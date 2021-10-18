ПАО «Сегежа Групп»

Segezha Group — лесопромышленный комплекс с вертикально-интегрированной структурой. Компания занимает 3 место в мире по производству мешочной бумаги из небеленой целлюлозы. Активы холдинга сосредоточены в 11 странах мира.

В 2014 году холдинг «АФК «Система» в лице входящего в него ООО «ЛесИнвест» приобретает у Банка Москвы 100% акций компании «Сегеженский ЦБК». А в 2015 году в рамках ребрендинга группа получает новое названием Segezha Group. Позже холдинг расширяет свои активы, купив лесоперерабатывающий комплекс и построив новый завод в Ростовской области.

Компания сегодня

На сегодня Сегежа групп становится лидером по продаже пиломатериалов в РФ, а также занимает топовые позиции в мире по изготовлению мешочной бумаги.

Упаковочная продукция компании соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов FSSC 22000, что подтверждено датским заводом.

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании представлена лесозаготовкой, транспортировкой, деревообработкой, брикетированием древесных отходов. Вертикально-интегрированное предприятие производит упаковочный материал, фанеру, пиломатериалы, домокомплекты из бруса. Холдинг инвестирует денежные средства в сумме 200 млн. рублей на строительство четвертого энергокотла на древесных отходах в Архангельской области. Также компания реализует проект по созданию инновационного фанерного производства в Галиче.

Акции

Акции «Сегежа групп» торгуются на Московской бирже под тикером «SGZH». Компания регулярно выплачивает дивиденды.