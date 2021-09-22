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ПАО АФК "СИСТЕМА"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:9650000000 шт.
  • Номинал:0.09 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.02%18.992 ₽
  • За неделю, max:21.501 ₽
  • За неделю, min:17.696 ₽
динамика котировок
ruAA-
  • Прогноз:Позитивный
  • Агенство:
22.09.2021динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.31 ₽
  • Отсечка:15.07.2021
  • Доходность:1.01%
дивидендная история
100%
Капитализация183 273 млн. руб.
  • Владимир Петрович Евтушенков59.21%
  • Феликс Владимирович Евтушенков5.21%
  • Прочие35.58%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

ПАО АФК «Система»

ПАО АФК «Система» — крупнейшая инвестиционная компания, владеющая акциями предприятий различных сфер бизнеса (телекоммуникации, отели, научно-исследовательская деятельность, медицина, сельское хозяйство и прочие). Финансовая группа активно вкладывает средства в действующие и новые активы. Она владеет ПАО «МТС», является крупным акционером «Детского мира». Основной вид деятельности — капиталовложения в уставные фонды компаний, принадлежащих к реальному сектору экономики.

Краткий экскурс в историю

История компании связана с развитием целого ряда предприятий, акциями которых владеет холдинг. Публичное общество зарегистрировано в 1993 году. Штаб-квартира находится в Москве.

АФК «Система» в наши дни

Показатели компании в 2019 году:

  •  охватывает более 15 отраслей присутствия и 150 млн потребителей;

  •  активы компании (с дочерними предприятиями) превышают 1 363 286 млн рублей.

Уставной капитал Группы составляет 868,5 млн рублей. Привлечение денежных средств совершается путем получения займов (122 млрд рублей) и выпуска облигаций (26,9 млрд рублей). Доходы ПФГ формируются за счет долевого участия в капитале других предприятий, продажи валюты, курсовой разницы, продажи акций, паев, нематериальных активов, основных фондов. Основной акционер компании — Евтушенков В.П. (59,2%).

Сфера деятельности

Инвестиции холдинг АФК «Система» совершает в реальный сектор экономики. Приобретены акции компаний, работающих по следующим направлениям:

  •  медицина и фармацевтика;

  •  телекоммуникационные услуги;

  •  микроэлектроника;

  •  недвижимость;

  •  отельный бизнес;

  •  сельское хозяйство;

  •  и многие другие.

В марте 2020 года Группа вложила 41 млн долларов в разработку беспилотных автомобилей Fire, проводимую в Великобритании.

Акции компании

В свободном обращении находится 9,65 млрд простых акций, номинальной стоимостью 0,09 рублей. Акционерный капитал компании составляет 868,5 млн рублей. ГДР находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже под тикером «SSA» (1 ГДР=20 обыкновенных акций, Free float — 17,6% акций). На Московской фондовой бирже ценные бумаги холдинга представлены под тикером «AFKS» (Free float — 14,8% акций).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
1 586 333 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы1 189 023 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы397 310 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы103 805 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства880 694 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства601 834 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
2.43Долг/EBITDA
3.27EV/EBITDA
7.64EV/OCF
1.05EV/S
1.99P/BV
4.39P/E
-2.15P/FCF
-0.19P/NCAV
-0.17P/NNWC
0.27P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.33Коэффицент абсолютной ликвидности
0.07Коэффициент автономии
7.88Рентабельность общая, %
-10.45Коэффициент маневренности собственного капитала
8.08Оборачиваемость собственного капитала
-2.73Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2Оборачиваемость оборотных активов
0.66Коэффицент текущей ликвидности
0.89Коэффициент привлечения заемного капитала
1.77Коэффицент покрытия процентов
13.59Оборачиваемость запасов
-17.05Коэффициент обеспеченности запасов
0.62Коэффициент покрытия инвестиций
4.47Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.75Индекс постоянного актива
6.12Маржа прибыли, %
0.25Коэффициент мобильности имущества
0.55Коэффицент срочной ликвидности
6.6Оборачиваемость дебиторской задолженности
12.26Рентабельность оборотных активов, %
4.24Рентабельность внеоборотных активов, %
4.03Рентабельность производственных фондов, %
3.15Рентабельность задействованного капитала, %
49.45Рентабельность собственного капитала, %
14.64Рентабельность продаж, %
0.41Коэффициент краткосрочной задолженности
0.5Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"
  • Сокращенное наименованиеПАО АФК "СИСТЕМА"
  • РуководительЧИРАХОВ ВЛАДИМИР САНАСАРОВИЧ, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиВложения в ценные бумаги
Юридическая информация
  • ОГРН1027700003891
  • ИНН7703104630
  • Юридический адрес:125009, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МОХОВАЯ, Д. 13СТР1
Контактная информация
  • Телефон+74957370101
  • E-mailir@sistema.ru
  • Сайтссылка