ПАО «Нижнекамскшина» входит в состав холдинга «Тантнефть» и занимается производством шин. Крупнейшее российское промышленное предприятие получает пальму первенства по производству и реализации шин для легкогрузовых и легковых автомобилей среди стран СНГ. Продукция компании под брендом КАМА TYRES числятся в рейтинге «100 лучших товаров России».

Первую автомобильную камеру на предприятии Нижнекамска было выпущено в 1973 году, а через год завод смог похвастать миллионным производством. В кратчайшие сроки «Нижнекамскшина» стала лидером шинной отрасли России. Свои позиции она удерживает и по сей день.

Сфера деятельности

Ключевое направление деятельности ПАО «Нижнекамскшина» — выпуск и продажа шин. Завод первым в России стал производить шины, заточенные под иностранные автомобили Fiat, Volkswagen, Ford и Skoda. В разработке новой продукции активное участие принимает собственная лаборатория «Кама».

Для изготовления продукции ПАО «Нижнекамскшина» использует современное оборудование отечественного и иностранного производства. Сборка совершается вручную и автоматическим способом.

Большинство шин поступает на российские автомобильные заводы КАМАЗ, ГАЗ, АВТОВАЗ, ИЖМАШ, ЗИЛ для комплектации транспортных средств. По результатам работы за 9 месяцев 2019 года чистая прибыль составила 263,2 млн рублей.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 65,7 млрд рублей разделен на акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Контрольный пакет акций принадлежит ООО «Тантнефть-Нефтехим» (59,44%). На Московской бирже ценные бумаги торгуются под тикером «NKSH».