ПАО АФК «Система»

ПАО АФК «Система» — крупнейшая инвестиционная компания, владеющая акциями предприятий различных сфер бизнеса (телекоммуникации, отели, научно-исследовательская деятельность, медицина, сельское хозяйство и прочие). Финансовая группа активно вкладывает средства в действующие и новые активы. Она владеет ПАО «МТС», является крупным акционером «Детского мира». Основной вид деятельности — капиталовложения в уставные фонды компаний, принадлежащих к реальному сектору экономики.

Краткий экскурс в историю

История компании связана с развитием целого ряда предприятий, акциями которых владеет холдинг. Публичное общество зарегистрировано в 1993 году. Штаб-квартира находится в Москве.

АФК «Система» в наши дни

Показатели компании в 2019 году:

охватывает более 15 отраслей присутствия и 150 млн потребителей;

активы компании (с дочерними предприятиями) превышают 1 363 286 млн рублей.

Уставной капитал Группы составляет 868,5 млн рублей. Привлечение денежных средств совершается путем получения займов (122 млрд рублей) и выпуска облигаций (26,9 млрд рублей). Доходы ПФГ формируются за счет долевого участия в капитале других предприятий, продажи валюты, курсовой разницы, продажи акций, паев, нематериальных активов, основных фондов. Основной акционер компании — Евтушенков В.П. (59,2%).

Сфера деятельности

Инвестиции холдинг АФК «Система» совершает в реальный сектор экономики. Приобретены акции компаний, работающих по следующим направлениям:

медицина и фармацевтика;

телекоммуникационные услуги;

микроэлектроника;

недвижимость;

отельный бизнес;

сельское хозяйство;

и многие другие.

В марте 2020 года Группа вложила 41 млн долларов в разработку беспилотных автомобилей Fire, проводимую в Великобритании.

Акции компании

В свободном обращении находится 9,65 млрд простых акций, номинальной стоимостью 0,09 рублей. Акционерный капитал компании составляет 868,5 млн рублей. ГДР находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже под тикером «SSA» (1 ГДР=20 обыкновенных акций, Free float — 17,6% акций). На Московской фондовой бирже ценные бумаги холдинга представлены под тикером «AFKS» (Free float — 14,8% акций).