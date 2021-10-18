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ПАО «Сегежа Групп»

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  • Кол-во АОИ:11940000000 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:-
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.48%9.45 ₽
  • За неделю, max:10.247 ₽
  • За неделю, min:9.15 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
Капитализация112 833 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

Segezha Group — лесопромышленный комплекс с вертикально-интегрированной структурой. Компания занимает 3 место в мире по производству мешочной бумаги из небеленой целлюлозы. Активы холдинга сосредоточены в 11 странах мира.

В 2014 году холдинг «АФК «Система» в лице входящего в него ООО «ЛесИнвест» приобретает у Банка Москвы 100% акций компании «Сегеженский ЦБК». А в 2015 году в рамках ребрендинга группа получает новое названием Segezha Group. Позже холдинг расширяет свои активы, купив лесоперерабатывающий комплекс и построив новый завод в Ростовской области.

Компания сегодня

На сегодня Сегежа групп становится лидером по продаже пиломатериалов в РФ, а также занимает топовые позиции в мире по изготовлению мешочной бумаги.

Упаковочная продукция компании соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов FSSC 22000, что подтверждено датским заводом.

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании представлена лесозаготовкой, транспортировкой, деревообработкой, брикетированием древесных отходов. Вертикально-интегрированное предприятие производит упаковочный материал, фанеру, пиломатериалы, домокомплекты из бруса. Холдинг инвестирует денежные средства в сумме 200 млн. рублей на строительство четвертого энергокотла на древесных отходах в Архангельской области. Также компания реализует проект по созданию инновационного фанерного производства в Галиче.

Акции

Акции «Сегежа групп» торгуются на Московской бирже под тикером «SGZH». Компания регулярно выплачивает дивиденды.

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
125 178 164тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы77 181 353 тыс. руб.
  • Оборотные активы47 996 811 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы45 560 315 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства53 435 543 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства26 182 306 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.68Долг/EBITDA
8.13EV/EBITDA
11.47EV/OCF
2.47EV/S
3.46P/BV
18.89P/E
-74.19P/FCF
-4.98P/NCAV
-3.83P/NNWC
1.96P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.68Долг/EBITDA
8.13EV/EBITDA
11.47EV/OCF
2.47EV/S
3.46P/BV
18.89P/E
-74.19P/FCF
-4.98P/NCAV
-3.83P/NNWC
1.96P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.82Коэффицент абсолютной ликвидности
0.36Коэффициент автономии
-0.72Рентабельность общая, %
-0.69Коэффициент маневренности собственного капитала
2.53Оборачиваемость собственного капитала
-0.66Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.9Оборачиваемость оборотных активов
1.83Коэффицент текущей ликвидности
0.54Коэффициент привлечения заемного капитала
3.46Коэффицент покрытия процентов
6.56Оборачиваемость запасов
-2.73Коэффициент обеспеченности запасов
0.79Коэффициент покрытия инвестиций
5.53Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.62Индекс постоянного актива
-1.95Маржа прибыли, %
0.38Коэффициент мобильности имущества
1.39Коэффицент срочной ликвидности
5.22Оборачиваемость дебиторской задолженности
-3.72Рентабельность оборотных активов, %
-1.9Рентабельность внеоборотных активов, %
-1.65Рентабельность производственных фондов, %
-1.26Рентабельность задействованного капитала, %
-4.95Рентабельность собственного капитала, %
16.19Рентабельность продаж, %
0.33Коэффициент краткосрочной задолженности
0.45Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Операционные показатели

2020 г.
317тыс. тМешочная бумага
1 301млн шт.Бумажные мешки
186тыс. куб. мФанера
1 217тыс. куб. мПиломатериалы
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Нет данных

все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЦеллюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+74999628200
  • E-mailwelcome@segezha-group.com
  • Сайтссылка