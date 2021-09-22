ПАО АФК "СИСТЕМА"
- Кол-во АОИ:9650000000 шт.
- Номинал:0.09 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-0.02%18.992 ₽
- За неделю, max:21.501 ₽
- За неделю, min:17.696 ₽
- Дивиденд:0.31 ₽
- Отсечка:15.07.2021
- Доходность:1.01%
- Владимир Петрович Евтушенков59.21%
- Феликс Владимирович Евтушенков5.21%
- Прочие35.58%
Общая информация
ПАО АФК «Система»
ПАО АФК «Система» — крупнейшая инвестиционная компания, владеющая акциями предприятий различных сфер бизнеса (телекоммуникации, отели, научно-исследовательская деятельность, медицина, сельское хозяйство и прочие). Финансовая группа активно вкладывает средства в действующие и новые активы. Она владеет ПАО «МТС», является крупным акционером «Детского мира». Основной вид деятельности — капиталовложения в уставные фонды компаний, принадлежащих к реальному сектору экономики.
Краткий экскурс в историю
История компании связана с развитием целого ряда предприятий, акциями которых владеет холдинг. Публичное общество зарегистрировано в 1993 году. Штаб-квартира находится в Москве.
АФК «Система» в наши дни
Показатели компании в 2019 году:
охватывает более 15 отраслей присутствия и 150 млн потребителей;
активы компании (с дочерними предприятиями) превышают 1 363 286 млн рублей.
Уставной капитал Группы составляет 868,5 млн рублей. Привлечение денежных средств совершается путем получения займов (122 млрд рублей) и выпуска облигаций (26,9 млрд рублей). Доходы ПФГ формируются за счет долевого участия в капитале других предприятий, продажи валюты, курсовой разницы, продажи акций, паев, нематериальных активов, основных фондов. Основной акционер компании — Евтушенков В.П. (59,2%).
Сфера деятельности
Инвестиции холдинг АФК «Система» совершает в реальный сектор экономики. Приобретены акции компаний, работающих по следующим направлениям:
медицина и фармацевтика;
телекоммуникационные услуги;
микроэлектроника;
недвижимость;
отельный бизнес;
сельское хозяйство;
и многие другие.
В марте 2020 года Группа вложила 41 млн долларов в разработку беспилотных автомобилей Fire, проводимую в Великобритании.
Акции компании
В свободном обращении находится 9,65 млрд простых акций, номинальной стоимостью 0,09 рублей. Акционерный капитал компании составляет 868,5 млн рублей. ГДР находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже под тикером «SSA» (1 ГДР=20 обыкновенных акций, Free float — 17,6% акций). На Московской фондовой бирже ценные бумаги холдинга представлены под тикером «AFKS» (Free float — 14,8% акций).
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы1 189 023 000 тыс. руб.
- Оборотные активы397 310 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы103 805 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства880 694 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства601 834 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"
- Сокращенное наименованиеПАО АФК "СИСТЕМА"
- РуководительЧИРАХОВ ВЛАДИМИР САНАСАРОВИЧ, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиВложения в ценные бумаги
- ОГРН1027700003891
- ИНН7703104630
- Юридический адрес:125009, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МОХОВАЯ, Д. 13СТР1
- Телефон+74957370101
- E-mailir@sistema.ru
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