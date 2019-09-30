ПАО "НИЖНЕКАМСКШИНА"
- Кол-во АОИ:63731171 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.09%23.42 ₽
- За неделю, max:24.58 ₽
- За неделю, min:23.34 ₽
Нет данных
- ООО «Управляющая Компания „Татнефть-Нефтехим“»51.22%
- ПАО «Татнефть»6.56%
- Прочие42.22%
Общая информация
ПАО «Нижнекамскшина» входит в состав холдинга «Тантнефть» и занимается производством шин. Крупнейшее российское промышленное предприятие получает пальму первенства по производству и реализации шин для легкогрузовых и легковых автомобилей среди стран СНГ. Продукция компании под брендом КАМА TYRES числятся в рейтинге «100 лучших товаров России».
Первую автомобильную камеру на предприятии Нижнекамска было выпущено в 1973 году, а через год завод смог похвастать миллионным производством. В кратчайшие сроки «Нижнекамскшина» стала лидером шинной отрасли России. Свои позиции она удерживает и по сей день.
Сфера деятельности
Ключевое направление деятельности ПАО «Нижнекамскшина» — выпуск и продажа шин. Завод первым в России стал производить шины, заточенные под иностранные автомобили Fiat, Volkswagen, Ford и Skoda. В разработке новой продукции активное участие принимает собственная лаборатория «Кама».
Для изготовления продукции ПАО «Нижнекамскшина» использует современное оборудование отечественного и иностранного производства. Сборка совершается вручную и автоматическим способом.
Большинство шин поступает на российские автомобильные заводы КАМАЗ, ГАЗ, АВТОВАЗ, ИЖМАШ, ЗИЛ для комплектации транспортных средств. По результатам работы за 9 месяцев 2019 года чистая прибыль составила 263,2 млн рублей.
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 65,7 млрд рублей разделен на акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Контрольный пакет акций принадлежит ООО «Тантнефть-Нефтехим» (59,44%). На Московской бирже ценные бумаги торгуются под тикером «NKSH».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы2 869 312 тыс. руб.
- Оборотные активы577 988 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-2 066 440 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства1 309 041 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства4 204 699 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производство2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕКАМСКШИНА"
- Сокращенное наименованиеПАО "НИЖНЕКАМСКШИНА"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльШинная отрасль
- Вид деятельностиПроизводство спецодежды
- ОГРН1021602498114
- ИНН1651000027
- Юридический адрес:423570, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Р-Н НИЖНЕКАМСКИЙ, Г. НИЖНЕКАМСК, ТЕР ПРОМЗОНА, ЗД. 116, К. 1, ОФИС 1
- Телефон+78555497930
- E-mailnksh@tatneft.ru
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