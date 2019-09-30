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ПАО "НИЖНЕКАМСКШИНА"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:63731171 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.09%23.42 ₽
  • За неделю, max:24.58 ₽
  • За неделю, min:23.34 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация1 493 млн. руб.
  • ООО «Управляющая Компания „Татнефть-Нефтехим“»51.22%
  • ПАО «Татнефть»6.56%
  • Прочие42.22%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Нижнекамскшина» входит в состав холдинга «Тантнефть» и занимается производством шин. Крупнейшее российское промышленное предприятие получает пальму первенства по производству и реализации шин для легкогрузовых и легковых автомобилей среди стран СНГ. Продукция компании под брендом КАМА TYRES числятся в рейтинге «100 лучших товаров России».

Первую автомобильную камеру на предприятии Нижнекамска было выпущено в 1973 году, а через год завод смог похвастать миллионным производством. В кратчайшие сроки «Нижнекамскшина» стала лидером шинной отрасли России. Свои позиции она удерживает и по сей день.

Сфера деятельности

Ключевое направление деятельности ПАО «Нижнекамскшина» — выпуск и продажа шин. Завод первым в России стал производить шины, заточенные под иностранные автомобили Fiat, Volkswagen, Ford и Skoda. В разработке новой продукции активное участие принимает собственная лаборатория «Кама».

Для изготовления продукции ПАО «Нижнекамскшина» использует современное оборудование отечественного и иностранного производства. Сборка совершается вручную и автоматическим способом.

Большинство шин поступает на российские автомобильные заводы КАМАЗ, ГАЗ, АВТОВАЗ, ИЖМАШ, ЗИЛ для комплектации транспортных средств. По результатам работы за 9 месяцев 2019 года чистая прибыль составила 263,2 млн рублей.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 65,7 млрд рублей разделен на акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Контрольный пакет акций принадлежит ООО «Тантнефть-Нефтехим» (59,44%). На Московской бирже ценные бумаги торгуются под тикером «NKSH».

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
3 447 300тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы2 869 312 тыс. руб.
  • Оборотные активы577 988 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-2 066 440 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства1 309 041 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства4 204 699 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.94Долг/EBITDA
-2.3EV/EBITDA
3.92EV/OCF
0.37EV/S
-0.73P/BV
-1.42P/E
-1.91P/FCF
-0.3P/NCAV
-0.29P/NNWC
0.21P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.94Долг/EBITDA
-2.3EV/EBITDA
3.92EV/OCF
0.37EV/S
-0.73P/BV
-1.42P/E
-1.91P/FCF
-0.3P/NCAV
-0.29P/NNWC
0.21P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.6Коэффициент автономии
-18Рентабельность общая, %
2.39Коэффициент маневренности собственного капитала
-3.34Оборачиваемость собственного капитала
-8.54Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
11.34Оборачиваемость оборотных активов
0.14Коэффицент текущей ликвидности
-1.73Коэффициент привлечения заемного капитала
-11.51Коэффицент покрытия процентов
77.3Оборачиваемость запасов
-45.71Коэффициент обеспеченности запасами
-0.22Коэффициент покрытия инвестиций
2.24Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.83Индекс постоянного актива
-14.85Маржа прибыли, %
0.17Коэффициент мобильности имущества
0.1Коэффицент срочной ликвидности
15.52Оборачиваемость дебиторской задолженности
-168.36Рентабельность оборотных активов, %
-36.81Рентабельность внеоборотных активов, %
-35.67Рентабельность производственных фондов, %
-30.21Рентабельность задействованного капитала, %
49.68Рентабельность собственного капитала, %
-16.56Рентабельность продаж, %
0.76Коэффициент краткосрочной задолженности
0Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производство

2020 г.
8 000тыс. штВсего Реализация
8 000тыс. штВсего Производство
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 13.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕКАМСКШИНА"
  • Сокращенное наименованиеПАО "НИЖНЕКАМСКШИНА"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльШинная отрасль
  • Вид деятельностиПроизводство спецодежды
Юридическая информация
  • ОГРН1021602498114
  • ИНН1651000027
  • Юридический адрес:423570, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Р-Н НИЖНЕКАМСКИЙ, Г. НИЖНЕКАМСК, ТЕР ПРОМЗОНА, ЗД. 116, К. 1, ОФИС 1
Контактная информация
  • Телефон+78555497930
  • E-mailnksh@tatneft.ru
  • Сайтссылка