.com
- Сайтссылка